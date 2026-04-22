Eine neue Moneyland-Umfrage zeigt: Grundsätzlich sind Schweizerinnen und Schweizer mit ihrer Kreditkarte zufrieden. Aber nicht alle Anbieter schneiden gleich gut ab. Wer sind die Gewinner und Verlierer des Rankings?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neue Moneyland-Umfrage zur Beliebtheit von Kreditkarten

Schweizer sind grundsätzlich zufrieden mit ihren Kreditkarten

Bonusprogramme und Versicherungen enttäuschen – trotz Fokus der Anbieter darauf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Kreditkarten stehen bei Schweizerinnen und Schweizern generell hoch in der Gunst: Sie sind mit ihrem «Chärtli» zufrieden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die der Vergleichsdienst Moneyland beim Marktforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gegeben hat. Bewertet wurden dabei neben der allgemeinen Zufriedenheit auch Kriterien wie die angebotenen Bonusprogramme und Versicherungen, das Preis-Leistungs-Verhältnis oder die dazugehörige Smartphone-App.

Die beliebteste Kreditkarte der Schweiz ist wie in den Vorjahren die Migros Cumulus Visa Karte. Das von der Migrosbank herausgegebene Zahlungsmittel erhielt die beste Gesamtbewertung – zum vierten Mal in Folge. Besonders schätzen die Nutzer laut der Umfrage das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Angebots.

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Daneben erhielten auch die Kreditkarten der Kantonalbanken und die Angebote von Raiffeisen, Cembra und Cornèrcard gute Bewertungen. Am anderen Ende der Tabelle liegt die Bank Cler. Ihre Kreditkarten schneiden bei den Kunden am schlechtesten ab. Trotz ihres letzten Platzes erhalten diese von den Nutzern aber immer noch die Note «gut».

Kundenservice top, Bonusprogramme floppen

Unzufrieden zeigen sich die Schweizerinnen und Schweizer bei den Bonusprogrammen und Versicherungen. Diese erhalten von den Teilnehmern der Umfrage die schlechtesten Noten. Ralf Beyeler, Geld-Experte bei Moneyland, ist überrascht: «Viele Anbieter setzen bei der Positionierung ihrer Karten stark auf Bonusprogramme und Inklusiv-Versicherungen. Umso erstaunlicher ist, dass die Kundinnen und Kunden Bonusprogramme und Versicherungen nicht besser bewerten.» Besonders den Bonusprogrammen der Postfinance-Karten stellen die Nutzer ein schlechtes Zeugnis aus.

Im Gegensatz zu den Bonusprogrammen und Versicherungen schätzen die Schweizer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Kreditkartenanbieter besonders. Die Punkte «Freundlichkeit» und «Hilfsbereitschaft» erhalten bei allen Anbietern sehr gute Noten. Und auch mit den Smartphone-Apps sind die Nutzer zufrieden.