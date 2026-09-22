So teuer ist eine Mass an den Schweizer Oktoberfesten

Darum gehts
- Das Oktoberfest in München startet am 19. September auf der Theresienwiese
- In Luzern kostet eine Mass Bier 18 Franken, in Altstätten 12
- Teuerstes Bier in München: 15,90 Euro, günstigstes: 14,80 Euro
«O'Zapft is!», wird man es am 19. September auf der Münchner Theresienwiese wieder hören. Mit dem Spruch zum traditionellen Fassanstich wird der dortige Oberbürgermeister den Start des 191. Oktoberfests verkünden. Und auch dieses Jahr sollte ein dickes Portemonnaie in der Lederhose oder im Dirndl-Täschli nicht fehlen. Denn die Preise am grössten Volksfest der Welt haben es in sich: Die teuerste Mass kostet dieses Jahr 15,90 Euro – so viel wie noch nie. Die günstigste gibts für 14,80 Euro.
Aber auch für ein simples Glas Tafelwasser müssen Besucher tief in die Tasche greifen. In Kufflers Weinzelt verlangt der Wirt etwa 15,33 Euro für einen Liter Hahnenwasser, wie aus der offiziellen Liste zu den Getränkepreisen hervorgeht – also noch mehr als viele Zelte für eine Mass Bier! Es geht aber auch deutlich günstiger: Im Festzelt Fisch-Bäda zahlen Besucher für Wasser 8 Euro pro Liter, im Käfer-Zelt 9,80 Euro.
Und wie siehts in der Schweiz aus? Auch hierzulande steigen im September und Oktober zahlreiche Wiesn-Nachahmer. Blick hat sich die Bierpreise einer Auswahl hiesiger Oktoberfeste angeschaut – und festgestellt: In der Schweiz zahlt man vielerorts noch mehr als beim Original in München.
Auf dem Land ists billiger
Das teuerste Mass-Pflaster ist das Oktoberfest in Luzern. Dort kostet der Liter Bier 18 Franken. Da ist selbst das teure Zürich billiger. An der Züri Wiesn im Hauptbahnhof gibts die Mass für 17 Franken. Bei den allermeisten Oktoberfest-Veranstaltungen zahlt man fürs Bier zwischen 14 und 16 Franken.
|Name
|Ortschaft
|Bierpreis
|Dauer
|Lozärner Oktoberfest
|Luzern
|18 Franken
|11. und 12. Sept, 18. und 19. Sept., 25. und 26. Sept.
|Züri Wiesn (HB)
|Zürich
|17 Franken
|24. Sept. – 17. Okt.
|Oktoberfest Baden
|Baden AG
|17 Franken
|16. – 31. Okt.
|Oktoberfest Gstaad
|Gstaad BE
|16 – 17 Franken
|30. und 31. Okt.
|Oktoberfest Wädenswil
|Wädenswil ZH
|16 – 17 Franken
|25. und 26. Sept., 2. und 3. Okt.
|Calanda Oktoberfest
|Chur
|16 – 17 Franken
|23. und 24. Okt., 30. und 31. Okt.
|Oktoberfest Winterthur
|Winterthur ZU
|16 Franken
|8. – 31. Okt.
|Oktoberfest Frauenfeld
|Frauenfeld
|15 Franken
|2. und 3. Okt., 9. und 10. Okt.
|Oktoberfest Brunnen
|Brunnen SZ
|15 Franken
|9. und 10. Okt.
|Oktoberfest Thun
|Thun BE
|15 Franken
|15. – 17. Okt., 23. und 24. Okt.
|Feldschlösschen Oktoberfest
|Rheinfelden AG
|14.50 Franken
|2. – 17. Okt.
|Oktoberfest Bronschhofen
|Bronschhofen SG
|14 Franken
|23. und 24. Okt.
|Oktoberfest im Fischerhaus
|Kreuzlingen TG
|13.40 – 14.60 Franken
|25. und 26. Sept., 2. und 3. Okt.
|Oktoberfest im Burgdorfer Schützenhaus
|Burgdorf BE
|12.30 – 12.80 Franken
|9. – 11. Okt.
|Rheintaler Oktoberfest
|Altstätten SG
|12 Franken
|17. Okt.
Günstiger ist das kühle Blonde in den ländlicheren Regionen. Am Oktoberfest in Burgdorf BE etwa sind für den Liter Bier zwischen 12.30 und 12.80 Franken fällig. Mit einem noch tieferen Preis besticht das Rheintaler Oktoberfest. Die Wiesn in Altstätten SG verlangt für eine Mass 12 Franken.
Was auffällt: Der Wiesn-Hype scheint hierzulande etwas auf dem Rückzug zu sein. Schossen vor einigen Jahren neue Oktoberfeste wie Pilze aus dem Boden, geht die Anzahl mittlerweile wieder etwas zurück. Die steigenden Kosten und der grosse Organisationsaufwand haben gewisse Veranstalter dazu gezwungen, ihr Fest einzustellen. So endete etwa die 15-jährige Ära des Seetaler Oktoberfests in Hochdorf LU im letzten Jahr.