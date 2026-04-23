Wer in der Schweiz ein Privatkonto besitzt, erhält praktisch überall dasselbe Angebot. Die Kosten dafür unterscheiden sich je nach Bank allerdings enorm. Wir zeigen dir, wo du fürs Privatkonto nichts bezahlst.

Bei diesen Banken kommt dich das Privatkonto teuer zu stehen

Bei diesen Banken kommt dich das Privatkonto teuer zu stehen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moneyland-Studie: Kontogebühren in der Schweiz variieren stark, teils bis 240 Franken

14 Banken bieten kostenlose Konten für Kartenzahler, darunter UBS Key 4 Pure

Bargeldnutzer zahlen einiges mehr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es ist das meistgebrauchte Bankkonto von allen: das Privatkonto. Täglich nutzen wir es für Überweisungen, Zahlungen mit der Karte oder den Bargeldbezug. Die Leistungen von verschiedenen Schweizer Banken unterscheiden sich dabei kaum. Und trotzdem variieren die Kosten für das Konto enorm. Einige Anbieter locken mit Gratis-Angeboten, bei anderen fallen teils über 100 Franken jährlich an.

Das zeigt eine neue Studie von Moneyland. Insgesamt hat der Vergleichsdienst 34 Finanzinstitute unter die Lupe genommen. In die Analyse eingeflossen sind Kundinnen und Kunden, die ihre Rechnungen über E-Banking bezahlen, auf die Zustellung von Kontoauszügen per Post verzichten und über ein durchschnittliches Guthaben von 8000 Franken verfügen. Moneyland unterteilt sie zudem in die Karten- und die Bargeld-Zahler.

Wenn du mit Karte bezahlst

Wer in der Schweiz beliebig viel und konsequent mit der Karte bezahlt, kann bei 14 Banken von Gratis-Konten profitieren. «Noch vor kurzem gab es Gratis-Konten nur bei ganz wenigen Anbietern», erklärt Moneyland-Experte Ralf Beyeler. «Inzwischen hat sich das geändert. Ein Grund für die Offensive dürfte die Konkurrenz durch Revolut und weitere Smartphone-Banken sein.»

Top-Angebote für Kartenzahler

Bank Nutzung in Schweiz Aargauische Kantonalbank 0 Franken Alpian 0 Franken Bank Avera Paket Debit 0 Franken Bank WIR Bankpaket Top 0 Franken Basler Kantonalbank 0 Franken Berner Kantonalbank Bankpaket Zero 0 Franken Migros Bank 0 Franken Neon Free 0 Franken Swissquote Light 0 Franken UBS Key 4 Pure 0 Franken Valiant Lila Set 0 Franken Yuh 0 Franken Zak 0 Franken Zürcher Kantonalbank ZKB Banking 0 Franken

Bei den meisten Banken fallen jedoch weiterhin Grundgebühren an. Kunden bezahlen bei Raiffeisen 48 Franken im Jahr, bei der Postfinance 60 Franken. Besonders teuer kommt es UBS-Kunden zu stehen: Die Grossbank verlangt für ein Privatkonto 144 Franken im Jahr.

Flop-Angebote für Kartenzahler

Bank Nutzung in Schweiz Luzerner Kantonalbank mit Debit Classic 84 Franken Bank BSU 88 Franken Genfer Kantonalbank 98 Franken Basellandschaftliche Kantonalbank 100 Franken UBS Privatkonto 144 Franken

Nutzen Herr und Frau Schweizer ihr Konto öfters auch im Ausland, steigen die Kosten bei vielen Anbietern. Hier fällt jeweils eine Auslandsgebühr von rund 1.50 Franken oder 1 bis 2 Prozent des Einkaufsbetrags an. Am teuersten ist auch dann das UBS-Privatkonto mit 204 Franken.

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Wenn du mit Bargeld bezahlst

Für Bargeld-Befürworter hat die Analyse eine schlechte Nachricht: Bargeldbezüge verteuern das Privatkonto meist. Bei jährlich 60 Bezügen – davon, sofern möglich, die Hälfte an Bancomaten der Hausbank – bleibt das Privatkonto nur bei der Zürcher Bank Avera kostenlos.

Top-Angebote für Bargeldzahler

Bank Nutzung in Schweiz Bank Avera Paket Debit 0 Franken Yuh 15.20 Franken Caisse d'Epargne d'Aubonne 30 Franken Sparkasse Schwyz 30 Franken UBS Key 4 Pure mit Option Modul Schweiz 36 Franken

«Auffällig ist, dass sich fast alle Regionalbanken in der oberen Tabellenhälfte befinden», meint Beyeler. Ein Grund dafür ist, dass die meisten Regionalbanken zwar eine Jahresgebühr für Konto oder Karte verlangen, aber darauf verzichten, jeden einzelnen Bargeldbezug separat zu belasten.

Flop-Angebote für Bargeldzahler

Bank Nutzung in Schweiz Waadtländer Kantonalbank Formule Directe 132 Franken Luzerner Kantonalbank mit Debit Classic 144 Franken Genfer Kantonalbank 158 Franken Basellandschaftliche Kantonalbank 160 Franken UBS Privatkonto mit Option Modul Schweiz 180 Franken

Bei der ZKB, Migros Bank und Zak bezahlen Kunden 60 Franken. Raiffeisen verlangt 84 Franken, Postfinance 120. Am teuersten ist das Konto wiederum bei der UBS. Bei zwölf Bargeldbezügen im Ausland kostet das Konto gar 240 Franken.