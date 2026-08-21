Bitcoin plötzlich wieder im Aufwind – 6 Prozent im Plus

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Hat Bitcoin die Talsohle durchschritten? Die Krypto-Leitwährung liegt am Freitag rund 6 Prozent im Plus – und steuert auf den grössten Kursgewinn innert einer Woche seit März 2024 zu. In den letzten fünf Tagen hat Bitcoin um 23 Prozent zugelegt. Derzeit notiert die wichtigste Kryptowährung bei gut 77'000 Dollar.

Damit hat Bitcoin am Freitag die Marke von 75'000 wieder durchbrochen. Zuletzt lag der Kurs Ende Mai über diesem Wert. Kryptos haben also schwere Wochen und Monate hinter sich. Noch immer weist Bitcoin als Vorreiter in diesem Jahr ein Minus von 11,5 Prozent auf. Jetzt aber herrscht am Krypto-Markt wieder sowas wie Optimismus.

Der Grund für den Aufschwung: Am Mittwoch kündigte US-Finanzminister Scott Bessent (64) an, ab nächstem Monat die Rückkäufe von langfristigen US-Staatsanleihen zu verdoppeln. Er will damit den Anstieg der Renditen auf den US-Anleihen mit 30-jähriger Laufzeit stoppen, die kürzlich auf den höchsten Stand seit 19 Jahren gestiegen sind. Kryptoanleger erhoffen sich davon, dass Bitcoin dadurch wieder attraktiver wird – in der Annahme, die Renditen bei US-Staatsanleihen dürften sinken.

Die Euphorie befeuert hat ein kürzliches Treffen von Donald Trump (80) mit wichtigen Vertretern der Krypto-Branche. Der US-Präsident tauschte sich mit den Chefs von Unternehmen wie Coinbase und Payward aus. Der Markt wertete dies als erneuten Beleg, dass die Trump-Regierung weiter einen Krypto-freundlichen Kurs fahren wird.