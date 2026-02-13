Glarner Kino nimmt kein Bargeld mehr – dann hagelt es Kritik

Seit September können Gäste im Arena Cinemas Netstal nur noch digital bezahlen. Darüber regen sich Eltern auf – denn sie können ihre Kinder nicht mehr alleine losschicken. Ein weiteres Beispiel dafür, wie emotional das Thema Bargeld in der Schweiz ist.

Auf der Homepage des Arena Cinemas in Netstal GL ist der Hinweis nicht zu übersehen. «Wir sind bargeldlos», steht in grosser Überschrift. Seit September können Gäste im Glarner Kino ihr Ticket, Getränk und Popcorn nur noch mit Karte oder Twint bezahlen, wie zuerst die «Glarner Nachrichten» berichtet haben.

Aus Sicht des Geschäftsführers Patrick Tavoli hat das fast nur Vorteile. Der Aufwand sei für seine Mitarbeitenden geringer. Dadurch müssen Kundinnen und Kunden an der Kasse weniger lange warten. Bereits vor der umstrittenen Einführung hätten 91 Prozent der Gäste im Kino beim Wiggispark digital bezahlt. Das Bargeld sei darum unwirtschaftlich geworden, so Tavoli zur Zeitung.

Kinder stehen blöd da

Viele Glarnerinnen und Glarner sind mit dieser Änderung aber nicht glücklich. Im Internet hagelt es Kritik, wie verschiedene Google-Bewertungen zeigen. «Aufgrund des Bargeld-Verbots werden meine Familie und ich das Kino leider nicht mehr besuchen», schreibt ein ehemaliger Gast. «Hoffentlich nebst bargeldlos bald auch kundenlos», kommentiert ein weiterer.

Besonders bitter für die Kino-Fans: Eltern können ihre Kinder nicht mehr mit einem Nötli zum Wiggispark schicken, sodass sie am Nachmittag alleine einen Film schauen können. Geschäftsführer Tavoli hat das Problem aber erkannt und empfiehlt, das Ticket bereits im Vorhinein online zu kaufen. Zudem verspricht er gegenüber den «Glarner Nachrichten»: «Schon bald wird es auch möglich sein, Popcorn und Getränke im Voraus zu erwerben.»

Die Debatte rund ums Zahlen mit Münz und Nötli wird in der Schweiz oft mit vielen Emotionen geführt. Letzte Woche eskalierte in Ilanz GR eine Petitionsübergabe zum Thema Bargeld, der Gemeindepräsident verlor dabei die Fassung. Kritik musste auch der Weihnachtsmarkt in Zürich akzeptieren. Dieser schwenkte plötzlich um und nahm trotzdem wieder Bargeld an. Und auch die Luzerner Beck-Kette Hug brach ihren Bargeldlos-Versuch kurz vor Weihnachten ab. Wir dürfen gespannt auf den 8. März warten. Dann stimmt die Schweiz über die Bargeld-Initiative ab.