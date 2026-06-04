Die Post geht bei der Informatik über die Bücher. 60 Stellen werden abgebaut, 20 Verträge geändert. Mitte Juni beginnt das Konsultationsverfahren. Es ist nicht der erste Stellenabbau beim gelben Riesen in diesem Jahr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Post streicht 60 IT-Stellen in der Schweiz bis Oktober 2026

IT-Abbau trotz Milliardeninvestitionen in Digitalisierung sorgt intern für Unruhe

Post beschäftigt insgesamt 1500 IT-Spezialisten, Abbau betrifft rund 4 Prozent

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Post treibt ihren Konzernumbau weiter voran – und wieder kommts zu Entlassungen. Zuletzt hat der gelbe Riese die Spezialreinigung seiner Gebäude ausgelagert. 27 Stellen werden gestrichen. Die anspruchsvollen Arbeiten in schwindelerregender Höhe mit Spezialausrüstung, die viel Know-how erfordern, sollen ab Oktober 2026 externe Firmen übernehmen.

Jetzt setzt die Post bei der IT an. Wie die Westschweizer Zeitung «Le Temps» berichtet, sollen 60 Informatik-Stellen in der Schweiz abgebaut werden. Weitere 20 Mitarbeitende müssen mit Änderungen ihrer Arbeitsverträge rechnen.

Die Post bestätigt die Pläne. Hintergrund ist eine umfassende Neuausrichtung ihrer Informatik. Mitte Juni startet ein Konsultationsverfahren. Die definitive Zahl der betroffenen Stellen wird erst nach dessen Abschluss feststehen.

Abbau beim Herzstück der Digitalisierung

Für viele Mitarbeitende kommt die Nachricht überraschend. Denn die Informatik gilt als Herzstück der Digitalisierung des gelben Riesen. Ob Paketverfolgung, E-Post, digitale Identitäten oder moderne Logistiksysteme – die Post investiert seit Jahren Milliarden in digitale Dienstleistungen. Nun will die Post ausgerechnet dort Stellen in der Schweiz streichen. Bereits im letzten Herbst wurde bekannt, dass der gelbe Riese hierzulande 200 IT-Jobs abbaut – und nach Portugal auslagert.

Insgesamt beschäftigt die Post rund 1500 IT-Spezialistinnen und IT-Spezialisten in der Schweiz. Der geplante Abbau entspricht damit nur einem kleinen Teil der Belegschaft. Er dürfte intern aber für Unruhe sorgen. Die Post begründet den Schritt mit veränderten Anforderungen und dem Ziel, ihre Informatik effizienter aufzustellen.



