Der orange Riese dreht an der Uhr: Die Migros hat die Öffnungszeiten in 24 Supermärkten verlängert, bald folgen weitere 21. Besonders profitieren Zürich und Umgebung. Mit der Massnahme soll der Konkurrenz Paroli geboten werden. Hier erfährst du, welche Läden länger offen sind.

Darum gehts Migros verlängert die Öffnungszeiten

Damit reagiert der orange Riese auf Kundenwünsche und den wachsenden Konkurrenzdruck

Gewerkschaften kritisieren längere Öffnungszeiten

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Migros bläst zur Offensive bei den Öffnungszeiten. Seit dem 1. Oktober sind 24 Filialen der Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) länger geöffnet. Weitere 21 Läden sollen am 2. November folgen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Kundinnen und Kunden der Region Zürich profitieren generell besonders von den Anpassungen: Die Filiale im HB Zürich etwa öffnet am Wochenende neu bereits um 7 statt um 8 Uhr und wird täglich erst um 22.30 Uhr geschlossen – eine halbe Stunde später als zuvor. Auch in anderen Zürcher Stadtteilen wie dem Limmatplatz, Altstetten oder Wiedikon bleibt der Grossverteiler nun durchgehend bis 21 Uhr geöffnet. Längere Öffnungszeiten gibt es zudem auch in GMZ-Filialen in den umliegenden Kantonen St. Gallen, Schwyz und Glarus. So wird die Migros-Kundschaft auch in Kloten ZH, Reichenburg SZ oder Glarus länger bedient.

Diese 45 Standorte haben neu länger offen Supermärkte mit angepassten Öffnungszeiten per 1. Oktober: Zürich, Kreuzplatz Zürich, Stadelhofen Kloten ZH Hombrechtikon ZH Zürich, Limmatplatz Zürich, Witikon-Zentrum Meilen ZH Seebach ZH Adliswil ZH Zumikon ZH Stäfa ZH Horgen ZH (Schinzenhof) Glarus, Zentrum Glärnisch Dübendorf ZH Dielsdorf ZH Wädenswil ZH Rüschlikon ZH (Parkside) Bassersdorf ZH Egg ZH Volketswil ZH Reichenburg SZ Zürich Hauptbahnhof Zürich Wiedikon, M-Märt Affoltern a. A. ZH Supermärkte mit angepassten Öffnungszeiten per 2. November: Fällanden ZH Uster-West ZH Zürich, Wengihof Zürich, Albisriederplatz Rümlang ZH (Hofwisencenter) Ebmatingen ZH Niederhasli ZH Zürich HB, Sihlpassage Birmensdorf ZH Zürich HB, Shopville-Märt Langnau a. A. ZH Schindellegi SZ Niederurnen GL Zürich, Bahnhof Enge Zürich, Stockerstrasse (M-Express) Richterswil ZH Männedorf ZH Zürich, Wipkingen Zürich, Leimbach Sihlbogen Zürich, Altstetten Neumarkt Zürich, Affoltern Supermärkte mit angepassten Öffnungszeiten per 1. Oktober: Zürich, Kreuzplatz Zürich, Stadelhofen Kloten ZH Hombrechtikon ZH Zürich, Limmatplatz Zürich, Witikon-Zentrum Meilen ZH Seebach ZH Adliswil ZH Zumikon ZH Stäfa ZH Horgen ZH (Schinzenhof) Glarus, Zentrum Glärnisch Dübendorf ZH Dielsdorf ZH Wädenswil ZH Rüschlikon ZH (Parkside) Bassersdorf ZH Egg ZH Volketswil ZH Reichenburg SZ Zürich Hauptbahnhof Zürich Wiedikon, M-Märt Affoltern a. A. ZH Supermärkte mit angepassten Öffnungszeiten per 2. November: Fällanden ZH Uster-West ZH Zürich, Wengihof Zürich, Albisriederplatz Rümlang ZH (Hofwisencenter) Ebmatingen ZH Niederhasli ZH Zürich HB, Sihlpassage Birmensdorf ZH Zürich HB, Shopville-Märt Langnau a. A. ZH Schindellegi SZ Niederurnen GL Zürich, Bahnhof Enge Zürich, Stockerstrasse (M-Express) Richterswil ZH Männedorf ZH Zürich, Wipkingen Zürich, Leimbach Sihlbogen Zürich, Altstetten Neumarkt Zürich, Affoltern Mehr

Reaktion auf Coop und Co.

Es habe sich gezeigt, dass Kundinnen und Kunden mancherorts längere Öffnungszeiten wünschen, erklärt eine Migros-Sprecherin gegenüber der «Aargauer Zeitung». Diesem Bedürfnis komme man nach. Eine Anfrage von Blick ist derzeit noch hängig.

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Gleichzeitig dürften die Änderungen auch eine direkte Reaktion auf das Gebaren der Konkurrenz sein: In Zürich haben Coop-Filialen bereits seit einiger Zeit bis 21 oder 22 Uhr geöffnet, ebenso wie zahlreiche Lidl- und Aldi-Märkte. Die Verlängerung von Ladenöffnungszeiten ist zwar kostspielig, weil mehr Personal benötigt wird. Doch sie kurbelt den Konsum an – besonders durch Spontankäufe. So will sich die Migros Marktanteile wieder zurückholen, die sie und auch ihre Tochter Denner in den letzten Monaten etwa an Coop und Lidl verloren haben.

Kritik von der Gewerkschaft

Für das Personal bedeutet die Offensive einen früheren Arbeitsbeginn am Morgen oder spätere Feierabende. Die Migros betont, dass die Einsatzplanung sorgfältig und vorausschauend erfolge. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund übt jedoch Kritik – und warnt vor zusätzlichem Druck und einer schlechteren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Beim orangen Riesen könnte aber noch viel mehr in Bewegung geraten als nur die Öffnungszeiten: Am Kaderanlass am 27. Oktober sollen die zehn regionalen Genossenschaften auf dem Prüfstand stehen. Migros-CEO Mario Irminger (61) wird zum «entscheidenden Schlag» ausholen, sind sich Insider sicher. Dieser soll nicht weniger als die Fusion der gesamten Genossenschaft beinhalten. Die Migros spricht gegenüber Blick von «wilden Spekulationen». Für einen Zusammenschluss wäre zudem die Zustimmung der Regionalfürsten nötig. Ob bei der grössten Arbeitgeberin der Schweiz tatsächlich bald eine neue Ära anbricht, dürfte sich schon bald zeigen.