Das Online-Reisebüro Ebookers zieht sich aus der Schweiz zurück: Ab dem 2. September 2026 können auf ebookers.ch keine Reisen mehr gebucht werden. Zu den Gründen hält sich der Anbieter bedeckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ebookers beendet am 2. September in der Schweiz sein Angebot

Bonus+-Guthaben müssen bis September 2026 verbraucht werden, gebuchte Reisen bis November

Booking.com dominiert mit fast 80 Prozent Marktanteil den Schweizer Reisemarkt

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Das Online-Reisebüro Ebookers stellt sein Angebot in der Schweiz ein, wie das Unternehmen auf seiner Website informiert. Schweizerinnen und Schweizer können über die Webseite Ebookers.ch und über die App ab dem 2. September 2026 keine Reisen mehr buchen. Damit wird auch das Bonus+-Programm für die Schweizer Kundschaft eingestampft. «Wir setzen uns dafür ein, diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten», schreibt das Unternehmen.

Buchungen sind bis dahin zwar weiterhin möglich: Allerdings müssen Schweizer Kunden ihre Reisen, die sie auf Ebookers zwischen dem 12. Juni 2026 und dem 2. September 2026 buchen, bis und mit dem 1. November 2026 abschliessen. Dies betrifft alle Reiseangebote, einschliesslich Hotels, Flüge, Mietwagen, Reisepakete und Aktivitäten. Bestehende Buchungen seien nicht beeinträchtigt, heisst es weiter.

Booking.com dominiert den Markt

Ab dem 2. September werden Besucher der Website dann auf Hotels.com umgeleitet. Beide Online-Reisebüros gehören der US-amerikanischen Expedia Group – einer der weltweit grössten Online-Anbieter im Reisegeschäft. Bestehende Bonus+-Guthaben müssen bis September aufgebraucht werden – oder sie werden im Anschluss in einen Gutschein bei Hotels.com umgetauscht.

Zu den Gründen für das Ende von Ebookers in der Schweiz macht der Konzern keine Angaben. Eine entsprechende Medienanfrage von Blick ist derzeit noch offen. Doch in den letzten Jahren ist es in der Schweiz zunehmend still um den Anbieter geworden. Auch die letzte gross angelegte Werbekampagne liegt bereits einige Jahre zurück.

Zahlen zum Schweiz-Geschäft von Ebookers sind keine bekannt. Das Reiseportal Travelnews vermutete 2018, dass Ebookers zu den Top 7 der Anbieter im Land gehört und hierzulande einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich generiert. Doch das Online-Geschäft ist hart umkämpft. Auf dem Schweizer Markt ist Booking.com in den letzten zehn Jahren massiv gewachsen und mit Abstand der grösste Anbieter. Der Marktanteil von Booking liegt beinahe bei 80 Prozent.