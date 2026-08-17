Beim Schweizer Onlinehändler Galaxus boomt die Nachfrage nach Schultheks. Und die Preise ziehen mit: Seit 2020 sind sie um fast 40 Prozent gestiegen. Besonders beliebte Marken wie Ergobag kosten heute gar oft über 200 Franken. Wer sparen will, hat aber Alternativen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Preise für Schultheks bei Galaxus stiegen seit 2020 um 40 Prozent

Beliebte Marken wie Ergobag kosten durchschnittlich über 200 Franken

Galaxus meldet 36 Prozent mehr Verkäufe von Januar bis August 2026

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Für viele Kinder gehört er zu den grossen Höhepunkten vor dem ersten Schultag: der erste eigene Schulthek. Dabei darf der Nachwuchs häufig selbst mitentscheiden, schliesslich soll der neue Begleiter im besten Fall mehrere Jahre auf dem Rücken bleiben.

Für Eltern wird die Erstausstattung der Sprösslinge ein zunehmend teureres Unterfangen, wie neue Zahlen des Onlinehändlers Galaxus zeigen: Die Durchschnittspreise für einen Schulthek bei der Migros-Tochter stiegen innert sechs Jahren um fast 40 Prozent, wie Galaxus in einer Mitteilung erklärt.

Zahlte man 2020 noch durchschnittlich 100 Franken, sind es heute rund 140. Zum Vergleich: Die Inflationsrate stieg im selben Zeitraum um rund 7 Prozent. Schultheks sind im Preis also fast sechsmal stärker gestiegen. Bei Ergobag, einer der beliebtesten Schulthek-Marken, ist es sogar noch mehr: Dort liegt der Durchschnittspreis heute bei über 200 Franken. Dafür gibt es nebst dem Rucksack auch einen Turnbeutel, ein Etui und weiteres Zubehör.

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Konzentrierter Markt

Auch ist die Nachfrage laut Galaxus in den letzten Jahren deutlich gestiegen: Von Januar bis Anfang August 2026 verschickte der Onlinehändler 36 Prozent mehr Schultheks als im selben Zeitraum im Vorjahr. Seit 2021 nehmen die Verkäufe jährlich im zweistelligen Prozentbereich zu.

Der Schulthek-Markt ist ein besonders konzentrierter, wie die Auswertung weiter zeigt: Von den insgesamt 130 verfügbaren Marken bei Galaxus vereinen fünf 80 Prozent aller Verkäufe auf sich. Konkret sind das Satch, Step by Step, Ergobag, Beckmann und Coocazoo.

Gebrauchte Theks sind günstiger

Während bei den Kleinsten das Design laut Analyse deutlich wichtiger als die Marke ist, sind Rucksäcke von Satch und Coocazoo bei älteren Schülerinnen und Schülern besonders gefragt. Diese seien zwar teurer als die früher beliebten Eastpak- oder Dakine-Modelle, die es oft für weniger als 50 Franken gab. «Dafür bieten sie eine gute Ergonomie und viel Platz für Bücher und ein Notebook oder Tablet», so der Onlineriese.

Einen Schulthek muss man sich heute also leisten können. Günstiger fährt, wer sich nach gebrauchten Theks umschaut. Auf Wiederverkaufsplattformen wie Ricardo, Tutti oder eBay finden sich gut erhaltene Modelle bereits für 10 bis 40 Franken. Manche werden dort sogar kostenlos angeboten.