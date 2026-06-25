Tropische Nächte und mögliche Gewitter im Anmarsch

Tag 9 der Hitzewelle – und noch ist das Temperaturmaximum nicht erreicht. Doch bereits heute werden vielerorts 34 bis 37 Grad erwartet – und damit könnte der bisherige Schweizer Junirekord von 36,9 Grad aus dem Jahr 1947 fallen, wie Michael Eichmann von ​«Meteo News»​ berichtet.

Noch grösser sind die Chancen jedoch am Freitag und besonders am Samstag. Dann steigen die Temperaturen verbreitet auf 35 bis 38 Grad. In der Nordwestschweiz sind lokal sogar Werte nahe 39 Grad möglich. Meteorologen rechnen damit, dass der Junirekord spätestens an einem dieser beiden Tage gebrochen wird. An einzelnen Messstationen könnten sogar Allzeitrekorde purzeln.

Besonders belastend sind derzeit auch die Nächte. Im Tessin wurde eine teilweise bewölkte und ausgesprochen tropische Nacht registriert. In Lugano und Locarno sank die Temperatur nur knapp unter die Marke von 25 Grad. Gleichzeitig lag die Luftfeuchtigkeit stellenweise bei rund 90 Prozent. Daraus resultierten Taupunkte von 20 bis 22 Grad – Werte, die weit über der Schwülegrenze von 16 Grad liegen. Entsprechend drückend fühlte sich die Nacht an.

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Trotz der extremen Temperaturen bleibt das Wetter zunächst meist sonnig. Über den Bergen bilden sich jedoch vermehrt Gewitter. Für das Wallis hat ​«Meteo Schweiz»​ inzwischen eine Gefahrenstufe ausgerufen – allerdings mit niedriger Wahrscheinlichkeit. «Erhebliche Gefahr möglich», heisst es auf der Webseite des Wetterdienstes. Am Samstag steigt die Gewitterneigung dann auch auf der Alpennordseite etwas an. Lokal können kräftige Niederschläge und Sturmböen auftreten.

Die grosse Hitze dürfte aber nicht mehr lange anhalten. Ab Sonntag nimmt die Gewitteraktivität deutlich zu, und in der Nacht auf Montag sowie am Montag selbst drohen teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Danach gehen die Temperaturen spürbar zurück. Mit Werten um 25 Grad bleibt es zwar sommerlich, die historische Hitzewelle findet aber ihr Ende.