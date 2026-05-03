Nach den 1.-Mai-Demos in Zürich herrschte diese Nacht Chaos in der Limmatstadt: Vermummte randalierten, warfen Flaschen und Böller, setzten Feuer. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Gummischrot vor. Ein Polizeibus wurde attackiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 1.-Mai-Chaoten randalierten diese Nacht in Zürich, Polizei setzte Wasserwerfer ein

Ein Böller entfachte Feuer auf Restaurantdach, Polizei und Hund attackiert

Polizeieinsatz mit Gummischrot, beschädigter Bus, Lage bleibt angespannt

Chaotische Szenen in der Nacht auf Sonntag in der Zürcher Innenstadt: Nach den 1.-Mai-Demos eskalierte die Lage komplett. Vermummte zogen randalierend durch die Strassen, insbesondere die Langstrasse im Zürcher Kreis 4 – es flogen Flaschen, Steine und sogar Böller auf die Polizei, wie BRK News berichtet.

Mehrere Dutzend meist junge Chaoten sorgten für Angst und Chaos. Sie zündeten Rauchpetarden, Fackeln und Knallkörper, setzten Müllsäcke in Brand und blockierten gezielt Strassen. Fahrräder und E-Trottis wurden kurzerhand auf die Fahrbahn geworfen.

Besonders brisant: Ein Böller landete auf dem Vordach eines Restaurants an der Langstrasse und brannte dort lichterloh. Die Situation drohte zeitweise völlig ausser Kontrolle zu geraten.

1.-Mai-Chaoten

Die Stadtpolizei Zürich rückte mit einem Grossaufgebot aus – und griff hart durch. Wasserwerfer und Gummischrot kamen zum Einsatz, um die aggressive Menge zurückzudrängen. Auch die Polizei selbst wurde Ziel der Gewalt: Ein Polizeibus wurde beschädigt, die Seitenscheibe eingeschlagen. Im Innern befand sich ein Polizeihund.

Zwischen Rauch, Feuer und Randale tauchte auch eine klare Botschaft auf: «Nach dem 1. Mai ist vor dem 1. Mai», stand auf einem Transparent der Vermummten.

Gemäss Stadtpolizei Zürich verbarrikadierten sich die Personen beim Skaterpark der Bäckeranlage und blockierten Zufahrtswege. Dabei wurde auch ein Feuer entfacht sowie wiederholt Feuerwerk gezündet. Gegen 1.30 Uhr formierte sich aus der Gruppe ein unbewilligter Demonstrationszug, der sich über die Hohlstrasse stadteinwärts bewegte.

Keine Meldungen über verletzte Personen

Die Demonstrierenden wurden schliesslich zurück auf das Areal beim Skaterpark gedrängt, wo sich die Versammlung auflöste. Die Beteiligten entfernten sich danach in verschiedene Richtungen. Das auf dem Areal entfachte Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich rasch gelöscht.

Nach aktuellem Stand liegen der Polizei keine Meldungen über verletzte Personen vor. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.