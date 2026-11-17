Dürfen Maschinen künftig selbst über tödliche Angriffe entscheiden? Ein Uno-Abkommen zu dieser Frage könnte in Genf durch einzelne Staaten blockiert werden. Die Schweiz hat den Vorsitz.

Darum gehts Schweiz leitet die Uno-Konferenz in Genf,128 Staaten beraten über Regeln für autonome Waffen

Autonome Waffen können Ziele per Sensoren und KI erkennen und nach Aktivierung selbst angreifen

Die Schweiz verlangt verbindliche Regeln, die USA und Russland könnten den Konsens in Genf blockieren

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

128 Staaten verhandeln ab Montag in Genf über sogenannte autonome Waffensysteme. Die Schweiz leitet die Konferenz der Uno-Waffenkonvention – den Vorsitz führt Abrüstungsbotschafter Julien Thöni. Die Schweiz nutzt ihren Vorsitz nun für ein klares Ziel: Sie will – so wie 49 andere Staaten – verbindliche Regeln für alle durchsetzen, wie die «NZZ» berichtet. Doch besonders die grossen Militärmächte könnten einer Einigung im Weg stehen. Uno-Menschenrechtschef Volker Türk (61) forderte bereits am Freitag ein Verbot autonomer Waffensysteme.

Was wird genau verhandelt?

Der zentrale Streitpunkt ist die menschliche Kontrolle: Muss ein Mensch letztlich entscheiden, wann und gegen wen tödliche Gewalt eingesetzt wird? Seit über zehn Jahren diskutieren die Staaten über Regeln für autonome Waffensysteme. Nun soll entschieden werden, ob konkrete Verhandlungen über ein verbindliches Abkommen beginnen. Denkbar wären ein Verbot bestimmter Systeme und strenge Auflagen für alle.

Wie funktionieren autonome Waffen?

Anders als ferngesteuerte Drohnen brauchen autonome Waffen nach ihrer Aktivierung nicht für jeden Angriffsschritt einen menschlichen Befehl. Sensoren und Software erfassen die Umgebung, erkennen mögliche Ziele und können selbständig über einen Angriff entscheiden. KI kann dabei helfen, Objekte oder Verhaltensmuster zu identifizieren. Autonome Kamikaze-Drohnen können über einem Gebiet kreisen, Ziele suchen und sich darauf stürzen. Systeme wie Israels Iron Dome erkennen und bekämpfen anfliegende Raketen zwar automatisch, doch sie wählen ihre Ziele nicht völlig selbständig aus. Zudem zielt Iron Dome auf Raketen, nicht auf Menschen.

Was kritisieren die Gegner?

Algorithmen können Zivilisten mit Kämpfern verwechseln oder verletzte Menschen falsch einordnen. Gerade in unübersichtlichen Gefechtssituationen ist die Unterscheidung schwierig. Zudem stellt sich die Haftungsfrage: Wer ist verantwortlich, wenn eine Maschine einen Menschen tötet – der Kommandant, der Hersteller oder der Programmierer? Kritiker warnen auch davor, dass die Hemmschwelle für militärische Gewalt sinkt, wenn Maschinen Angriffe ausführen und eigene Soldaten weniger gefährdet sind.

Welcher Staat will was?

Die USA und Russland lehnen verbindliche internationale Regeln bislang ab. Sie schlagen nationale Richtlinien und freiwillige Leitlinien in einem zeitlich begrenzten Rahmen vor. Auch Israel, das selbst stark auf automatisierte Militärtechnologie setzt, lehnt einen rechtsverbindlichen Vertrag ab. Deutschland, Frankreich und Grossbritannien unterstützen dagegen internationale Verhandlungen. China unterstützt die Bemühungen für ein verbindliches Abkommen und internationale Regulierung, macht sich etwa für einen Einsatz von KI im militärischen Bereich im Einklang mit dem Völkerrecht stark. Peking will den missbräuchlichen Einsatz von KI-Waffen und wahlloses Töten verhindern. Das erklärte die chinesische Delegation bereits 2025 in einer Erklärung vor dem Ersten Ausschuss der Uno-Generalversammlung.

Wie ist die Situation in der Schweiz?

Die Schweiz forscht an militärisch nutzbarer KI und Robotik. Das Verteidigungsdepartement baut laut eigenen Angaben über das Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz und Simulation (KISI) sowie die Taskforce Drohnen entsprechende Fähigkeiten aus. Im Fokus stehen etwa die Erkennung und Abwehr gegnerischer Drohnen. Auch Armasuisse und die ETH-Forschung arbeiten an sicherheitsrelevanten Technologien, darunter autonome Systeme und Robotik. Hinweise auf die Entwicklung eigener Killerroboter gibt es aktuell nicht.

Die offizielle Schweizer Position ist klar: Waffenautonomie darf nicht unbegrenzt sein, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bekannt gab. Die Schweiz fordert darum klare Regeln für alle.

Was könnte bei der Konferenz herauskommen?

Ein Durchbruch ist schwierig: In der Uno-Waffenkonvention müssen Entscheide im Konsens fallen. Gegner der allgemeinen Regelungen wie die USA oder Russland könnten also einen Beschluss blockieren. Möglich ist auch eine Einigung auf ein Verhandlungsmandat für ein neues Abkommen. Ebenso denkbar sind zunächst unverbindliche Leitlinien oder weitere Gespräche.