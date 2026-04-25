DE
FR
Abonnieren

Europa-Preisvergleich
In zwei beliebten Ferienländern ist Camping teurer als in der Schweiz

Gemäss der grössten deutschsprachigen Campingplattform camping.info kostet eine Übernachtung in der Schweiz im Schnitt 37.50 Franken. Zwei beliebte Destinationen sind noch teurer – hier ist es am günstigsten.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/5
Wenig überraschend gehören Schweizer Campingplätze zu den preisintensivsten in Europa.
Foto: MASSIMO PEDRAZZINI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Campofelice in Tenero TI ist mit 33 Prozent der Favorit
  • Camping in der Schweiz kostet durchschnittlich 37.50 Franken pro Nacht
  • Campingpreise in Europa stiegen 2025 um 3,5 Prozent
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Die Campingsaison kommt ins Rollen. Rechtzeitig vor dem Sommer kürt der Verband Swisscamps seit vier Jahren die besten Plätze der Schweiz. Über die Jahre wird auf verschiedene Regionen fokussiert. Der Liebling der Blick-Leserinnen und -Leser: 33 Prozent sind für den Campofelice in Tenero TI, gefolgt vom Camping Morteratsch nahe Pontresina GR mit 28 Prozent und dem Camping Seehorn in Egnach TG am Bodensee mit einem Fünftel der rund 1000 Stimmen.

Doch viele Schweizerinnen und Schweizer zieht es in den Ferien auch über die Grenzen – beispielsweise ans Meer. Dabei zahlen Campingfans meistens weniger für die Übernachtungen. Das zeigt eine neue Auswertung des deutschen Reise- und Buchungsportals camping.info. Die meistbesuchte Campingplattform im deutschsprachigen Raum hat die Preisangaben von 20'000 Plätzen ausgewertet, die Betreiber auf der Webseite hinterlegt haben. Der Vergleich umfasst die Kosten für zwei Personen in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Wohnwagen, Strom und Ortstaxe.

Zwei Länder sind leicht teurer

Eine Nacht auf einem Schweizer Camping kostet im Schnitt 40,68 Euro – also rund 37.50 Franken. Zwei beliebte Feriendestinationen von Herr und Frau Schweizer sind dabei noch etwas teurer: Kroatien mit 41,26 Euro und Italien mit 41,21 Euro.

Am teuersten ist Camping in:  

LandKosten
Kroatien41,26 Euro
Italien41,21 Euro
Schweiz40,68 Euro
Österreich40,56 Euro
Slowenien35,71 Euro
Spanien34,82 Euro
Dänemark34,35 Euro
Deutschland30,27 Euro
Mehr Camping-Geschichten
Wanderer zelten auf gesperrtem Campingplatz im Wallis
Trotz Verbot
Wanderer zelten auf gesperrtem Campingplatz im Wallis
Höchster Camping Europas ist jetzt ein Kies-Parkplatz
Mit Video
Nach Not-Schliessung
Höchster Camping Europas ist jetzt ein Kies-Parkplatz
Dauercamper müssen ihr Paradies verlassen – schon wieder
Lido in Rapperswil SG geht zu
Dauercamper müssen ihr Paradies verlassen – schon wieder
Das sind die besten Campingplätze der Schweiz
Mit Video
Voting
Ist dein Favorit dabei?
Das sind die besten Camping-Plätze der Schweiz

Daneben ist Camping vor allem in den östlichen Teilen Europas sehr günstig. In Albanien zahlen Gäste nur gerade gut 14 Euro, in Nordmazedonien sind es 18,53 Euro.

Am günstigsten ist Camping in: 

LandKosten
Estland21,16 Euro
Tschechien20,15 Euro
Polen19,93 Euro
Rumänien19,63 Euro
Bosnien-Herzegowina19,37 Euro
Nordmazedonien18,53 Euro
Türkei15,04 Euro
Albanien14,38 Euro

Auch wenn die Preise auf den Campingplätzen steigen – gemäss camping.info haben sie europaweit um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen – bleibt der Camper eine vergleichsweise günstige Ferienform. Der Trend soll auch 2026 bestehen bleiben. Betreiber erwarten weiterhin eine steigende Nachfrage.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen