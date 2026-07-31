Nach zwölf Jahren hört Bernd Bauer auf: Er gibt den CEO-Posten bei der Edelweiss ab. Per 1. Oktober übernimmt Edi Wolfensberger die Leitung der Schweizer Airline. Er verfügt über viel Erfahrung innerhalb des Lufthansa-Konzerns.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edelweiss-CEO Bernd Bauer tritt per 1. Oktober zurück, Nachfolger Edi Wolfensberger.

Bauer führte Edelweiss 12 Jahre, hat seit 2020 den Schweizer Pass.

Wolfensberger startete 2008 bei Swiss, wird neuer CEO mit 45 Jahren.

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Wechsel auf der Chefposition von Edelweiss: CEO Bernd Bauer (61) verlässt die Schweizer Airline per 1. Oktober, wie die Swiss-Schwester am Freitag mitteilt. Der Nachfolger ist bereits bekannt: Edi Wolfensberger (45), seit April 2022 Chief Operating Officer (COO), übernimmt dann den Edelweiss-Chefposten.

Mit dem Abgang von Bauer verliert die Schweizer Airline einen erfahrenen Manager aus der Aviatik-Branche. Zwölf Jahre lang war der gebürtige Deutsche nun CEO von Edelweiss. Die hiesige Branche kennt er aber bereits seit den 90er-Jahren. 1994 begann Bauer bei der damaligen Swissair-Tochter Crossair. Seit 2020 hat er auch den Schweizer Pass.

Vor gut einem Monat sprach er mit sehr positiven Worten über seinen Job: «Kein Jahr ist gleich wie das andere. Die Ansprüche der Gäste ändern sich ständig, und der Markt wächst. Die Edelweiss ist ein toller Arbeitgeber – auch für mich persönlich», sagte Bauer in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten».

Neuer Edelweiss-CEO spricht von «grosser Ehre»

Nachfolger Wolfensberger bringt ebenfalls langjährige Führungserfahrung in der Aviatik mit. Neben seinem Posten als COO sitzt er auch in der Geschäftsleitung von Eurowings. Zuvor war er COO von Brussels Airlines. Seine Karriere startete er 2008 bei der Swiss.

In der Mitteilung schreibt Wolfensberger von einer «grossen Ehre», die Edelweiss-Leitung übernehmen zu dürfen. «Bernd Bauer und sein Team haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und als Premium-Ferienfluggesellschaft erfolgreich positioniert», so der baldige Airline-Chef. Er freue sich sehr darauf, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.