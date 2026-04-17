Feuerpause beflügelt Börsen – SMI steigt zum Handelsstart deutlich

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Die Erleichterung an den Finanzmärkten ist gross: Die Einigung von US-Präsident Donald Trump (79) mit dem Iran auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand lässt die Börsen frohlocken. Der Schweizer Leitindex SMI klettert zum Handelsstart um 3,5 Prozent.

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Zuvor hatten bereits die Börsen in Asien stark zugelegt. In Japan stieg der Nikkei-Index um über 5 Prozent. Der südkoreanische ‌Kospi schoss gar um 7 Prozent in die Höhe. Zeitweise musste gar der Handel ausgesetzt werden.

Mit der Zustimmung zur Feuerpause hat der US-Präsident gerade noch eine weitere Eskalation des seit Wochen schwelenden Kriegs im Nahen Osten verhindert – zwei Stunden vor Ablauf des Ultimatums, das Trump selbst gesetzt hatte. Teil der Übereinkunft ist, dass der Iran seine Sperrung der Strasse von Hormus aufhebt. Das nährt die Hoffnung, dass Öl- und Gaslieferungen durch die wichtige Meerenge wieder möglich sind. Der Ölpreis der Sorte Brent ist entsprechend stark gefallen – um 12 Prozent auf derzeit rund 92 Dollar pro Barrel. Welche Produkte durch die Blockade der Strasse von Hormus bisher teurer geworden sind, zeigt dir Kollege Christian Kolbe hier.