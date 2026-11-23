Die Menschen sorgen sich wegen der rasanten technologischen Entwicklung um ihre Jobs oder gar um ihre Sicherheit. Für Tech-Gründer Kevin Sartori gibt es nur eine Lösung: Die Schweiz muss bei der Entwicklung von KI, Robotik und Drohnen vorn mitmischen.

Darum gehts Sartori: KI verändert Jobs rasch, Weiterbildung und klare Regeln sollen Risiken besser begrenzen

Die Schweiz soll Start-ups in Robotik, Medizin und Fertigung Kapital und Marktzugang sichern

Drohnenfirmen leiden laut Sartori unter Exportunsicherheit und gelten als riskante Zulieferer

Angst vor Jobverlust durch KI, Abwanderung erfolgreicher Start-ups und heikle ethische Fragen rund um Drohnen im Kriegseinsatz: Die technologische Entwicklung bewegt die Schweiz und Europa. Zwar sind KI und Robotik die wichtigsten Wachstumsmärkte der Zukunft. Doch Europa droht mit seiner Regulierungsdichte den Anschluss zu verlieren. Wie können sich Europa und die Schweiz im Wettbewerb behaupten? Über diese Frage tauschen sich Unternehmen, Politik und Wissenschaft am European Economic Forum ab kommenden Mittwoch aus. Im KKL in Luzern mit von der Partie ist Kevin Sartori (42). Blick traf den Tech-Gründer und Referenten im Vorfeld zum Interview.

Blick: Haben Sie Verständnis für die Sorgen der Menschen vor der rasanten Entwicklung?

Kevin Sartori: Die Ängste in der Bevölkerung kann ich nachvollziehen. KI wird viele Jobs verändern und neue schaffen, schneller als frühere Technologien. Wegschauen hilft nicht. Wir müssen die Technologie verstehen, die Menschen weiterbilden und klare Regeln setzen. Überall, wo es um Leben geht, muss ein Mensch die Verantwortung tragen.

Wie wichtig ist es für die Schweiz, bei diesen Technologien vorn mitzumischen?

Sehr wichtig. Es sind Schlüsseltechnologien, die für unseren Wohlstand, unsere Sicherheit und unseren wirtschaftlichen und politischen Handlungsspielraum entscheidend sind. Ganz unabhängig kann die Schweiz bei der KI nicht sein. Bei der Entwicklung der fortschrittlichsten KI-Modelle ist der Zug sozusagen abgefahren. Unsere Stärke liegt in der Anwendung in der physischen Welt – etwa in der Robotik, Medizin und Fertigung. Hier müssen wir Vollgas geben und aus unserer Forschung Firmen machen, damit wir nicht den Anschluss verlieren.

Persönlich: Kevin Sartori Kevin Sartori (42) ist im Tessin aufgewachsen. Er studierte Maschinenbau und Robotik an der ETH Zürich und absolvierte einen MBA an der UC Berkeley. Im Silicon Valley leitete er Produkt und Marketing beim damals grössten zivilen Drohnenhersteller der USA. 2017 kehrte er in die Schweiz zurück und gründete in Zürich das Drohnen-Softwareunternehmen Auterion mit. Sein Ziel: Er wollte zeigen, dass sich eine globale Softwareplattform von Europa aus aufbauen lässt. Ende 2021 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück. Heute begleitet er über 50 Deep-Tech-Start-ups und Scale-ups beim Wachstum, unter anderem als Entrepreneur in Residence bei ETH Entrepreneurship und als «Role Model» von Project Switzerland, einem Programm für Schweizer Spitzen-Scale-ups. Kevin Sartori (42) ist im Tessin aufgewachsen. Er studierte Maschinenbau und Robotik an der ETH Zürich und absolvierte einen MBA an der UC Berkeley. Im Silicon Valley leitete er Produkt und Marketing beim damals grössten zivilen Drohnenhersteller der USA. 2017 kehrte er in die Schweiz zurück und gründete in Zürich das Drohnen-Softwareunternehmen Auterion mit. Sein Ziel: Er wollte zeigen, dass sich eine globale Softwareplattform von Europa aus aufbauen lässt. Ende 2021 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück. Heute begleitet er über 50 Deep-Tech-Start-ups und Scale-ups beim Wachstum, unter anderem als Entrepreneur in Residence bei ETH Entrepreneurship und als «Role Model» von Project Switzerland, einem Programm für Schweizer Spitzen-Scale-ups. Mehr

Die Schweiz ist ein Start-up-Zentrum. Sobald die Firmen erfolgreich sind und den Wachstumsturbo zünden wollen, zieht es spannende Start-ups ins Ausland. Weshalb?

Die Forschung an Hochschulen wie der EPFL und der ETH ist Weltklasse. Technologie allein reicht aber nicht aus. Es gewinnen nicht die besten Technologien, sondern jene Firmen, die schnell grosse Kunden gewinnen und viel Kapital aufnehmen können. Nachholbedarf gibt es beim Marktzugang und bei der Finanzierung: Das Geld für grosse Wachstumsrunden kommt meist aus dem Ausland. Wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass Start-ups ihren Schwerpunkt langfristig in der Schweiz behalten.

Der Schweizer Kapitalmarkt schwimmt im Geld. Bräuchte es regulatorische Anreize, damit das Geld bei den Start-ups landet?

Am Geld fehlt es nicht, es fliesst aber kaum in Start-ups. Der Aufwand ist hoch und der Anlagehorizont lang. Studien zeigen jedoch, dass breit gestreute Fonds für Schweizer Start-ups Renditen von etwa 14 Prozent erwirtschaften. Unsere Nachbarländer setzen gezielt Anreize, damit Pensionskassen und Versicherer in heimische Start-ups investieren. Auch wir müssen das Potenzial unserer Pensionskassen besser nutzen, im Interesse der Versicherten. Und Bund, Kantone und Privatwirtschaft sollten öfter schnelle Erstkunden sein.

Die Schweiz ist gerade im Bereich Drohnentechnologie stark aufgestellt. Sie selbst haben mit Auterion ein Drohnensoftware-Start-up mitgegründet, das seinen Sitz heute in den USA hat. Für den Wegzug von vielversprechenden Drohnenfirmen gibt es ja noch ganz andere Gründe …

Für Auterion kann ich nicht sprechen. Viele Drohnen-Start-ups bauen Dual-Use-Technologien, die zivil und für die Sicherheit genutzt werden. Sie fallen meist nicht unter das Kriegsmaterialgesetz. Bei Sicherheitsanwendungen gelten Schweizer Lieferungen im Ausland trotzdem als unsicher. Darum sehen unsere Partner Schweizer Zulieferer als Risiko in der Lieferkette und suchen Alternativen. Dazu kommt die Finanzierung: Wer keine Kunden findet, findet auch kein Kapital.

European Economic Forum / Lucerne Dialogue Das European Economic Forum (EEF) wird von der Initiative Lucerne Dialogue organisiert, präsidiert von Marcel Stalder und geleitet von Direktor Dominik Isler. Unter dem Motto «Proof of Concept» bringt das EEF 2026 am 25. und 26. November im KKL Luzern über 700 Entscheider und Entscheiderinnen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. In den kommenden Jahren muss Europa den Beweis antreten, dass die eingeschlagenen Strategien tragen. Wie behaupten sich europäische Unternehmen im multipolaren Wettbewerb? Welche Modelle funktionieren? Das EEF bietet wegweisende Impulse von Europas Vordenkern und Vordenkerinnen und den Raum, um disziplin-, generationen- und länderübergreifend konkrete Antworten zu entwickeln. Das EEF macht Luzern für zwei Tage zur Hauptstadt Europas. Das European Economic Forum (EEF) wird von der Initiative Lucerne Dialogue organisiert, präsidiert von Marcel Stalder und geleitet von Direktor Dominik Isler. Unter dem Motto «Proof of Concept» bringt das EEF 2026 am 25. und 26. November im KKL Luzern über 700 Entscheider und Entscheiderinnen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. In den kommenden Jahren muss Europa den Beweis antreten, dass die eingeschlagenen Strategien tragen. Wie behaupten sich europäische Unternehmen im multipolaren Wettbewerb? Welche Modelle funktionieren? Das EEF bietet wegweisende Impulse von Europas Vordenkern und Vordenkerinnen und den Raum, um disziplin-, generationen- und länderübergreifend konkrete Antworten zu entwickeln. Das EEF macht Luzern für zwei Tage zur Hauptstadt Europas. Mehr

Auterion produziert zusammen mit Partnern im grossen Stil Kriegsdrohnen für die Ukraine. Diese Technologie wirft auch ethische Fragen auf …

Wie gesagt, ich kann nicht für Auterion sprechen. Diese Technologien werfen tatsächlich schwierige ethische Fragen auf. Leider können wir nicht davon ausgehen, dass sich andere Akteure und Länder diese Fragen auch stellen. Gerade deshalb muss die Schweiz diese Technologien verstehen und, wo nötig, selbst entwickeln können. Wer sie nicht beherrscht, kann sich nicht verteidigen und redet bei den Regeln nicht mit.

Das hört sich wie ein Plädoyer für ein Ja zum Kriegsmaterialgesetz an.

Mir geht es um die jungen Firmen in der Schweiz. Für sie ist ein Ja wichtig. Die heutige Unsicherheit schadet auch Start-ups mit zivilen Produkten: Die Schweiz gilt im Ausland als unsicherer Lieferant, die Kunden lassen lieber die Finger davon. Können diese Firmen hier nicht wachsen, werden wir bei diesen Schlüsseltechnologien zu stark vom Ausland abhängig. Das wäre für die Schweiz fatal.

Wer die Technologien zum Schutz der Bürger und Menschen regulieren will, wird abgehängt – so wie die EU mit ihrem KI-Gesetz. Was also kann man tun?

Das sehe ich anders. Regeln zum Schutz der Menschen sind richtig. Abgehängt wird, wer nur reguliert und nicht selbst baut. Wer selbst entwickelt, behält einen Teil der Kontrolle und bringt seine Werte ein. Wer nicht herstellt, reguliert nur Produkte von aussen. Darum müssen wir investieren.

Florierende Firmen bringen zwar gut bezahlte Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, locken aber auch Expats an und treiben indirekt die Mieten in die Höhe. Die Schweizer Bevölkerung wird immer wachstumsmüder. Ein Problem?

Es wird ein Problem, wenn wir die Sorgen ignorieren. Wachstum muss bei allen ankommen, in guten Jobs und mehr Lebensqualität. Da sind auch wir Ingenieurinnen, Entwickler und Gründer gefordert: Wir erklären zu selten, was wir machen und was es den Menschen bringt. Wenn nur die Sorgen die Debatte prägen, bleibt vieles stehen. Unsere Zukunft sollten wir nicht abwarten, sondern gemeinsam bauen.