Drohungen gegen Schulen und Airlines, gehackte Konten und Manipulationen: Der hybride Krieg hat Europa mit Wucht erfasst. Doch das dürfte erst der Anfang sein.

Darum gehts Hybride Angriffe trafen in Europa zuletzt Flughäfen, Läden und Schulen und störten den Alltag

Experte Ralph D. Thiele sieht eine koordinierte Kampagne mit grosser Wirkung bei wenig Aufwand

Thiele hält Europa bei der Abwehr für unvorbereitet und erwartet weitere Störungen im Alltag

Guido Felder Ausland-Redaktor

Es braucht weder Raketen noch Panzer: Digitale Manipulationen, ein gehacktes Konto oder ein einziges Drohmail reichen aus, um den Alltag lahmzulegen und Tausende Menschen zu verunsichern. Im Oktober und November hat Europa eine massive Häufung solcher hybriden Angriffe erlebt. Im Visier der Täter stehen dabei ausgerechnet Orte unseres Alltags: Fluggesellschaften, Lebensmittelläden und diese Woche sogar Tausende von Schulen in Italien.

Schon zuvor war es zu Brandanschlägen, der Zerstörung von Tiefseekabeln und systematischen GPS-Störungen bei Flügen gekommen. Immer wieder werden verdächtige Drohnen gesichtet, die über heikler Infrastruktur kreisen. Für grosse Aufregung sorgte Anfang August eine mit Sprengstoff bestückte Drohne auf dem Flughafen Leipzig. Sie konnte rechtzeitig entschärft werden.

Für Ralph D. Thiele, Autor des Buches «Hybride Kriegsführung, Zukunft und Technologien», lassen diese Vorfälle in den vergangenen Wochen nur einen Schluss zu: «Bei den derzeit gehäuften Aktionen müssen wir von einer koordinierten hybriden Kampagne ausgehen.»

Maximaler Schaden mit minimalem Aufwand

Das Perfide an dieser Form der Kriegsführung: Sie schlägt nicht nur dort zu, wo man es am wenigsten erwartet, sondern richtet mit minimalem Aufwand maximalen Schaden an. Ein einziges Drohmail genügt, um den Flugbetrieb an einem Grossflughafen zu stören. Weil die Täter aus der Ferne über das Internet agieren, sind sie kaum zu fassen.

Als Hintermänner kommen staatliche Akteure, Geheimdienste, Terrorgruppen oder kriminelle Netzwerke infrage. Dabei müssen Auftraggeber und Ausführende längst nicht mehr identisch sein. Laut Thiele kann ein einziger Strippenzieher aus dem Hintergrund ganze Kampagnen verschiedener Tätergruppen orchestrieren. «Die moderne IT-Technik verleiht den Tätern eine ausserordentliche Reichweite und Wirkung», erklärt der Experte.

Das übergeordnete Ziel von solchen Angriffen sei es, das Vertrauen der Bevölkerung in Staat, Behörden und Politik zu untergraben. «Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zielen die Aktionen zudem darauf ab, die Solidarität mit Kiew zu schwächen», so der Experte.

Die Welle kommt erst noch

Bei der Abwehr sieht Thiele Europa noch lange nicht bereit. «Europa wird längst angegriffen – und wir sind zu wenig vorbereitet!», sagt der Experte und führt aus: «Erst sieben Jahre, nachdem Finnland die hybride Bedrohung zum Thema seiner EU-Ratspräsidentschaft gemacht hat, beginnt die Union ihre Instrumente – etwa bei der Drohnenabwehr und der internationalen Zusammenarbeit – zu schärfen.» Inzwischen wurde auf finnische Initiative hin in Helsinki das Europäische Exzellenzzentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen (Hybrid CoE) gegründet, an dem auch die Nato beteiligt ist.

Das reiche jedoch bei weitem nicht aus. Thiele: «Längst sind nicht alle an Bord, die es braucht. Auch die Bevölkerung und Blaulichtorganisationen – wie die Feuerwehr – müssen dringend sensibilisiert werden.»

Laut Thiele wird noch einiges auf Europa zukommen. Schockereignisse, Spionage sowie Störungen von Behörden und kritischer Infrastruktur dürften weiter zunehmen und den Alltag der Zivilbevölkerung unter Dauerstress setzen. Thiele warnt auch vor vermehrter «kinetischer Gewalt». Damit gemeint sind etwa Bombenanschläge oder bewaffnete Angriffe auf Institutionen.

Der Experte warnt: «Wir befinden uns derzeit erst auf einer niedrigen Schwelle, auf der unsere Reaktionen, Abläufe und Widerstandskraft getestet werden. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und künftigen Quantentechnologien kann diese Welle aber noch enorme Ausmasse annehmen.»