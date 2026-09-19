In Quinto TI wird ein Haus mit 7 Zimmern für schlappe 105'000 Franken verkauft. Es liegt in der Nähe der Gottardo Arena des HC Ambri-Piotta und ist wie gemacht für eine Hockeyfan-Wohngemeinschaft. Allerdings braucht das Haus mit Baujahr 1800 eine kleine Auffrischung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Historisches Haus in Quinto TI für 105'000 CHF zu verkaufen

Nur wenige Minuten von der Gottardo Arena des HC Ambrì-Piotta

150 m² Wohnfläche, 7 Zimmer, Renovationsbedarf, Baujahr 1800

Dieses Tessiner Immobilien-Inserat fällt auf! Kein Rustico in den Bergen, keine Villa mit Pool, Palmen und Sicht auf den Lago Maggiore, sondern ein historisches Leventina-Haus wird feilgeboten – und zwar für Eishockeyfans! 105'000 Franken soll das Objekt an der Hauptstrasse in Quinto TI kosten. Es hat 7 Zimmer mit einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern. Und liegt nur einen kurzen Fussmarsch von der Gottardo Arena entfernt, wo der Kult-Hockeyclub Ambri-Piotta spielt.

Als «Haus mit Garten zum unschlagbaren Preis in der Nähe des Eisstadions» ist das Haus mit Baujahr 1800 inseriert. «Nur wenige Minuten von der Eisbahn von Ambri-Piotta entfernt, bietet dieses typische Leventiner-Haus eine seltene Gelegenheit für Liebhaber von Authentizität und für Hockeybegeisterte», schreibt Immo Tessin in der Annonce.

«Heimwerker werden begeistert sein»

Blick fragt beim Makler nach. Immo-Tessin-Geschäftsleiter Claude Meury würde sich freuen, wenn bald Hockeyfans im historischen Haus einziehen würden. Die müssten nach einem Spiel ihres Lieblingsklubs nicht mehr direkt die Fahrt durch den Gotthardtunnel in Richtung Norden antreten. Sondern könnten in Ruhe noch etwas feiern. «Mit seinem Charme und mehreren Schlafzimmern eignet sich die Liegenschaft perfekt, um unvergessliche Momente mit Freunden während eines Spiels des HC Ambrì-Piotta oder mit der Familie in den Bergen zu verbringen», sagt Meury zu Blick.

Das Haus erstreckt sich über drei Etagen und benötigt einige Renovationsarbeiten, gibt er offen zu. «Es bietet jedoch grosses Potenzial für alle, die gerne selbst Hand anlegen oder ein persönliches Projekt verwirklichen möchten», sagt Makler Meury zu Blick. Und fügt an: «Jeder geschickte Heimwerker wird begeistert sein, den Charakter dieses Hauses neu zu beleben.» Konkret: Ein Teil der Elektrik müsste erneut werden. Zudem stand das Haus lange leer. «Es müsste einmal richtig geputzt werden», sagt Meury.

Waschhaus mit Potenzial für Sommerküche

Denkmalgeschützt ist die Liegenschaft aber nicht. Und sie war sogar bereits einmal Kulisse für einen Horrorfilm, wie Meury berichtet. Vor dem Haus gibts zwei Parkplätze. Und ums Haus herum einen Garten mit einem alten Waschhaus. «Daraus könnte man eine originelle Sommerküche machen», sagt Meury. Für ihn ist klar: «Schöne Parkettböden und eine Doppelverglasung aus dem Jahr 1998 bilden eine solide Grundlage für ein attraktives Renovationsprojekt.» Wenn die Handwerker bald loslegen, dürfte das Haus spätestens auf die nächste Hockeysaison hin bezugsbereit sein.