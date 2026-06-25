Deutsche Bahn führt Hitze-Stornierung ein – und die SBB?

Wem es in den nächsten Tagen zu heiss ist, kann in Deutschland das Zugbillett kostenlos stornieren. Das gilt für alle Fahrten der Deutschen Bahn – auch für jene von der Schweiz aus. Ziehen die SBB nach?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erlebt Rekordhitze von 37 Grad, SBB ohne Hitze-Sonderkulanz

Deutsche Bahn erlaubt kostenlose Stornierung für Schweiz-Deutschland-Reisen bei Hitze

Bis zu 75 Franken Rückerstattung bei Sparbillett Flex vor Abfahrt möglich

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Hitze hat die Schweiz fest im Griff: In mehreren Schweizer Orten ist das Thermometer am Donnerstagnachmittag auf 37 Grad geklettert – ein neuer nationaler Junirekord. Ennet der Grenze schwitzen unsere nördlichen Nachbarn ebenfalls. In Süddeutschland soll es in den nächsten Tagen bis zu 40 Grad werden. Das hat die Deutsche Bahn (DB) nun dazu bewegt, erstmals eine Hitze-Sonderkulanz einzuführen.

Konkret: «Wer seine Reise bei dieser Extrem-Wetterlage nicht antreten möchte, bekommt sein Geld zurück», schreibt die Deutsche Bahn in einer Mitteilung. Alle Fahrgäste, die bis und mit letztem Dienstag ein Zugbillett für den Fernverkehr gekauft haben, können das Ticket kostenfrei stornieren. Das digitale Billett kann man auf der DB-Website zurückgeben. Wer ein physisches Ticket hat, muss bei einer Verkaufsstelle vor Ort vorbeigehen.

Keine Hitze-Sonderkulanz bei den SBB

Die Hitze-Sonderkulanz gilt auch für Schweizer Fahrgäste. Und für Verbindungen der Deutschen Bahn in oder von hiesigen Städten. Das Geld bekommst du auch zurück, wenn du das Ticket nach Deutschland in der SBB-App oder am Schalter gekauft hast. Die SBB übernehmen die Sonderregelungen für Zugstrecken von und nach Deutschland – also auch die kostenlose Hitze-Stornierung der DB.

Aber wie sieht es bei Zugfahrten innerhalb der Schweiz aus? Führen die SBB ebenfalls eine kostenlose Stornierung ein für jene, denen es zu heiss ist? Die Bundesbahnen verweisen auf die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass. Diese setzt den Branchenstandard für Rückerstattungen. Und dort heisst es: «Eine spezifische Hitze-Sonderkulanz seitens Alliance Swisspass ist nicht vorgesehen.» Im nationalen Verkehr seien die Rückerstattungsregelungen bereits grosszügig.

Und diesbezüglich gilt: Normaltarif-Tickets kannst du bis am Tag vor der Reise stornieren lassen. Wer das Billett digital gekauft hat, bekommt den ganzen Preis zurück. Beim Kauf am Schalter fällt ein Selbstbehalt von 10 Franken an. Sparbillette erstatten die SBB aber nicht zurück. Seit diesem Monat gibt es jedoch das Sparbillett Flex, das für Unentschlossene konzipiert ist. Bei solchen Tickets gibt es bis vor Abfahrt des Zugs bis zu 75 Franken zurück.

Übrigens: Fällt im Zug die Klimaanlage aus, hast du Anspruch auf eine Entschädigung. Voraussetzung dafür ist, dass du den Vorfall unbedingt direkt im Zug vom Bahnpersonal schriftlich bestätigen lässt. Den Antrag für die Entschädigung kannst du in einem Onlineformular einreichen.