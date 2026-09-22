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Bierpreise in der grossen Übersicht
So teuer ist eine Mass an den Schweizer Oktoberfesten

Das Oktoberfest in München (D) hat mit den gestiegenen Bierpreisen für Aufsehen gesorgt. Ein Vergleich mit den hiesigen Ablegern der Wiesngaudi zeigt: In der Schweiz kostet die Mass Bier meist mehr als in den Zelten auf der Theresienwiese. Aber nicht überall.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Am Samstag beginnt in München die 191. Ausgabe des Oktoberfests.
Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das Oktoberfest in München startet am 19. September auf der Theresienwiese
  • In Luzern kostet eine Mass Bier 18 Franken, in Altstätten 12
  • Teuerstes Bier in München: 15,90 Euro, günstigstes: 14,80 Euro
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Nathalie Benn und Michael Hotz

«O'Zapft is!», wird man es am 19. September auf der Münchner Theresienwiese wieder hören. Mit dem Spruch zum traditionellen Fassanstich wird der dortige Oberbürgermeister den Start des 191. Oktoberfests verkünden. Und auch dieses Jahr sollte ein dickes Portemonnaie in der Lederhose oder im Dirndl-Täschli nicht fehlen. Denn die Preise am grössten Volksfest der Welt haben es in sich: Die teuerste Mass kostet dieses Jahr 15,90 Euro – so viel wie noch nie. Die günstigste gibts für 14,80 Euro.

Aber auch für ein simples Glas Tafelwasser müssen Besucher tief in die Tasche greifen. In Kufflers Weinzelt verlangt der Wirt etwa 15,33 Euro für einen Liter Hahnenwasser, wie aus der offiziellen Liste zu den Getränkepreisen hervorgeht – also noch mehr als viele Zelte für eine Mass Bier! Es geht aber auch deutlich günstiger: Im Festzelt Fisch-Bäda zahlen Besucher für Wasser 8 Euro pro Liter, im Käfer-Zelt 9,80 Euro.

Und wie siehts in der Schweiz aus? Auch hierzulande steigen im September und Oktober zahlreiche Wiesn-Nachahmer. Blick hat sich die Bierpreise einer Auswahl hiesiger Oktoberfeste angeschaut – und festgestellt: In der Schweiz zahlt man vielerorts noch mehr als beim Original in München.

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Auf dem Land ists billiger

Das teuerste Mass-Pflaster ist das Oktoberfest in Luzern. Dort kostet der Liter Bier 18 Franken. Da ist selbst das teure Zürich billiger. An der Züri Wiesn im Hauptbahnhof gibts die Mass für 17 Franken. Bei den allermeisten Oktoberfest-Veranstaltungen zahlt man fürs Bier zwischen 14 und 16 Franken.

Name Ortschaft Bierpreis Dauer
Lozärner OktoberfestLuzern18 Franken11. und 12. Sept, 18. und 19. Sept., 25. und 26. Sept.
Züri Wiesn (HB)Zürich17 Franken24. Sept. – 17. Okt.
Oktoberfest BadenBaden AG17 Franken16. – 31. Okt.
Oktoberfest GstaadGstaad BE16 – 17 Franken30. und 31. Okt.
Oktoberfest WädenswilWädenswil ZH16 – 17 Franken25. und 26. Sept., 2. und 3. Okt.
Calanda OktoberfestChur16 – 17 Franken23. und 24. Okt., 30. und 31. Okt.
Oktoberfest WinterthurWinterthur ZU16 Franken8. – 31. Okt.
Oktoberfest FrauenfeldFrauenfeld15 Franken2. und 3. Okt., 9. und 10. Okt.
Oktoberfest BrunnenBrunnen SZ15 Franken9. und 10. Okt.
Oktoberfest ThunThun BE15 Franken15. – 17. Okt., 23. und 24. Okt.
Feldschlösschen OktoberfestRheinfelden AG14.50 Franken2. – 17. Okt.
Oktoberfest BronschhofenBronschhofen SG14 Franken23. und 24. Okt.
Oktoberfest im FischerhausKreuzlingen TG13.40 – 14.60 Franken25. und 26. Sept., 2. und 3. Okt.
Oktoberfest im Burgdorfer SchützenhausBurgdorf BE12.30 – 12.80 Franken9. – 11. Okt.
Rheintaler OktoberfestAltstätten SG12 Franken17. Okt.

Günstiger ist das kühle Blonde in den ländlicheren Regionen. Am Oktoberfest in Burgdorf BE etwa sind für den Liter Bier zwischen 12.30 und 12.80 Franken fällig. Mit einem noch tieferen Preis besticht das Rheintaler Oktoberfest. Die Wiesn in Altstätten SG verlangt für eine Mass 12 Franken.

Was auffällt: Der Wiesn-Hype scheint hierzulande etwas auf dem Rückzug zu sein. Schossen vor einigen Jahren neue Oktoberfeste wie Pilze aus dem Boden, geht die Anzahl mittlerweile wieder etwas zurück. Die steigenden Kosten und der grosse Organisationsaufwand haben gewisse Veranstalter dazu gezwungen, ihr Fest einzustellen. So endete etwa die 15-jährige Ära des Seetaler Oktoberfests in Hochdorf LU im letzten Jahr.

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