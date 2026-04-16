Leerkündigungen waren bisher vor allem ein Phänomen der grossen Zentren. Jetzt breitet es sich darüber hianus aus. Zwei grosse Wohnblöcke in Arbon TG sollen abgerissen werden. Betroffene sind verärgert und schockiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 100 Mieter in Arbon müssen wegen Abriss aus ihren Wohnungen

Besitzer plant Ersatzneubau wegen schlechter Wärmedämmung

Betroffene sind schockiert – die Wohnblöcke wurden vor zehn Jahren umfassend saniert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Hiobsbotschaft ist noch taufrisch. Sie flatterte in der Woche nach Ostern als Einschreiben in die Briefkästen der Mieterinnen und Mieter zweier grosser Wohnblöcke in Arbon TG. «Mir zog es den Boden unter den Füssen weg, als ich den Brief öffnete», sagt Alfred Gehrer (79) zu Blick. Der Senior wohnt mit seiner Frau seit knapp 40 Jahren in einem der Blöcke.

Wie die Gehrers wurden sämtliche Anwohner darüber informiert, dass ihr Dach über dem Kopf bald abgerissen wird. Zwei grosse Liegenschaften mit über 50 Wohnungen sollen durch Ersatzneubauten ersetzt werden. Über 100 Mieterinnen und Mieter müssen raus.

«In diesem Alter noch umzuziehen, das ist nicht so einfach», sagt Gehrer. Auch seine Tochter ist von der Leerkündigung betroffen. Sie wohnt direkt nebenan.

« «Mir zog es den Boden unter den Füssen weg, als ich den Brief öffnete» Alfred Gehrer (79) »

Die Abrisse sollen etappenweise erfolgen. Die Anwohner der ersten Liegenschaft müssen Ende Februar 2027 raus, die zweite Liegenschaft wird Ende Februar 2028 geräumt.

Schock und Unverständnis

Auch Christa Francini (61) muss die Leerkündigung erst einmal verdauen. Sie wohnt seit bald 24 Jahren hier. «Als ich den Brief öffnete, war ich geschockt», sagt sie. Weil sie Angst hat, nichts mehr zu finden, geht Francini bereits diese Woche alternative Wohnungen besichtigen.

« «Die Badezimmer, WCs, Küchen, Böden und sogar die Fenster sind überall erneuert worden» Mieterin Ursina B.* (75) »

Die Mieterin Ursina B.* (75) gehört ebenfalls zu den Betroffenen. Sie möchte anonym bleiben. B. ist verärgert und geschockt. «Ich bin hier erst vor einem Jahr eingezogen», sagt sie zu Blick. Für ihre 3,5-Zimmer-Wohnung bezahlt sie 1320 Franken Miete. Für Zürich ein Schnäppchen – für Arbon in der Ostschweiz nicht unbedingt.

Die Liegenschaften stammen aus den 70er-Jahren. Doch die Wohnungen wurden vor rund zehn Jahren komplett saniert. «Die Badezimmer, WCs, Küchen, Böden und sogar die Fenster sind überall erneuert worden», so die Seniorin. Alles sei in einem neuwertigen Zustand. «Es ist mir unverständlich, dass die Liegenschaften nun dem Erdboden gleichgemacht werden sollen.»

Wohnblöcke sind schlecht isoliert

Blick hat bei der Verwaltung der Wohnblöcke nachgefragt. Die Eigentümer ABV Liegenschaften habe vor dem Entscheid zum Ersatzneubau umfassende Abklärungen getroffen, sagt diese. «Der Gebäudeenergienachweis hat ergeben, dass die Gebäudehülle eine ungenügende Wärmedämmung aufweist», sagt die Verwaltung Gemag Gebrüder Müller zu Blick. Die Heizkosten betragen demnach rund das Doppelte einer Neubauwohnung, was ökologisch nicht vertretbar sei. «Feuchtigkeit und Schimmelbildung beeinträchtigen die Wohnqualität seit längerem», gibt die Verwaltung zu bedenken.

Die Eigentümerschaft will den Betroffenen bei der Wohnungssuche helfen. Die Mieter sollen ein Vorrangrecht auf leerstehende oder leerwerdende Wohnungen des eigenen Bestandes erhalten. Viele davon befinden sich laut ABV Liegenschaften in einer vergleichbaren Preislage.

Leerkündigungen breiten sich aus

Im Thurgau wurden bisher nicht viele Leerkündigungen vermeldet. Solche Räumungen sind vor allem ein urbanes Phänomen. Laut Zahlen des Bundes und der ZKB wurden sie in den letzten Jahren überwiegend in grossen Städten ausgesprochen – allen voran Zürich.

Die Leerkündigung in Arbon gehört damit zu einem neuen Phänomen. Es zeigt, dass sich das Schreckgespenst vieler Mieterinnen und Mieter weiter ausbreitet. Fürchteten sich bisher vor allem Zürcher davor, sind nun auch Menschen ausserhalb der grossen Zentren davon betroffen. Grund für Leerkündigungen sind meist Totalsanierungen oder Ersatzneubauten. Nicht ganz irrelevant: Nach dem Neubezug lässt sich der Mietzins beliebig fest anheben.

Mieterin B. will rechtliche Schritte prüfen. Sie fragt sich, ob man ihr die Neubaupläne beim Einzug vor einem Jahr verschwiegen hat.

Rentner Gehrer hat sich nach dem ersten Schock wieder etwas gesammelt. Er ist zuversichtlich, dass er wieder etwas finden wird. «Vielleicht nicht an einer so guten Lage wie hier», sagt der Senior. «Aber das Leben ist kein Wunschkonzert.»

*Name geändert