Der Edelweiss-Flug von Zürich nach Gran Canaria musste am Freitag seine Reise abbrechen. Der Grund war ein unbekannter Geruch im vorderen Teil des Flugzeuges.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edelweiss-Maschine muss Flug nach Gran Canaria abbrechen

Flugzeug kehrt über Madrid nach Zürich zurück

Airbus A320 drehte eine scharfe Schleife über Zentralspanien

Janine Enderli Redaktorin News

Wegen eines unbekannten Geruches im vorderen Teil des Flugzeuges hat am Freitagmorgen eine Maschine der Edelweiss ihren Flug nach Las Palmas auf Gran Canaria vorsorglich abgebrochen. Die Maschine des Typs Airbus A320 musste über Madrid umkehren und nach Zürich zurückfliegen.

Aufzeichnungen der Flugroute zeigen, wie das Flugzeug zuerst Richtung Südwesten fliegt und dann über Zentralspanien eine scharfe Schleife zurück Richtung Schweiz fliegt.

Auf Anfrage erklärt Edelweiss, dass die Ursache für den Geruch derzeit abgeklärt wird. «Die 72 Passagiere können ihre Reise mit einem Ersatzflugzeug fortsetzen», so Mediensprecher Andreas Meier.