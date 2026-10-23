Coop erhöht Löhne deutlich stärker als die Migros

Detailhändler Coop zahlt seinen Mitarbeitenden im kommenden Jahr 1,1 Prozent mehr Lohn. Bei der Migros fällt die Lohnrunde viel tiefer aus – dafür profitieren die Angestellten des orangen Riesen ab 2027 von anderen Mitarbeiterleistungen.

Darum gehts Coop einigt sich mit Sozialpartnern auf eine Lohnerhöhung für die Mitarbeitenden von 1,1 Prozent für 2027

Die Migros hat nationale Bandbreiten von 0,3 bis 0,7 Prozent mehr Lohn beschlossen

Dafür erhalten die Migros-Angestellten künftig 10 Prozent Rabatt beim Supermarkt-Einkauf und teilweise mehr Freizeit

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Gute Nachrichten für die Coop-Angestellten: Der Detailhändler mit Sitz in Basel erhöht 2027 die Löhne um durchschnittlich 1,1 Prozent – für Mitarbeitende mit einem Gesamtarbeitsvertrag und einem Lohn von unter 4900 Franken im Monat gibts «mindestens 1,1 Prozent» mehr, teilt das Unternehmen mit. Auf diese Lohnrunde hat sich Coop mit den Sozialpartnern geeinigt.

Damit haben die Angestellten von Coop seit 2000 jedes Jahr eine Lohnerhöhung erhalten. Insgesamt sind in den letzten zehn Jahren die Gehälter um 11,5 Prozent gestiegen, «was einer Reallohnerhöhung von 3 Prozent entspricht», wie der Detailhändler hervorhebt. Die Gewerkschaft Unia zeigt sich mit der Lohnrunde 2027 zufrieden: «Die vereinbarte Erhöhung sichert die Kaufkraft und setzt ein positives Signal für die kommenden Jahre», heisst es dazu in einer Mitteilung.

Migros: kleine Lohnrunde, dafür Rabatte

Coop ist mit der Lohnerhöhung spendabler als die grosse Konkurrentin Migros – zumindest was das reine Gehalt angeht. Der orange Riese hat sich mit den Sozialpartnern Mitte Oktober auf einen neuen Landes-Gesamtarbeitsvertrag (L-GAV) geeinigt. Dieser tritt per 1. Januar in Kraft und gilt für die kommenden fünf Jahre. Die Detailhändlerin hat mit den Sozialpartnern nationale Bandbreiten für eine Lohnerhöhung beschlossen: Im Bereich Food Retail soll es bis zu 0,3 Prozent mehr Gehalt geben, in den übrigen Bereichen bis zu 0,7 Prozent. Wie viel es 2027 tatsächlich gibt, entscheiden die einzelnen Unternehmen der Migros-Gruppe selbst.

Statt deutlich mehr Lohn gibt es bei der Migros für kommendes Jahr anderweitige Mitarbeiterleistungen: Alle dem L-GAV unterstellten Angestellten erhalten künftig 10 Prozent Rabatt auf jeden Einkauf in einem Migros-Supermarkt. Die Abrechnung erfolgt über Cumulus-Punkte, die zum gleichnamigen Treueprogramm der Migros-Gruppe gehören. Beschäftigte in der Fleischverarbeitung und Logistik haben zudem mehr Freizeit. Ihre wöchentliche Arbeitszeit sinkt von 43 auf 41 Stunden – bei gleichem Lohn. Über alle Massnahmen hinweg investiert die Migros laut eigenen Angaben 1,6 Prozent der gesamten Lohnsumme in bessere Arbeitsbedingungen.