Die grösste Fussball-WM der Geschichte lässt Fans und Familien in Festzelte, Arenen und Fanzonen strömen. Wie viel der Eintritt, eine Bratwurst und ein Bier kosten und warum in einem besonderen Public Viewing nur Kinder Eintritt bezahlen müssen, erklärt dir Blick.

Das zahlst du, um bei Schweizer Top-Public-Viewings dabei zu sein

Das zahlst du, um bei Schweizer Top-Public-Viewings dabei zu sein

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Public Viewings zur WM starteten am Donnerstag in der Schweiz

Swiss Mega Park verlangt 5 Franken Eintritt nur für Kinder

Bierpreise: 5 bis 8 Franken, Bratwurst bis 9 Franken

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Die Mega-Monitore sind verkabelt, die Leinwand ist gespannt, das Bier gekühlt und der Grill aufgeheizt. Seit Mexiko und Südafrika am Donnerstagabend die WM in Nordamerika eingeläutet haben, sind auch die grossen Public-Viewing-Arenen in der Schweiz bereit für Scharen begeisterter Fussballfans. Wer Fussballspiele am liebsten inmitten einer Menschenmenge verfolgt, ist hier genau richtig. Blick zeigt dir, wie viel der Eintritt, die Bratwurst und das Bier in den grössten Public Viewings der Schweiz kosten.

Vorweg: Der Zugang zum Gelände ist in den meisten Fällen gratis. An einigen Orten aber kostet die Reservation einer Festbank. Kurios wird es bei den Eintrittspreisen des Swiss Mega Park in Frenkendorf BL. Hier kostet der Eintritt 5 Franken – aber nur für Kinder und Jugendliche. Erwachsene dürfen die Spiele gratis schauen.

Aeschbachhalle in Aarau

Die Spiele der Schweiz und alle Spiele ab den Viertelfinals zeigt die Aeschbachhalle auf der Grossleinwand. Die anderen Partien mit Anpfiff vor 23 Uhr zeigen die Veranstalter im Barbereich.

Eintritt: Gratis

Bier: 6 Franken (0,4 Liter)

Bratwurst: Nein. Alternative: Currywurst mit Ruchbrot für 9 Franken

Summer Beach in Bern

Seit 17 Jahren veranstaltet der Summer Beach sein Public Viewing auf der grossen Schanze. Der 2500 Quadratmeter grosse Strand auf dem Dach des Bahnhofparkings lässt die Fussballfans die WM-Spiele in Strandatmosphäre verfolgen.

Eintritt: Gratis, für eine Reservationsgebühr sichert man sich aber Lounges, Tische oder Beachstühle

Bier: 8 Franken (0,5 Liter)

Bratwurst: 8 Franken

Swiss Mega Park in Frenkendorf BL

Normalerweise stehen im Swiss Mega Park Spiel und Spass im Vordergrund: Der Park in Frenkendorf bietet seinen Gästen Rutschbahnen, Trampoline und diverse Sportmöglichkeiten. Während der WM verwandelt sich die Anlage in ein kleines WM-Dorf mit Public Viewing. Da die Gäste auch Zugang zur gesamten Spielanlage erhalten, zahlen Kinder und Jugendliche 5 Franken Eintritt. Erwachsene dürfen die Spiele kostenlos verfolgen.

Eintritt: Erwachsene gratis, Kinder und Jugendliche 5 Franken

Bier: 7 Franken (0,4 Liter)

Bratwurst: Keine Angabe

Bodensee Arena in Kreuzlingen TG

In der Bodensee Arena in Kreuzlingen werden die Spiele auf der 23 Quadratmeter grossen Leinwand gezeigt. Die überdachte Halle erlaubt auch bei Regen einen angenehmen Fussballabend. Und bei heissem Wetter ist die Abkühlung im Bodensee nicht weit.

Eintritt: 10 Franken (inklusive 5 Franken Konsumationsgutschein)

Bier: 5 Franken (0,4 Liter)

Bratwurst: 6 Franken

Rhy Arena in Schaffhausen

Vom See- zum Flussufer: Während der WM wird die Rhy Kantine zur Rhy Arena. Zahlreiche Spiele werden hier direkt am Rhein gezeigt.

Eintritt: Gratis, Gruppen können sich einen Tisch oder eine Lounge reservieren und haben eine Mindestkonsumation an der Bar

Bier: 7 Franken (0,5 Liter)

Bratwurst: 7.50 Franken (Kalb), 6.50 Franken (Schwein)

Winti Arena in Winterthur ZH

Die Winti Arena gehört mit Platz für bis zu 3000 Fans zu den grössten Public Viewings der Schweiz. Auf 3500 Quadratmetern und mehreren grossen Bildschirmen lassen sich die Spiele hier verfolgen. Das Angebot kommt bei den Fans an. Fünf Tage vor dem Spiel gegen Katar waren bereits alle Tickets für das erste Gruppenspiel der Schweizer Nati vergriffen.

Eintritt: Tagesticket für 7 Franken (Schweizer Spiele und Spiele ab den Halbfinals für 15 Franken), Tagesticket mit Sitzplatz für 10 Franken (Schweizer Spiele und Spiele ab den Halbfinals für 25 Franken), Arena-Dauerkarte mit Zutritt zu allen Spielen für 100 Franken

Bier: 7 Franken (0,4 Liter)

Bratwurst: 7 Franken

Public Viewing in Zermatt VS

Den Fussballabend mit Bergpanorama geniessen? Das lässt sich beim Public Viewing in Zermatt. Organisiert wird die Fussball-Party vom Jugendverein Zermatt und der Jugi Zermatt.

Eintritt: Gratis

Bier: 5 Franken (0,33 Liter)

Bratwurst: 8 Franken

Maag Public Viewings in Zürich

Auch bei der diesjährigen WM gibts in der Maag Halle eine Vielzahl der Spiele in der wetterfesten Location. Die Partien der Schweiz zeigen die Veranstalter beim Partner Moyo direkt vis-à-vis der Maag Halle.

Eintritt: Gratis

Bier: 6 Franken (0,33 Liter)

Bratwurst: 8 Franken

Wem der Trubel in den grossen Arenen zu viel ist, findet in der Blick-Kantonsübersicht mit über 100 Public Viewings den richtigen Ort, die Spiele zu verfolgen. Vom Klubhaus des Dorfvereins über die Stammbeiz im Dorfkern bis zum Fussball-Liebhaber-Event im Industriegebiet ist alles dabei.