Mit diesen Versicherungen sind Schweizer am unzufriedensten

Hausrat- und Haftpflichtversicherungen leisten in der Schweiz einen guten Job. Ein grosser Teil der Kundschaft ist zufrieden. Ein Anbieter hängt jedoch alle ab. Ein Berner Versicherer befindet sich dagegen zweimal an hinterster Stelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Versicherte bewerten Hausrat- und Haftpflichtversicherungen mit durchschnittlich 8,1 Punkten

Mobiliar führt in beiden Kategorien mit 8,5 Punkten, Visana schneidet am schlechtesten ab

Ältere Versicherte (50–74 Jahre) vergeben die höchsten Zufriedenheitswerte

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es ist oftmals ein Hin und Her: Wer eine neue Haushaltsversicherung abschliesst, der fragt sich, welche Leistungen er abdecken lassen soll und welche nicht. Am Ende scheinen viele Schweizerinnen und Schweizer die richtige Entscheidung zu treffen. Denn wie eine neue Moneyland-Umfrage zeigt, sind viele mit ihrer Hausrat- und Haftpflichtversicherung zufrieden. Die untersuchten Anbieter holten in der Erhebung bei beiden Versicherungstypen im Schnitt 8,1 von 10 Punkten.

Trotzdem gibt es zwischen den Versicherern einige Unterschiede. Bei der Haftpflichtversicherung kommt das Angebot der Mobiliar am besten bei ihrer Kundschaft an. Dahinter folgen die Konkurrenten Helvetia, Axa und Smile. Zuhinterst landet die Visana. Die Berner Versicherung erhält 6,9 Punkte – was allerdings trotzdem noch dem Gütesiegel «gut» entspricht.

Zufriedenheit mit der Haftpflichtversicherung

Rang Anbieter Punkte 1. Mobiliar 8,5 2. Helvetia 8,2 3. Axa 8,1 3. Smile 8,1 5. Allianz 8,0 5. Zurich 8,0 7. Baloise 7,9 7. Vaudoise 7,9 9. Generali 7,7 10. CSS 7,6 11. Groupe Mutuel 7,3 12. Visana 6,9

Ältere Versicherte geben am meisten Punkte

Bei der Hausratversicherung zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier steht die Mobiliar mit 8,5 Punkten an der Spitze. Das Schlusstrio bilden erneut die CSS, Groupe Mutuel und die Visana.

Zufriedenheit mit der Hausratversicherung

Rang Anbieter Punkte 1. Mobiliar 8,5 2. Axa 8,2 3. Helvetia 8,1 3. Smile 8,1 5. Vaudoise 8,0 5. Zurich 8,0 7. Baloise 7,9 8. Generali 7,8 9. Allianz 7,7 9. CSS 7,7 11. Groupe Mutuel 7,1 12. Visana 7,0

Allgemein ist die Zufriedenheit über alle Altersklassen hinweg hoch, wobei gerade ältere Befragte durchschnittlich bedeutend mehr Punkte verteilt haben. Während die jüngsten Versicherten von 18 bis 25 Jahren die Zufriedenheit mit ihrer Haftpflichtversicherung «nur» mit durchschnittlich 7,8 Punkten bewerten, vergibt die Altersgruppe der 50- bis 74-Jährigen im Schnitt 8,4 Punkte. Die Durchschnittswertung der 26- bis 49-Jährigen beträgt 8,0 Punkte.

Diese Verteilung ist auch bei der Hausratversicherung zu sehen. Allzu überraschend ist dies allerdings nicht. Auch in anderen Moneyland-Umfragen zeigen sich ältere Befragte oftmals grosszügiger und zufriedener mit ihren Produkten.