Die Migros will eine einzige, grosse Genossenschaft werden. Nicht nur die über 2,3 Millionen Migros-Besitzerinnen und -Besitzer stellen sich nun gewichtige Fragen. Wer mitentscheidet, was du wissen musst – hier gibts Antworten.

Darum gehts Über 2,3 Millionen Genossenschaftsmitglieder zählt die Migros

Vor der Urabstimmung über die Einheitsgenossenschaft stellen sich ihnen wichtige Fragen

Die Migros will in den nächsten Monaten vertieft informieren, Unterlagen gehen bis Mitte Mai 2027 an die Genossenschaftsmitglieder

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

«Eine für alle», «Aus elf mach eins» lauten die Slogans im Migros-Magazin. Auf sieben Seiten wirbt die Migros in ihrem Kundenmagazin für den historischen Umbau. Die zehn regionalen Genossenschaften und der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) sollen zu einer einzigen, Super-Genossenschaft werden. Das will den 2,3 Millionen Genossenschaftsmitgliedern, denen die Migros gehört, der Kundschaft sowie 80'000 Migros-Mitarbeitenden gut begründet werden.

«Wir sind überzeugt, dass diese Veränderung die Migros noch näher zu Ihnen bringt», heisst es dazu auch in einem zweiseitigen Migros-Schreiben an alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter, das Blick vorliegt.

«Die Migros zählt auf Ihre Stimme»: Darin bitten die elf das Schreiben unterzeichnenden Präsidentinnen und Präsidenten, um «Ihr Einverständnis». Sie fordern die Migros-Besitzer zur Teilnahme an den Urabstimmungen der jeweiligen Regionalgenossenschaften auf. Von ihrer Überzeugungskraft hängt alles ab.

Was du wissen musst, wie du mitentscheidest und worauf die Migros bislang nicht eingegangen ist.

1 Showdown ist doch erst Mitte 2027 – Warum jetzt der Riesen-Aufwand?

Im Gegensatz zur Abstimmung über den Alkoholverkauf in Migros-Supermärkten im Juni 2022 dürften sich die Emotionen der Genossenschaftsmitglieder bei den Urabstimmungen zur Einheitsgenossenschaft im Juni 2027 in Grenzen halten. Die Zustimmung zum Zusammenschluss ist aber an harte Bedingungen geknüpft: 25 Prozent der Stimmberechtigten müssen teilnehmen. Eine hohe Hürde, besonders in der Romandie! Gleichzeitig müssen zwei Drittel Ja sagen. Geht das in nur einer einzigen Genossenschaft schief, kann die Migros ihre Einheitsgenossenschaft begraben. Ein Plan B existiert nicht, sagte Migros-Präsidentin Ursula Nold (57) bereits im Blick-Interview.

2 Wieso baut die Migros Ihre Organisation um?

«Damit das orange M auch künftig für Nähe, Verlässlichkeit und eine lebenswerte Schweiz für alle steht», heisst es bei der Migros. Im Umkehrschluss: Coop ist mit seiner grossen Filialzahl deutlich näher beim Kunden, zusammen mit den Discountern Aldi und Lidl zügelt der Rivale aus Basel Jahr für Jahr Kunden von der Migros in die eigenen Läden ab, der orange Riese verliert Marktanteile, Wachstum, Umsätze und Co. Wettbewerbsfähiger zu werden heisst auch, interne Parallelstrukturen in den Regionen abzubauen und so bessere und günstigere Angebote für die Kundschaft machen zu können.

3 Wie geht die Migros bei im Ausland lebenden Genossenschaftsmitgliedern vor?

Knapp 100'000 Genossenschaftsmitglieder haben ihren Lebensmittelpunkt im Ausland – Liechtenstein zählt zum Inland. Einige Genossenschaften haben ihr Wirtschaftsgebiet auch im angrenzenden Ausland, so zum Beispiel die Genossenschaft Migros Ostschweiz mit der Bodenseeregion Deutschland und Österreich. Solche Mitglieder dürfen zur Urabstimmung. Wer hingegen in Zürich wohnhaft war und nun in Südfrankreich lebt, kann nicht mehr Genossenschafter sein. Das Stimmrecht entfällt.

4 Kann ich Genossenschafter werden, wenn ich keine Schweizer ID habe?

Voraussetzung für eine neue Mitgliedschaft ist ein Wohnsitz im Wirtschaftsgebiet einer regionalen Migros-Genossenschaft. Eine Doppelmitgliedschaft in einer anderen regionalen Migros-Genossenschaft ist nicht möglich. Alle Staatsangehörigkeiten sind erlaubt, sofern der Wohnsitz in der Schweiz ist.

5 Wie kann es sein, dass plötzlich Minderjährige zu Migros-Genossenschaftern werden?

Blick weiss von Fällen, wo sich Minderjährige als Migros-Genossenschafter registrieren konnten. Die Migros will darauf nicht eingehen. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft sei in jedem Fall ein Mindestalter von 18 Jahren. Die jeweiligen Genossenschaften setzen laut eigenen Angaben Prüf- und Kontrollmechanismen ein, um «bestmöglich zu überprüfen». Welche das sind, bleibt geheim.

6 Dürfen Coop-Angestellte auch an der Migros-Urabstimmung teilnehmen?

Hätten Coop-Mitarbeitende oder die über 2,6 Millionen Coop-Genossenschafterinnen und -Genossenschafter die Absicht, ein Nein an der Urne abzugeben, dürften sie dies tun. Für ihre Mitgliedschaft gelten die gleichen Voraussetzungen wie für alle. Wer diese erfüllt und am festgelegten Stichtag im Genossenschaftsregister eingetragen ist, ist stimmberechtigt.

7 Bereinigt die Migros noch den Bestand um nicht mehr aktive Genossenschafter?

Hier hält sich die Migros bedeckt. Wie viele passive Genossenschafter es gibt, ist unbekannt.

8 Ist, wer eine Cumulus-Karte besitzt, gleichzeitig auch Genossenschafter?

Nein. Die Genossenschaftsmitgliedschaft ist grundsätzlich unabhängig von einer Cumulus-Mitgliedschaft, heisst es bei der Migros.

9 Gibt es einen unabhängigen Wahlbeobachter, der die Urabstimmung überwacht?

Die Migros wird den Prozess der Urabstimmung gemäss den Statuten und den vorgesehenen Gremienverfahren durchführen. In den zehn regionalen Genossenschaften finden zehn Urabstimmungen über dieselbe Vorlage statt.

10 Wie geht es bis zu den Urabstimmungen im Juni 2027 weiter?

Den Marschplan will die Migros in den nächsten Monaten ausarbeiten. Sie verspricht laufende Updates im Migros-Magazin und auf der Migros-Website. Die Abstimmungsunterlagen mit allen Argumenten bekommen die Genossenschaftsmitglieder bis Mitte Mai 2027 von ihrer regionalen Genossenschaft. Wer sich digital registriert hat, der erhalte die Unterlagen digital in der App. Ansonsten kommen diese schriftlich per Post. Die Stimme kann anschliessend per Post oder online über die E-Voting-Plattform abgegeben werden.

11 Wer sich für die Urabstimmung registriert, kriegt 500 Cumulus-Punkte. Ist das nicht Stimmenkauf?

Wie bei jeder Urabstimmung gibt es Frey-Schokolade. Die sei sehr beliebt. Die 500 Cumulus-Punkte erhält, wer sich für das Online-Voting registriert. «Wir werden die Abstimmung absolut fair, ordentlich und integer durchführen», versicherte Präsidentin Ursula Nold im Blick-Interview. Ob die Migros weitere Cumulus-Punkte drauflegt, um die Beteiligung an der Urabstimmung zu forcieren, bleibt offen.