Die Langstrasse in Zürich soll Weltkulturerbe werden! Die legendäre Olé Olé Bar sammelt Unterschriften für eine Petition, um das grösste Schweizer Ausgangsviertel bei der Unesco zu nominieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Langstrasse in Zürich soll Unesco-Weltkulturerbe werden, Petition startet am 8. Juni

Petition sieht Langstrasse als kulturellen Schmelztiegel

Schweiz hat 13 Welterbestätten, Zürich noch ohne Eintrag bei Unesco

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Vom einstigen Sündenpfuhl zur grössten kulturellen Auszeichnung? Die berühmt-berüchtigte Langstrasse in Zürich soll Unesco-Weltkulturerbe werden, geht es nach einer neu lancierten Petition der Olé Olé Bar. Das Kult-Lokal sammelt nun Unterschriften, um den Zürcher Stadtrat zu einer Bewerbung der Langstrasse bei der Unesco zu bewegen.

Die Langstrasse streift ihren Ruf als Rotlichtmilieu immer mehr ab, hat sich zur Heimat vieler Bars, Clubs und Restaurants gewandelt. Tausende von jungen Menschen feiern dort durch die Nacht. Sie sei das «pulsierende Herz Zürichs», so die Petitionäre in einer Mitteilung. Damit erfülle die Langstrasse genau den Anforderungen der Unesco – ein Ort zu sein «von aussergewöhnlichem universellem Wert, dessen Erhalt für die gesamte Menschheit von Bedeutung ist».

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Bisher keine Unesco-Stätte in Zürich

Die Schweiz hat derzeit 13 Welterbestätten, 9 davon gehören zum Weltkulturerbe. Bislang ist die Stadt Zürich nicht vertreten. Die Langstrasse soll dies nun ändern. Was macht den Kern des Zürcher Nachtlebens so erhaltenswert? Initiantin Elena Nierlich von der Olé Olé Bar sagt, die Strasse sei der kulturelle Schmelztiegel Zürichs schlechthin. «Wer einmal morgens um 4 Uhr am Strassenrand mit einem Döner in der Hand mit einem Taxifahrer philosophiert hat, weiss, dass es dieses Erlebnis so nur einmal auf der Welt gibt.»

Die Petition liegt aktuell in mehreren Zürcher Bars, Clubs und Restaurants zur Unterschrift aus. Laut der Mitteilung haben unter anderem Schriftsteller Martin Suter (78) und Komikerin Lara Stoll (39) die Petition bereits unterschrieben. Nach Ende der Sammelphase werden die Unterschriften der Stadt übergeben. Diese soll dann eine offizielle Kandidatur bei der Unesco einreichen.

Eine erfolgreiche Kandidatur kann übrigens Jahre dauern. In der Regel wartet man anderthalb bis zwei Jahre nach Einreichung der Kandidatur, bis die Entscheidung gefällt ist. In Hamburg gibt es ähnliche Bestrebungen für die Reeperbahn. Eine Bürgerinitiative fordert die Aufnahme des Stadtteils St. Pauli als Unesco-Weltkulturerbe. Jetzt gibt es die gleiche Forderung für das grösste Schweizer Party-Viertel.