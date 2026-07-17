Im Aargau ist eine Villa mit herrlichem Blick auf Schloss Lenzburg auf dem Markt. Das Haus mit 12,5 Zimmern liegt auf einem 3700 Quadratmeter grossen Grundstück. Für 9 Millionen bekommt man einen modernen Aussenpool, einen eigenen Gemüsegarten und ein Gästehäuschen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Lenzburg AG steht eine historische 12,5-Zimmer-Villa für 9 Millionen Franken

Das 1922 erbaute Anwesen bietet 670 Quadratmeter Wohnfläche und Gästehaus

Der 25 Meter lange, beheizte Pool liegt im 3700 Quadratmeter grossen Garten

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der Kanton Aargau, wo die einst mächtige Habsburger-Dynastie ihre Anfänge erlebte, ist mit sehenswerten Schlössern gut bestückt. Ein besonders prächtiges Exemplar ist Schloss Lenzburg, oben auf dem Schlossberg. Mit seinen Barock- und Rosengärten und dem wunderbaren Ausblick auf die Landschaft mit den umliegenden Burgen zieht es jedes Jahr rund 100'000 Besucher an.

Wer wiederum von seinem Haus auf das Schloss am Berg blicken möchte, könnte sich für 9 Millionen Franken jetzt einen Traum erfüllen: In Lenzburg AG steht ein historisches Herrenhaus mit 12,5 Zimmern zum Verkauf.

Die Villa mit Baujahr 1922 liegt in einem noblen Quartier in der Kleinstadt, voll mit ähnlich edlen Bauten. Sie wurde 2008 und 2013 umfassend renoviert, den gehobenen Stil der 1920er-Jahre behielten die Eigentümer aber grösstenteils bei. Besonders die Stuckaturen an den Decken, die Kronleuchter und der Fischgrat-Holzboden geben der 670 Quadratmeter grossen Villa ein historisches Flair. Ein Bonus: Die Immobilie verfügt auch über ein kleines Gästehaus.

Beheiztes Schwimmbecken

Auch das rund 3700 Quadratmeter grosse Grundstück hat einiges zu bieten – allen voran einen Pool der besonderen Art. Wer gerne Bahnen schwimmt, dürfte sich freuen: Das Schwimmbecken ist 25 Meter lang, aber nur 3,6 Meter breit. Zum ausgedehnten Planschen eignet es sich weniger, für sportliche Einheiten dafür umso mehr. Dank ganzjähriger Beheizung ist das zu jeder Jahreszeit möglich.

Der Pool liegt in dem park-ähnlichen Garten. Das Grundstück ist mit vielen alten Bäumen und einem stilvollen Brunnen ausgestattet. Ein gepflegter Gemüsegarten ist auch mit dabei, da kommen die Beilagen direkt vom eigenen Garten auf den Tisch.

Rückzugsort in Stadtnähe

Das Anwesen ist ein «Rückzugsort für anspruchsvolle Stadtbewohner», wie Luxusmakler Walde aus Zollikon ZH in einem Verkaufsprospekt schreibt. Die Villa liegt mit dem Auto oder ÖV um die 30 Minuten von Zürich. Im nahe gelegenen Baden AG ist man schon in einer guten Viertelstunde. Wer in Bern arbeitet, hätte einen täglichen Arbeitsweg von einer Stunde.

Um Stellplätze müssen sich Autofahrer auch nicht sorgen. Das Anwesen hat eine Garage für 4 Fahrzeuge und weitere Aussenparkplätze.