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Polizeidrohnen über Strandmeilen?
Thailand überwacht Touristen jetzt aus der Luft

Die thailändische Regierung rüstet bei ihrer Touristenpolizei massiv auf: 128 Drohnen, Hunderte Elektroschocker und moderne Technik sollen für mehr Sicherheit an den Tourismushochburgen sorgen. Die neuen Mittel kommen just nach einem härteren Ausländergesetz.
Publiziert: 10:55 Uhr
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Aktualisiert: 11:21 Uhr
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Seit Freitag können ausländische Störenfriede in Thailand einfacher ausgeschafft und mit einer Einreisesperre belegt werden.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thailand stattet seine Touristenpolizei mit modernerer Ausrüstung und Technik aus
  • Zu 128 Drohnen kommen 450 Elektroschocker und 1250 «Smart Patrol»-Sets
  • Erst gerade hat das Land die Regeln für die Ausschaffung unerwünschter Ausländer verschärft
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Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Thailand zieht im Umgang mit unliebsamen Ausländern die Schraube an: Ein neues Ausschaffungsgesetz soll kurzen Prozess mit ausländischen Störenfrieden machen. Das Deportationsgesetz trat am Freitag in Kraft. Damit sollen Touristen oder andere Besucher, die gegen Gesetze verstossen oder eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen, einfacher ausgeschafft werden können. Je nach Fall droht neben der Ausschaffung auch ein Einreiseverbot.

Nun folgt der nächste Schritt für mehr Ordnung in den Touristenhotspots: Thailand rüstet seine Touristenpolizei massiv auf, wie das deutschsprachige thailändische Newsportal Der Farang berichtet. Konkret erhalten die Spezialeinheiten der nationalen Polizei einen ganzen Schwung neues Material: nebst 32 Fahrzeugen und vier zusätzlichen mobilen Einsatzzentralen auch 128 Drohnen. Diese sollen vor allem touristische Gebiete überwachen.

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Bei Zwischenfällen können sich die Einsatzkräfte damit schnell ein Bild von der Lage verschaffen, erklärte der thailändische Tourismus- und Sportminister Surasak Phancharoenworakul (49) am Freitag an einer Pressekonferenz. Das Ziel: Gefahren früher erkennen und im Ernstfall schneller reagieren.

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Polizei bekommt 450 Taser

Bei Drohnen und Fahrzeugen bleibt es nicht. Insgesamt 1250 sogenannte «Smart Patrol»-Sets stehen für die Polizisten bereit. Darin enthalten sind unter anderem Funkgeräte, Schutz- und Warnwesten sowie Einsatzgürtel. Hinzu kommen 450 Elektroschockgeräte, mit denen die Einsatzkräfte neu unterwegs sind. 

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Ein weiteres Problem will Thailand ebenfalls mit Technik lösen: die Sprachbarriere zwischen ausländischen Besuchern und der Polizei. Dafür werden die Beamten mit 900 automatischen Übersetzungsgeräten ausgestattet. Sie sollen die Verständigung mit Touristen erleichtern und dafür sorgen, dass bei Problemen schneller geholfen werden kann. Ausländerinnen und Ausländer sollen von den Neuerungen also ausdrücklich profitieren, betont der Tourismusminister. Die neuen Mittel dienen dazu, Reisende besser zu schützen und das Vertrauen in Thailand als sicheres Ferienland zu stärken. 

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