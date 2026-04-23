DE
FR
Abonnieren

Gleiches Angebot, unterschiedlicher Preis
Bei diesen Banken kommt dich das Privatkonto teuer zu stehen

Wer in der Schweiz ein Privatkonto besitzt, erhält praktisch überall dasselbe Angebot. Die Kosten dafür unterscheiden sich je nach Bank allerdings enorm. Wir zeigen dir, wo du fürs Privatkonto nichts bezahlst.
Publiziert: 16:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) gehört zu den Pionieren des Gratis-Kontos.
Foto: Christian Grund

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Moneyland-Studie: Kontogebühren in der Schweiz variieren stark, teils bis 240 Franken
  • 14 Banken bieten kostenlose Konten für Kartenzahler, darunter UBS Key 4 Pure
  • Bargeldnutzer zahlen einiges mehr
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Es ist das meistgebrauchte Bankkonto von allen: das Privatkonto. Täglich nutzen wir es für Überweisungen, Zahlungen mit der Karte oder den Bargeldbezug. Die Leistungen von verschiedenen Schweizer Banken unterscheiden sich dabei kaum. Und trotzdem variieren die Kosten für das Konto enorm. Einige Anbieter locken mit Gratis-Angeboten, bei anderen fallen teils über 100 Franken jährlich an.

Das zeigt eine neue Studie von Moneyland. Insgesamt hat der Vergleichsdienst 34 Finanzinstitute unter die Lupe genommen. In die Analyse eingeflossen sind Kundinnen und Kunden, die ihre Rechnungen über E-Banking bezahlen, auf die Zustellung von Kontoauszügen per Post verzichten und über ein durchschnittliches Guthaben von 8000 Franken verfügen. Moneyland unterteilt sie zudem in die Karten- und die Bargeld-Zahler.

Wenn du mit Karte bezahlst

Wer in der Schweiz beliebig viel und konsequent mit der Karte bezahlt, kann bei 14 Banken von Gratis-Konten profitieren. «Noch vor kurzem gab es Gratis-Konten nur bei ganz wenigen Anbietern», erklärt Moneyland-Experte Ralf Beyeler. «Inzwischen hat sich das geändert. Ein Grund für die Offensive dürfte die Konkurrenz durch Revolut und weitere Smartphone-Banken sein.»

Top-Angebote für Kartenzahler

Bank Nutzung in Schweiz
Aargauische Kantonalbank0 Franken
Alpian0 Franken
Bank Avera Paket Debit0 Franken
Bank WIR Bankpaket Top0 Franken
Basler Kantonalbank0 Franken
Berner Kantonalbank Bankpaket Zero0 Franken
Migros Bank0 Franken
Neon Free0 Franken
Swissquote Light0 Franken
UBS Key 4 Pure0 Franken
Valiant Lila Set0 Franken
Yuh0 Franken
Zak0 Franken
Zürcher Kantonalbank ZKB Banking0 Franken

Bei den meisten Banken fallen jedoch weiterhin Grundgebühren an. Kunden bezahlen bei Raiffeisen 48 Franken im Jahr, bei der Postfinance 60 Franken. Besonders teuer kommt es UBS-Kunden zu stehen: Die Grossbank verlangt für ein Privatkonto 144 Franken im Jahr.

Flop-Angebote für Kartenzahler

Bank Nutzung in Schweiz
Luzerner Kantonalbank mit Debit Classic84 Franken
Bank BSU88 Franken
Genfer Kantonalbank98 Franken
Basellandschaftliche Kantonalbank100 Franken
UBS Privatkonto144 Franken

Nutzen Herr und Frau Schweizer ihr Konto öfters auch im Ausland, steigen die Kosten bei vielen Anbietern. Hier fällt jeweils eine Auslandsgebühr von rund 1.50 Franken oder 1 bis 2 Prozent des Einkaufsbetrags an. Am teuersten ist auch dann das UBS-Privatkonto mit 204 Franken.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Wenn du mit Bargeld bezahlst

Für Bargeld-Befürworter hat die Analyse eine schlechte Nachricht: Bargeldbezüge verteuern das Privatkonto meist. Bei jährlich 60 Bezügen – davon, sofern möglich, die Hälfte an Bancomaten der Hausbank – bleibt das Privatkonto nur bei der Zürcher Bank Avera kostenlos.

Top-Angebote für Bargeldzahler

Bank Nutzung in Schweiz
Bank Avera Paket Debit0 Franken
Yuh15.20 Franken
Caisse d'Epargne d'Aubonne30 Franken
Sparkasse Schwyz30 Franken
UBS Key 4 Pure mit Option Modul Schweiz36 Franken

«Auffällig ist, dass sich fast alle Regionalbanken in der oberen Tabellenhälfte befinden», meint Beyeler. Ein Grund dafür ist, dass die meisten Regionalbanken zwar eine Jahresgebühr für Konto oder Karte verlangen, aber darauf verzichten, jeden einzelnen Bargeldbezug separat zu belasten.

Mehr zu Schweizer Finanzinstituten
Mit diesen Kreditkarten sind Schweizer am wenigsten zufrieden
Mit Video
Gewinner und Verlierer
Diese Kreditkarten mögen Schweizer am wenigsten
SNB schreibt im ersten Quartal Verlust von 0,5 Milliarden Franken
Schlechtes erstes Quartal 2026
SNB schreibt Verlust von 0,5 Milliarden Franken
Affäre Vincenz: Zürcher Finanzjournalist droht Anklage
Hammerurteil des Obergerichts
Journalist Lukas Hässig droht Anklage wegen Affäre Vincenz
Diese fünf Anlageinstrumente bessern dein Portfolio auf
Abseits des Mainstreams
Fünf Anlage-Instrumente, die dein Portfolio aufbessern

Flop-Angebote für Bargeldzahler

Bank Nutzung in Schweiz
Waadtländer Kantonalbank Formule Directe132 Franken
Luzerner Kantonalbank mit Debit Classic144 Franken
Genfer Kantonalbank158 Franken
Basellandschaftliche Kantonalbank160 Franken
UBS Privatkonto mit Option Modul Schweiz180 Franken

Bei der ZKB, Migros Bank und Zak bezahlen Kunden 60 Franken. Raiffeisen verlangt 84 Franken, Postfinance 120. Am teuersten ist das Konto wiederum bei der UBS. Bei zwölf Bargeldbezügen im Ausland kostet das Konto gar 240 Franken.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen