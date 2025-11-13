Der Thurgauer Zugbauer Stadler Rail überschreitet seit Jahren die Grenzwerte für VOC-Emissionen, wie Recherchen von SRF zeigen. Trotz wiederholter Aufforderungen der Behörden wurden bisher keine ausreichenden Massnahmen ergriffen.

Stadler bläst seit Jahren in der Schweiz zu viele Emissionen in die Luft

1/6 Gemäss SRF gelangen in den Schweizer Werken des Zugbauers Stadler Rail zu viele VOC-Emissionen in die Umwelt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Stadler Rail verstösst gemäss SRF Investigativ seit Jahren gegen Umweltauflagen in der Schweiz

VOC-Emissionen, die beim Lackieren der Züge entstehen, überschreiten Grenzwerte massiv

Das Werk in St. Margrethen SG stösst jährlich fünfmal mehr als erlaubt aus

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Für Stadler Rail gibts gerade keine Verschnaufpause. Zuerst vergeben die SBB den teuersten Auftrag in der Unternehmensgeschichte für 116 Doppelstockzüge an den deutschen Konzern Siemens. Stadler geht leer aus, was in der Wirtschaft und Politik für Furore sorgt. Und Stadler-Patron Peter Spuhler (66) macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Er erwägt gar, gegen den SBB-Entscheid Rekurs einzulegen.

Jetzt zeigen Recherchen von SRF Investigativ: Der milliardenschwere Grosskonzern verstösst in der Schweiz seit Jahren gegen Umweltauflagen. Demnach überschreitet Stadler in seinen Werken in den Kantonen St. Gallen und Thurgau stets die zulässigen Grenzwerte für sogenannte VOC-Emissionen deutlich. Im Werk in St. Margrethen SG betragen sie jährlich beispielsweise das Fünffache.

Aus Sprühkabinen entweichen zu viele Schadstoffe

Konkret verdampfen die kleinen Partikel der chemischen VOC-Verbindungen beim Lackieren der Züge und gelangen so ungefiltert in die Luft. Trotz wiederholter Aufforderungen der Behörden – St. Gallen forderte bereits 2014 eine Reduktion – habe Stadler Rail bisher keine ausreichenden Massnahmen ergriffen, um die Emissionen einzudämmen, schreibt SRF.

Deshalb befindet sich der Zugbauer mit Sitz in Bussnang TG in einem Sanierungsverfahren mit den beiden Kantonen. St. Gallen und Thurgau haben Stadler also dazu verpflichtet, die Emissionen innert einer Frist von fünf Jahren zu reduzieren. Etwa mit dem Bau einer Abluftreinigungsanlage, welche die VOC-Emissionen aus der Abluft filtert.

Interessant: In einigen Stadler-Rail-Werken im Ausland betreibt der Zugbauer bereits solche Anlagen, etwa in Ungarn. In den drei Schweizer Werken fehlen sie bis heute.