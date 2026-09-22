So teuer ist eine Mass an den Schweizer Oktoberfesten

Das Oktoberfest in München (D) hat mit den gestiegenen Bierpreisen für Aufsehen gesorgt. Ein Vergleich mit den hiesigen Ablegern der Wiesngaudi zeigt: In der Schweiz kostet die Mass Bier meist mehr als in den Zelten auf der Theresienwiese. Aber nicht überall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Oktoberfest in München startet am 19. September auf der Theresienwiese

In Luzern kostet eine Mass Bier 18 Franken, in Altstätten 12

Teuerstes Bier in München: 15,90 Euro, günstigstes: 14,80 Euro

«O'Zapft is!», wird man es am 19. September auf der Münchner Theresienwiese wieder hören. Mit dem Spruch zum traditionellen Fassanstich wird der dortige Oberbürgermeister den Start des 191. Oktoberfests verkünden. Und auch dieses Jahr sollte ein dickes Portemonnaie in der Lederhose oder im Dirndl-Täschli nicht fehlen. Denn die Preise am grössten Volksfest der Welt haben es in sich: Die teuerste Mass kostet dieses Jahr 15,90 Euro – so viel wie noch nie. Die günstigste gibts für 14,80 Euro.

Aber auch für ein simples Glas Tafelwasser müssen Besucher tief in die Tasche greifen. In Kufflers Weinzelt verlangt der Wirt etwa 15,33 Euro für einen Liter Hahnenwasser, wie aus der offiziellen Liste zu den Getränkepreisen hervorgeht – also noch mehr als viele Zelte für eine Mass Bier! Es geht aber auch deutlich günstiger: Im Festzelt Fisch-Bäda zahlen Besucher für Wasser 8 Euro pro Liter, im Käfer-Zelt 9,80 Euro.

Und wie siehts in der Schweiz aus? Auch hierzulande steigen im September und Oktober zahlreiche Wiesn-Nachahmer. Blick hat sich die Bierpreise einer Auswahl hiesiger Oktoberfeste angeschaut – und festgestellt: In der Schweiz zahlt man vielerorts noch mehr als beim Original in München.

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Auf dem Land ists billiger

Das teuerste Mass-Pflaster ist das Oktoberfest in Luzern. Dort kostet der Liter Bier 18 Franken. Da ist selbst das teure Zürich billiger. An der Züri Wiesn im Hauptbahnhof gibts die Mass für 17 Franken. Bei den allermeisten Oktoberfest-Veranstaltungen zahlt man fürs Bier zwischen 14 und 16 Franken.

Name Ortschaft Bierpreis Dauer Lozärner Oktoberfest Luzern 18 Franken 11. und 12. Sept, 18. und 19. Sept., 25. und 26. Sept. Züri Wiesn (HB) Zürich 17 Franken 24. Sept. – 17. Okt. Oktoberfest Baden Baden AG 17 Franken 16. – 31. Okt. Oktoberfest Gstaad Gstaad BE 16 – 17 Franken 30. und 31. Okt. Oktoberfest Wädenswil Wädenswil ZH 16 – 17 Franken 25. und 26. Sept., 2. und 3. Okt. Calanda Oktoberfest Chur 16 – 17 Franken 23. und 24. Okt., 30. und 31. Okt. Oktoberfest Winterthur Winterthur ZU 16 Franken 8. – 31. Okt. Oktoberfest Frauenfeld Frauenfeld 15 Franken 2. und 3. Okt., 9. und 10. Okt. Oktoberfest Brunnen Brunnen SZ 15 Franken 9. und 10. Okt. Oktoberfest Thun Thun BE 15 Franken 15. – 17. Okt., 23. und 24. Okt. Feldschlösschen Oktoberfest Rheinfelden AG 14.50 Franken 2. – 17. Okt. Oktoberfest Bronschhofen Bronschhofen SG 14 Franken 23. und 24. Okt. Oktoberfest im Fischerhaus Kreuzlingen TG 13.40 – 14.60 Franken 25. und 26. Sept., 2. und 3. Okt. Oktoberfest im Burgdorfer Schützenhaus Burgdorf BE 12.30 – 12.80 Franken 9. – 11. Okt. Rheintaler Oktoberfest Altstätten SG 12 Franken 17. Okt.

Günstiger ist das kühle Blonde in den ländlicheren Regionen. Am Oktoberfest in Burgdorf BE etwa sind für den Liter Bier zwischen 12.30 und 12.80 Franken fällig. Mit einem noch tieferen Preis besticht das Rheintaler Oktoberfest. Die Wiesn in Altstätten SG verlangt für eine Mass 12 Franken.

Was auffällt: Der Wiesn-Hype scheint hierzulande etwas auf dem Rückzug zu sein. Schossen vor einigen Jahren neue Oktoberfeste wie Pilze aus dem Boden, geht die Anzahl mittlerweile wieder etwas zurück. Die steigenden Kosten und der grosse Organisationsaufwand haben gewisse Veranstalter dazu gezwungen, ihr Fest einzustellen. So endete etwa die 15-jährige Ära des Seetaler Oktoberfests in Hochdorf LU im letzten Jahr.