DE
FR
Abonnieren

Job-Abbau geht weiter
Post streicht 60 IT-Stellen in der Schweiz

Die Post geht bei der Informatik über die Bücher. 60 Stellen werden abgebaut, 20 Verträge geändert. Mitte Juni beginnt das Konsultationsverfahren. Es ist nicht der erste Stellenabbau beim gelben Riesen in diesem Jahr.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Post baut in der IT 60 Jobs ab.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Post streicht 60 IT-Stellen in der Schweiz bis Oktober 2026
  • IT-Abbau trotz Milliardeninvestitionen in Digitalisierung sorgt intern für Unruhe
  • Post beschäftigt insgesamt 1500 IT-Spezialisten, Abbau betrifft rund 4 Prozent
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Die Post treibt ihren Konzernumbau weiter voran – und wieder kommts zu Entlassungen. Zuletzt hat der gelbe Riese die Spezialreinigung seiner Gebäude ausgelagert. 27 Stellen werden gestrichen. Die anspruchsvollen Arbeiten in schwindelerregender Höhe mit Spezialausrüstung, die viel Know-how erfordern, sollen ab Oktober 2026 externe Firmen übernehmen.

Jetzt setzt die Post bei der IT an. Wie die Westschweizer Zeitung «Le Temps» berichtet, sollen 60 Informatik-Stellen in der Schweiz abgebaut werden. Weitere 20 Mitarbeitende müssen mit Änderungen ihrer Arbeitsverträge rechnen.

Die Post bestätigt die Pläne. Hintergrund ist eine umfassende Neuausrichtung ihrer Informatik. Mitte Juni startet ein Konsultationsverfahren. Die definitive Zahl der betroffenen Stellen wird erst nach dessen Abschluss feststehen.

Abbau beim Herzstück der Digitalisierung

Für viele Mitarbeitende kommt die Nachricht überraschend. Denn die Informatik gilt als Herzstück der Digitalisierung des gelben Riesen. Ob Paketverfolgung, E-Post, digitale Identitäten oder moderne Logistiksysteme – die Post investiert seit Jahren Milliarden in digitale Dienstleistungen. Nun will die Post ausgerechnet dort Stellen in der Schweiz streichen. Bereits im letzten Herbst wurde bekannt, dass der gelbe Riese hierzulande 200 IT-Jobs abbaut – und nach Portugal auslagert.

Insgesamt beschäftigt die Post rund 1500 IT-Spezialistinnen und IT-Spezialisten in der Schweiz. Der geplante Abbau entspricht damit nur einem kleinen Teil der Belegschaft. Er dürfte intern aber für Unruhe sorgen. Die Post begründet den Schritt mit veränderten Anforderungen und dem Ziel, ihre Informatik effizienter aufzustellen.

Mehr zum Thema Post
Post stellt Fensterputzer auf die Strasse – 27 Jobs weg
Gewerkschaft hässig
Post stellt Fensterputzer auf die Strasse – 27 Jobs weg
Jetzt kommt der digitale Brief der Post
Ab morgen in Grundversorgung
Jetzt kommt der digitale Brief der Post – so funktionierts
Die Post zahlt zu viel Mehrwertsteuer
Das könnte teuer werden
Die Post zahlt eine Steuer, die sie gar nicht zahlen müsste
Dieses Logistikzentrum des Online-Giganten beliefert die Schweiz
Mit Video
Exklusiv
So funktioniert Amazon
Von hier aus beliefert der Online-Gigant die Schweiz


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen