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Mehrfahrten-Rabatt wird auch gestrichen
ZVV erhöht Ticketpreise schon wieder

Ab Dezember 2026 müssen Zürcher Fahrgäste für ihre Billette tiefer in die Tasche greifen. Der Regierungsrat hat eine durchschnittliche Tariferhöhung von 2,7 Prozent genehmigt. Besonders happig ist der Preisaufschlag bei den Mehrfahrtenkarten.
Publiziert: 12:37 Uhr
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Die Preise beim ZVV steigen erneut.
Foto: IMAGO/dieBildmanufaktur

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • ÖV-Preise im Kanton Zürich steigen ab 13. Dezember 2026 um 2,7 Prozent
  • Mehrfahrtenkarten werden bis zu 10 Prozent teurer, keine Rabatte mehr
  • Einzelticket für Zürich oder Winterthur kostet neu 4.80 Fr. statt 4.70 Fr.
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

ÖV-Fahren im Kanton Zürich wird teurer. Mit dem Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2026 steigen die Preise im Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) um durchschnittlich 2,7 Prozent. Der Regierungsrat hat die vom ZVV vorgeschlagene Tarifanpassung am heutigen Donnerstag genehmigt. Auch der Preisüberwacher stimmt den Massnahmen zu. Bereits letztes Jahr sind die Preise im Schnitt um 2,1 Prozent geklettert. 

Abonnements und Einzeltickets verteuern sich um durchschnittlich 2,1 Prozent. Ein Billett für ein bis zwei Zonen, beispielsweise für die Städte Zürich oder Winterthur, kostet neu 4.80 Franken – 10 Rappen mehr als zuvor. 

Kein Rabatt mehr bei Mehrfahrtenkarten

Besonders spürbar wird die Anpassung bei den Mehrfahrtenkarten. Während es beim nationalen ÖV-Tarif schon seit Jahren keine Vergünstigungen mehr auf solche Karten gibt, bot der ZVV bislang noch verschiedene Rabattstufen an. Diese fallen jetzt weg. Darum steigen die Preise hier um bis zu 10 Prozent, wie aus der Mitteilung des ZVV hervorgeht. Die Preise für Kurzstreckenbillette und Tickets für Lokalnetze bleiben hingegen unverändert.

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Der Regierungsrat und der ZVV begründen die Tarifanpassung mit den steigenden Kosten im öffentlichen Verkehr. Teurer werden unter anderem der Unterhalt und die Erneuerung von Fahrzeugen und Anlagen. Daneben sorgen auch Ausbauten im Angebot und die allgemeine Inflation für höhere Preise.

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