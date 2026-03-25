Darum gehts
- Euroairport Basel präsentiert Sommerflugplan mit acht neuen Destinationen
- Vom 15. April bis 20. Mai eingeschränkter Flugbetrieb wegen Pistensanierung
- In dieser Zeit sind nur 29 statt 110 Ziele verfügbar
Sommerferien bereits gebucht? Falls nicht, ergibt sich vielleicht eine neue Chance. Der Euroairport Basel hat heute seinen neuen Sommerflugplan vorgestellt.
Reisende können vom Flughafen Basel aus acht neue Destinationen bereisen:
- Bodrum, Stadt in der Türkei
- Chisinau, Hauptstadt von Moldau
- Lille, Stadt in Frankreich
- Podgorica, Hauptstadt von Montenegro
- Poznan, Stadt in Polen
- Stockholm, Hauptstadt von Schweden
- Tirgu Mureș in Transsilvanien, Rumänien
- Warschau, Hauptstadt von Polen
Der Sommerflugplan gilt ab dem 29. März bis Ende Oktober. Die ungarische Airline Wizz Air fliegt neu täglich nach Warschau. Die anderen Ziele werden weniger häufig angeflogen. Easyjet fliegt von Basel zweimal pro Woche ins französische Lille, nach Stockholm gehts mit der Airline Norwegian ebenfalls zweimal wöchentlich.
Mehr Flüge nach Ägypten
Auch bei bereits bekannten Zielen wird die Flugfrequenz angepasst: Dank verschiedenen Airlines können Reisende täglich nach Hurghada in Ägypten fliegen. Eurowings, Norwegian und die Lufthansa werden zudem ihr Angebot mittels zusätzlicher Flüge sowie der Nutzung von grösseren Flugzeugen ausweiten.
Doch aufgepasst: Vom 15. April bis 20. Mai 2026 wird die Hauptpiste am Flughafen Basel saniert. Heisst: Dann ist nur ein eingeschränkter Flugbetrieb möglich. Von den üblicherweise 110 Destinationen bleiben während fünf Wochen gerade noch 29 übrig. Normalerweise wickelt der Flughafen 97 Prozent aller Flüge über die Hauptpiste ab. Dass in dieser Zeit deutlich weniger Flugzeuge abheben können, treibt die Preise nach oben.