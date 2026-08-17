Das Gastroportal GaultMillau kritisiert nach einem Testessen: Die eingekauften Gyoza im edlen Zürcher Hotel beinhalten thailändisches Pouletfleisch – zum Preis von 16 Franken für das Gericht. Jetzt hat der Florhof reagiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Boutique-Hotel Florhof in Zürich öffnete am 1. August 2026

Kritik an thailändischem Poulet in Gyoza führte zur Streichung des Gerichts

Weinkeller mit 3000 Weinen, zusammengestellt von Silvio Denz, begeistert GaultMillau

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Nach einigen Turbulenzen ist das Boutique-Hotel Florhof in Zürich seit Anfang Monat geöffnet. Das Gastro-Angebot ist allerdings noch nicht komplett parat. Auf den ersten Znacht im Signature Restaurant müssen die Gäste noch bis im Spätherbst warten. Die Brasserie konnte allerdings wie geplant starten.

Auf der Homepage preist der Florhof das Lokal mit dem Slogan «Schweizer Wurzeln. Offen für die Welt.» an. Dabei scheint die Küche etwas gar weltoffen zu sein. Testesser des Gastroportals GaultMillau haben die Brasserie besucht – und schreiben in ihrem Bericht: «Goht’s no? Eingekaufte Gyoza, mit Pouletfleisch aus Thailand.» Für die Feinschmecker ist der «Convenience Food mit Billig-Geflügel unter der Würde einer so grossartigen Villa». Das sind deutliche Worte. Für GaultMillau ist klar: Das Gericht mit den japanischen Teigtaschen muss so schnell wie möglich weg von der Karte.

Gericht gestrichen

Was sagt der Florhof zu dieser Kritik? Das Hotel erklärt gegenüber Blick: «Wir legen Wert auf Transparenz. Die Herkunft des Pouletfleischs war in den Herkunftsangaben auf der Karte deklariert, und der Preis des Gerichts von 16 Franken trug dem Rechnung.» Bis am Montagmorgen waren die Gyoza noch auf der Karte. Jetzt hat der Florhof das Gericht tatsächlich aus der Menükarte gestrichen. «Die Karte der Brasserie befindet sich in der Eröffnungsphase in laufender Entwicklung», meint der Florhof.

Daneben gibt es in der Brasserie unter anderem Tatar mit Kristal Kaviar für 48 Franken, Eierschwämmli und geräucherten Saibling für 29 Franken und Wiener Schnitzel für 49 Franken. Begeistert ist GaultMillau allerdings vom Weinkeller. 3000 Tropfen seien gelistet. Selbst zusammengestellt von Silvio Denz (69), der zusammen mit Stadler-Patron Peter Spuhler (67) hinter dem Zürcher Luxushotel und der dazugehörigen Brasserie steht.

Krach hinter dem Herd

Die Küche der Brasserie wird vom jungen Koch John Schiffmann geführt. Schiffmann war zuletzt Küchenchef im Herrliberger Restaurant Buech an der Zürcher Goldküste. Neu wird er von Christian Hoffmann unterstützt. Dieser hätte eigentlich im Signature Restaurant als Sous-Chef von Christian Jürgens (57) hinter dem Herd stehen sollen. Doch im Fine-Dining-Lokal des Hotels kam es noch vor der Eröffnung zum Krach. Zwei Köche warfen den Bettel überraschend noch vor dem Start hin. Daraufhin räumte Küchenchef und Starkoch Jürgens Mitte Juli ebenfalls den Platz hinter dem Herd.

Der preisgekrönte Promi-Koch sollte das Aushängeschild des Gastrobetriebs im edlen Hotel werden. Dazu kam es nie. Eine Nachfolge hat der Florhof noch nicht vorgestellt. Trotzdem soll das Signature Restaurant im Spätherbst eröffnen.