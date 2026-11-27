Micasa fehlt Geld, um ihre Lieferanten zu bezahlen. Diana Dolores Garcia ist eine von ihnen. Die Unternehmerin hat der Möbelkette Waren im Verkaufswert von über 200'000 Franken geliefert, hergestellt von einer ukrainischen Partner-Produzentin. Sie ist mit ihrer Betreibung nicht allein.

Darum gehts Micasa kann wegen Liquiditätsengpässen offene Rechnungen nicht bezahlen

Garcias ukrainischer Partner lieferte 33'000 Stück Weihnachtsschmuck, die noch unbezahlt sind

Garcia leitet eine Betreibung gegen Micasa ein, Forderungen summieren sich insgesamt auf über 1,5 Millionen Franken

Ein düsterer Monat November neigt sich dem Ende in einer sonst so farbenfrohen Welt, in der sich Diana Dolores Garcia (67) für gewöhnlich bewegt. Die Aargauer Unternehmerin entwirft Weihnachtsschmuck-Kollektionen. Sie bringen die Augen von Kundinnen Schweizer Waren- und Einrichtungshäuser regelmässig zum Leuchten. Zu feiern hat Garcia trotzdem nichts. Denn sie gehört zu den vielen Micasa-Lieferanten, die seit Wochen von der Möbelkette hingehalten und enttäuscht werden. «So kann es nicht mehr weitergehen», sagt Garcia im Gespräch mit Blick. Dann schildert sie, was sie so aufwühlt.

Die Unternehmerin ist seit 22 Jahren in diesem Geschäft, lässt ihren Weihnachtsschmuck von Werkstätten in ganz Europa herstellen. Mit Micasa arbeitet ihr Unternehmen Apasionada seit über 15 Jahren zusammen. Aber als die Migros ihre Möbelkette letztes Jahr ans Management verkauft hatte, «fingen die Probleme an», so Garcia. Im Oktober gabs mit Toni Shala (51), einem Unbekannten in der Möbelbranche, zwar einen neuen Eigentümer. Aber er habe das Ruder nicht herumreissen können, erzählt die Betroffene weiter.

Ukrainische Firma lieferte Weihnachtsschmuck an Micasa

Ihr Partner-Betrieb und Micasa-Lieferant in der Ukraine liegt ihr besonders am Herzen. Dessen Werk in der Nähe von Lwiw zählt 200 Frauen, die Weihnachtsschmuck aus Glas von Hand dekorieren. 30 Männer arbeiten in der Glasbläserei des Betriebs. Jeder dieser Angestellten habe ein persönliches Schicksal zu tragen. «Viele der Frauen haben entweder einen Sohn oder ihren Ehemann im Krieg verloren», berichtet Garcia. «Sie brauchen ihre Arbeit, um überleben zu können.»

Auch seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs habe sie alle ihre Kunden mit der ukrainischen Handwerkskunst «pünktlich und in perfekter Qualität» beliefert, wie sie bekräftigt. «Obwohl die Angestellten fast täglich in den Bunker flüchten mussten, weil sie Drohnen- und Raketenangriffen ausgesetzt waren.» Auch in diesem September wurden wie abgemacht rund 33'000 Stück Weihnachtsschmuck geliefert, der nun in den 30 Filialen der Möbelkette zum Verkauf ausgestellt ist – mit einem Rabatt von 30 Prozent.

Rechnung für Weihnachtsschmuck immer noch offen

Garcia: «Alles mundgeblasen und handbemalt, exklusiv für Micasa.» Verkaufswert: über 200'000 Franken. Zahlungsziel: 30 Tage netto. Garcia weiter: «Wir haben dafür bis heute kein Geld gesehen!» Doppelt bitter: «Jetzt haben die Kunden Weihnachtsschmuck am Baum hängen, für den sie gutes Geld ausgegeben haben, aber Micasa seinerseits nie bezahlt hat.» Das müsste die Öffentlichkeit doch wissen, darum mache sie ihren Fall jetzt publik.

Hat sie keine Angst, dass sie von der Möbelkette künftig geschnitten wird? «Ich bin eigentlich pensioniert, meine Karriere ist abgeschlossen, ich habe nichts mehr zu verlieren», sagt Garcia. Und weiter: «Mein Hauptanliegen ist, dass die Rechnung meines Produktionspartners in der Ukraine bezahlt wird.»

Doch die finanzielle Lage von Micasa ist prekär, wie das Unternehmen selbst Freitag vor einer Woche in einem dramatischen Schreiben an die Lieferanten bekannt machte. Die Rede ist von «erheblichen Liquiditätsengpässen», das Unternehmen könne «keinen verbindlichen Termin» für die «Begleichung der offenen Forderungen» nennen.

Forderungen an Micasa übersteigen 1,5 Millionen Franken

Im Betreibungsregister (Stand 19.11.2026) sind bereits Forderungen gegen Micasa von insgesamt über 1,5 Millionen Franken verzeichnet. Zu den Gläubigern gehören Möbelhersteller, Vermieter von Ladenflächen, Personalvermittler und Designer. Und jetzt auch Garcia. Als Blick mit der Unternehmerin spricht, hat sie gerade die Betreibung gegen Micasa in Volketswil ZH eingereicht. Viel erhoffen sich sie und ihr ukrainischer Partnerbetrieb nicht davon. «Ich glaube nicht an Weihnachtswunder. Das Geld werden wir wohl nie wieder sehen.»

Sie erinnert sich: Bereits im Mai 2026 habe sie grösste Mühe gehabt, von Micasa die Zahlung einer Musterrechnung über 3000 Franken zu erhalten. Warum hat sie dann überhaupt die grosse Weihnachtslieferung für diesen September gemacht? Laut Garcia hat die damalige Einkaufsleiterin das Versprechen abgegeben, dass diese Hauptlieferung fristgerecht bezahlt wird. Zu spät erfuhr Garcia dann, dass die Einkaufsleiterin die Möbelkette verlassen hat. «Das Drama hat da schon seinen Lauf genommen», so die Unternehmerin.

Neue Einkaufsleiterin und wieder ein Micasa-Schreiben

Seit 1. November ist die Einkaufsleitung mit Veronique Rath (58) wieder besetzt. Sie hatte zuvor über acht Jahre lang den Möbeleinkauf von Otto's geleitet. Micasa lässt am Freitag sämtliche Fragen von Blick unbeantwortet. In einem neuerlichen Schreiben an die Lieferanten, das Blick vorliegt, spricht das Unternehmen von einer «inzwischen schriftlich vorliegenden Zahlungszusage in substanzieller Höhe». Um was es sich hier handelt, ist unbekannt. Der effektive Zahlungseingang stehe aber noch aus, heisst es weiter. Man danke für die Geduld, bis eine «abschliessende Beurteilung der Situation» möglich sei.

Garcia ist unterdessen auf dem Weg nach Krakau, Polen. Dort trifft sie ihre Produktionspartnerin aus der Ukraine. «Wir arbeiten bereits an den Xmas-Kollektionen 2027 für unsere Kunden», sagt Garcia. Mit Aufträgen der Möbelkette rechne sie im kommenden Jahr nicht mehr. «Es würde mich sehr erstaunen, wenn Micasa seinen Betrieb aufrechterhalten kann.»