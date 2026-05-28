DE
FR
Abonnieren

Gewerkschaft hässig
Post stellt Fensterputzer auf die Strasse – 27 Jobs weg

Neue Sparmassnahmen bei der Post: Ab Oktober 2026 übernimmt eine externe Firma die Fassadenreinigung. 27 Post-Angestellte sind betroffen. Sie bangen um ihren Job. Die Gewerkschaft transfair ist hässig – und fordert faire Lösungen für die Angestellten.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Post lagert die Spezialreinigung ihrer Gebäude aus. 27 Stellen stehen auf dem Spiel.
Foto: PD

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Post lagert Gebäudereinigung aus, 27 Stellen betroffen ab Oktober 2026
  • Externe Firmen bieten schlechtere Arbeitsbedingungen laut Gewerkschaft transfair
  • 850 Mitarbeitende im Bereich Post Immobilien aktuell tätig
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Die Post muss sparen – und tut dies auch bei der Reinigung. Jetzt trifft es die Fassadenputzer! Der gelbe Riese lagert die Spezialreinigung seiner Gebäude aus. 27 Stellen stehen auf dem Spiel. Betroffen sind Mitarbeitende der Post Immobilien Management und Services AG (IMS), die bisher unter anderem Fensterfronten und Fassaden von Hochhäusern gereinigt haben. Die anspruchsvollen Arbeiten in schwindelerregender Höhe mit Spezialausrüstung, die viel Know-how erfordern, sollen ab Oktober 2026 externe Firmen übernehmen.

Für die betroffenen Angestellten ist das ein Schock. Denn nicht alle erhalten eine neue Stelle. Und wer zum externen Putzinstitut wechseln kann, muss mit schlechteren Arbeitsbedingungen rechnen. Dort gilt ein weniger attraktiver Gesamtarbeitsvertrag, etwa beim Lohn, bei Ferien oder Sozialleistungen.

«Anschlusslösungen nicht garantiert»

Der Personalverband transfair kritisiert den Entscheid der Post scharf. «Interne Anschlusslösungen sind nicht garantiert», warnt Diego Frieden von transfair. Die Gewerkschaft befürchtet, dass ein Teil der Betroffenen am Ende ganz ohne Job dasteht. Er betont: «Der Personalverband wird vehement auf faire Lösungen für alle pochen.»

Die Post verspricht zwar einen Sozialplan, interne Stellenprüfungen sowie Weiterbildungen für Betroffene. Doch die Unsicherheit bleibt gross. Insgesamt arbeiten rund 850 Personen im Bereich Post Immobilien. Die Post verteidigt den Schritt mit Sparzwängen. Wegen eines tieferen Bedarfs an Spezialreinigungen wolle man die Arbeiten künftig flexibler und effizienter extern vergeben.

Mehr zur Post
Post streicht 200 Schweizer Jobs – und baut in Portugal aus
Umbau in der IT
Post streicht 200 Schweizer Jobs
Abbau bei der Post – 50 IT-Stellen gestrichen
Transfair kritisiert Vorhaben
Abbau bei der Post – 50 IT-Stellen gestrichen
105 Jobs bei Postfinance weg?
Neue Strategie
105 Jobs bei Postfinance weg?
Post streicht bis zu 116 Stellen noch in diesem Jahr
Logistik-Angestellte bangen
Post streicht bis zu 116 Stellen noch in diesem Jahr

Im Tessin arbeite die Post bereits vollständig mit externen Spezialreinigern zusammen. Mit «guten Erfahrungen», wie der Konzern in einem Blog-Beitrag schreibt. «Wo sich Rahmenbedingungen verändern, passt die Post ihre Strukturen laufend an. Das Ziel der Post ist es immer, auch in Zukunft eine postalische Grundversorgung eigenwirtschaftlich – also ohne Steuergelder – sicherzustellen», heisst es.


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen