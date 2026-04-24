Jedes Jahr krönt Swisscamps die besten Campingplätze einer bestimmten Region. Blick zeigt dir die Gewinner in der ganzen Schweiz seit 2022.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Camping Seehorn in Egnach TG gewinnt die «Camping Awards 2026»

Angrenzendes Strandbad Wiedehorn und gute Lage punkten bei den Besuchern

Camping Seehorn bietet 5-Sterne-Komfort mit Mobilheimen und 230 Touristenplätzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Campingsaison steht vor der Tür. Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Sommer stehen momentan gut. Die Saison 2026 sei erfolgversprechend mit erfreulicher Buchungslage gestartet, vermeldet Swisscamps, der nationale Dachverband der Inhaber und Betreiber von Campingplätzen.

Rechtzeitig vor der Hochsaison kürt der Verband seit vier Jahren die besten Campingplätze der Schweiz. Die Bewertung führt Swisscamps in Zusammenarbeit dem Touring Club Schweiz (TCS) und dem Schweizer Camping- und Caravaning Verband (SCCV) durch. Im Mittelpunkt stehen Lage, Ausbau, sanitäre Anlagen und Dienstleistungen.

Die «Camping Awards» fokussieren jeweils jedes Jahr auf eine andere Region – aktuell die Ost- und Zentralschweiz. Blick fasst alle Gewinner seit dem Auszeichnungsstart der höchsten Sternekategorie zusammen – und zeigt dir damit die besten Campingplätze der Schweiz.

Camping Seehorn (Ost- und Zentralschweiz, 2026)

An der diesjährigen Delegiertenversammlung holt sich der Camping Seehorn in Egnach TG am Bodensee die Krone. Der moderne 5-Sterne-Campingplatz bietet ein breites Übernachtungsangebot – vom klassischen Ferienplatz über Mobilheime bis zu sogenannten Podhouses, eine Art Iglu aus Holz. Neben dem angrenzenden Strandbad Wiedehorn punktet er insbesondere mit einer gut erreichbaren Lage nahe St. Gallen und dem Appenzellerland.

Camping Morteratsch (Graubünden, 2025)

Im Vorjahr kürte der Verband Plätze im Bündnerland. Der 4-Sterne-Camping Morteratsch erhielt dabei die Auszeichnung. Er liegt mitten in der alpinen Naturlandschaft des Engadins, nahe Pontresina und hat 365 Tage geöffnet. Mit einer Aussicht auf die Gipfel des Bernina-Massivs erwartet Gäste hier echtes Naturcamping. Vor allem im Sommer sind die Freizeitmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Aber Achtung: Kurzaufenthalte von weniger als 7 Nächten sind erst 30 Tage im Voraus buchbar.

Camping Yverdon Plage (Romandie, 2024)

In der Westschweiz setzte sich der 4-Sterne-Camping Yverdon Plage im Kanton Waadt durch. Der autofreie Platz am Ufer des Neuenburgersees ist insbesondere für Familien geeignet. See und Freibad, Skatepark, Stadtzentrum, das Schloss Grandson und Wander- und Velowege sind alle in kürzester Distanz erreichbar. Der Camping bietet insgesamt 130 Touristenplätze.

Camping Manor Farm – Interlaken (Berner Oberland, 2023)

Im Jahr 2023 gewann der Camping Manor Farm die 5-Sterne-Kategorie. Die Manor Farm befindet sich als einziger Platz in der Ferienregion Interlaken unmittelbar am Ufer des Thunersees. Der ganzjährig geöffnete Campingplatz verfügt über eine breite Palette an Unterkunftsmöglichkeiten: klassische Standplätze, Miet-Zelte, Miet-Mobilheime, Ferienwohnungen und gleich nebenan ein eigenes Hotel. Gesamthaft hat er Platz für 230 Gäste.

Campofelice Camping Village (Tessin und Wallis, 2022)

Die erste Auszeichnung gewann der Campingplatz aller Campingplätze: der Campofelice in Tenero TI. Mit 15 Hektaren ist er der grösste der Schweiz – gleich gross wie 21 Fussballfelder. Mehr als 700 Parzellen bieten den Gästen Platz, welche den 400 Meter langen Privatstrand geniessen können.

In der Hochsaison übernachten 2800 Menschen auf dem 5-Sterne-Camping. Jährlich verzeichnet der Campofelice um die 400'000 Logiernächte. 45 Prozent mehr als in allen Hotels der Stadt Locarno TI. Dabei sorgen 150 Mitarbeitende für das Wohl der Campingliebhaber.