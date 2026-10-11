Die Frühstücksdrinks der Marke Your Starter liegen ab Donnerstag bei Migros und Coop in den Kühlregalen. Ein Meilenstein für die beiden Brüder Fabian und Nando Lüchinger. Gegenüber Blick verraten die Gründer, wie es mit ihrem Ostschweizer Start-up durch die Decke ging.

Von der Idee am Küchentisch in die Regale von Migros und Coop

Von der Idee am Küchentisch in die Regale von Migros und Coop

Darum gehts Die Brüder Lüchinger verkaufen seit 2023 Frühstücksdrinks als Marke Your Starter

Ab 15. Oktober sind die Drinks in über 500 Migros- und Coop-Filialen schweizweit erhältlich

Das Start-up hat bislang über 2 Millionen Drinks verkauft

Text: Tatiana Molotová, Milena Kälin, Fotos: Thomas Meier

Erdbeere, Himbeere oder Mango? Die Frühstücksdrinks von Fabian (25) und Nando (27) Lüchinger gibt es mittlerweile in 13 Sorten. Die Brüder verkaufen seit November 2023 mit ihrem Start-up ihre gesunde Zmorge-Variante unter der Marke Your Starter. Dafür werden gefrorene Zutaten wie Früchte und Nüsse mit Wasser oder Milch im Mixer zu einem Frühstücksdrink verarbeitet. Ein Becher kostet 6.90 Franken.

Nun haben die beiden einen Mega-Coup gelandet, wie sie Blick verraten. Ab 15. Oktober gibt es ihre Drinks flächendeckend bei Migros und Coop zu kaufen. «Unsere Starter werden schweizweit in mehr als 500 Filialen im Detailhandel verfügbar sein», sagt Fabian Lüchinger. Der nächste grosse Meilenstein für das junge Start-up.

Bis anhin gabs die Frühstücksdrinks nur in der Ostschweiz. «Bereits in den ersten vier Monaten dieses Jahres konnten wir den gesamten Umsatz des Vorjahres übertreffen», so Fabian Lüchinger stolz. Bisher ist der eigene Onlineshop der wichtigste Vertriebskanal für die Drinks.

Über zwei Millionen verschickte Drinks

Blick besuchte die Produktion im St. Galler Rheintal vor einem Jahr. «Aus unserer Idee ist mittlerweile ein Unternehmen mit über 25 Mitarbeitenden entstanden», sagt Lüchinger heute.

30’000 Kundinnen und Kunden zählte das Start-up noch vor einem Jahr – mittlerweile haben die Brüder die 100'000-Marke geknackt. «Hinter dieser Zahl stehen sehr viele einzelne Bestellungen, persönliche Rückmeldungen und Menschen, die unsere Starter regelmässig in ihren Alltag integrieren», so Gründer Fabian. «Das bedeutet uns enorm viel.»

Über zwei Millionen Frühstücksdrinks haben die Brüder mittlerweile verkauft. «Wenn wir heute in einer Migros- oder Coop-Filiale an unseren eigenen Produkten vorbeilaufen, ist das schon ein spezieller Moment. Vor ein paar Jahren war das für uns noch ein Traum, über den wir als Brüder am Küchentisch gesprochen haben», so Fabian Lüchinger.

Neuer Alltag für die Gründer

Mit den steigenden Verkaufszahlen hat sich auch der Alltag der beiden verändert. Früher haben sie alles selbst gemacht: von der Produktion über die Verpackung bis zur Beantwortung von Kundenanfragen und Marketing. Jetzt sind sie verantwortlich für ein 25-köpfiges Team.

Eines bleibt jedoch gleich: Sie zahlen sich noch immer kaum Lohn aus. Stattdessen stecken sie die Einnahmen wieder in ihr Unternehmen. «Mit dem Geld bauen wir unsere Produktion aus, entwickeln neue Produkte, erweitern unsere Infrastruktur und arbeiten daran, noch mehr Menschen zu erreichen», konkretisiert Fabian Lüchinger.

Am Ziel angekommen sind die Brüder Lüchinger noch nicht: Als Nächstes stehen Aufbauarbeiten für eine neue, automatisierte Produktionsanlage in Oberriet SG an – um die Migros- und Coop-Regale in Zukunft noch mehr füllen zu können.