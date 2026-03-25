Der Euroairport Basel fliegt diesen Sommer neue Ziele an. Doch über einen Monat wird das Flugprogramm drastisch ausgedünnt. Der Grund: eine grosse Baustelle.

Das sind die acht neuen Destinationen ab dem Flughafen Basel

Das sind die acht neuen Destinationen ab dem Flughafen Basel

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Euroairport Basel präsentiert Sommerflugplan mit acht neuen Destinationen

Vom 15. April bis 20. Mai eingeschränkter Flugbetrieb wegen Pistensanierung

In dieser Zeit sind nur 29 statt 110 Ziele verfügbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Sommerferien bereits gebucht? Falls nicht, ergibt sich vielleicht eine neue Chance. Der Euroairport Basel hat heute seinen neuen Sommerflugplan vorgestellt.

Reisende können vom Flughafen Basel aus acht neue Destinationen bereisen:

Bodrum, Stadt in der Türkei

Chisinau, Hauptstadt von Moldau

Lille, Stadt in Frankreich

Podgorica, Hauptstadt von Montenegro

Poznan, Stadt in Polen

Stockholm, Hauptstadt von Schweden

Tirgu Mureș in Transsilvanien, Rumänien

Warschau, Hauptstadt von Polen

Der Sommerflugplan gilt ab dem 29. März bis Ende Oktober. Die ungarische Airline Wizz Air fliegt neu täglich nach Warschau. Die anderen Ziele werden weniger häufig angeflogen. Easyjet fliegt von Basel zweimal pro Woche ins französische Lille, nach Stockholm gehts mit der Airline Norwegian ebenfalls zweimal wöchentlich.

Mehr Flüge nach Ägypten

Auch bei bereits bekannten Zielen wird die Flugfrequenz angepasst: Dank verschiedenen Airlines können Reisende täglich nach Hurghada in Ägypten fliegen. Eurowings, Norwegian und die Lufthansa werden zudem ihr Angebot mittels zusätzlicher Flüge sowie der Nutzung von grösseren Flugzeugen ausweiten.

Doch aufgepasst: Vom 15. April bis 20. Mai 2026 wird die Hauptpiste am Flughafen Basel saniert. Heisst: Dann ist nur ein eingeschränkter Flugbetrieb möglich. Von den üblicherweise 110 Destinationen bleiben während fünf Wochen gerade noch 29 übrig. Normalerweise wickelt der Flughafen 97 Prozent aller Flüge über die Hauptpiste ab. Dass in dieser Zeit deutlich weniger Flugzeuge abheben können, treibt die Preise nach oben.