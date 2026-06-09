Bald geht das grösste Sport-Spektakel des Jahres los. Doch wer bei der Fussball-WM in den USA, Mexiko oder Kanada live dabei sein will, muss tief in die Taschen greifen – und das nicht etwa wegen der Flugkosten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fussball-WM startet am 11. Juni in Mexiko-Stadt mit Rekordpreisen

Teuerstes Eröffnungsspiel-Ticket auf Fifa-Plattform kostet 20'000 Franken

Normale Finaltickets 2026: über 2000 Dollar statt früher 500 Dollar

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Am Donnerstag ist es so weit. Die Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada startet. Wer allerdings das Eröffnungsspiel am 11. Juni in Mexiko-Stadt sehen will, muss dafür viel Geld in die Hand nehmen.

Freie Plätze gibt es beim Eröffnungsspiel offiziell nicht mehr. Doch auf Wiederverkaufsplattformen gibt es noch Tickets – zu horrenden Preisen. Auf der Plattform Ticombo kostet das günstigste Ticket auf den äussersten Rängen über 2000 Franken. Für VIP-Tickets gleich am Spielfeldrand werden gar fünfstellige Beträge verlangt, zum Teil über 15'000 Franken.

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Doch nicht nur Verkäuferinnen und Verkäufer und Plattformen verdienen sich hier eine goldige Nase – sondern auch die Fifa selbst. Denn zum ersten Mal nimmt der Weltfussballverband die Verkäufe selbst in die Hand und setzt dabei auf dynamische Preise. Wegen der hohen Nachfrage kennen die Preise kein Halten mehr.

So verdient die Fifa am Wiederverkauf

Neben der Verkaufsplattform betreibt die Fifa auch eine Weiterverkauf- und Tauschplattform. Eine Obergrenze für Preise gibt es nicht. 15 Prozent des Verkaufspreises müssen die Verkäufer der Fifa abdrücken – somit verdient sie beim Weiterverkauf gleich doppelt.

Auf der Wiederverkaufsplattform der Fifa sind die Preise gar höher als auf anderen Portalen. Das teuerste Ticket für das Eröffnungsspiel kostet aktuell 20'000 Franken, zeigt ein Augenschein von Blick. Doch das ist noch gar nichts im Vergleich zum Final: Jemand verlangt für sein Ticket rund 11,5 Millionen Dollar – in den hintersten Rängen. Das ist zwar eine Ausnahme, doch es gibt auch andere Tickets, die für über 1 Million Dollar angeboten werden. Beim Finalspiel sind vier- und fünfstellige Preise die Regel. Das spricht dafür, dass es die teuerste WM überhaupt wird.

Tickets von Anfang an schon teurer

Die britische Zeitung «The Economist» hat die Preise genauer analysiert. Normalerweise müssen Fans für die Gruppenspiele für ein Ticket zwischen 50 und 100 Dollar bezahlen. In diesem Jahr kosten die günstigsten, regulären Tickets bereits 200 Dollar. Noch deutlicher ist der Unterschied beim Final. In früheren Jahren konnten Fans für etwa 500 Dollar ihre Mannschaft vor Ort unterstützen. Bei der diesjährigen WM kosten die regulären Tickets für den Final bereits über 2000 Dollar.

Dabei ist Fussball doch ein Sport der Massen. Doch für die meisten Bewohnerinnen und Bewohner Mexikos, Kanadas und der USA sind die Ticketpreise ein Luxus. Gerade deswegen sind wohl auch nicht alle Gruppenspiele ausverkauft. Unter anderem gibt es für das Spiel Schweiz gegen Bosnien noch reguläre Tickets. Kostenpunkt: mindestens 400 Dollar.