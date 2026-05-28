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Direkt am Terminal
Basler Euroairport bekommt erstes Flughafenhotel

Der Euroairport Basel baut einen Hotelkomplex direkt am Flughafenterminal. Die französische Betreiberin KER Hospitality eröffnet bis 2027 zwei Hotels mit insgesamt 140 Zimmern, darunter ein 2-Sterne- und ein 4-Sterne-Haus.
Publiziert: 17:42 Uhr
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Aktualisiert: 17:45 Uhr
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Der Euroairport erhält erstmals ein direkt am Terminal gelegenes Hotelangebot.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am Euroairport Basel entsteht bis 2027 ein neuer Hotelkomplex.
  • 140 Zimmer in zwei Betrieben: «Ibis Budget» und «Tribe».
  • Erster Hotelbau am Flughafen seit 80 Jahren Betriebsgeschichte.
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Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Am Euroairport Basel kommt es zu einer Premiere: Derzeit entsteht dort ein Hotelkomplex direkt am Terminal – es wird der erste an einer so zentralen Lage seit dem 80-jährigen Bestehen des binationalen Flughafens.

Die französische Hotelbetreiberin KER Hospitality Group wird darin zwei Betriebe unterschiedlicher Preisklassen eröffnen, wie der Euroairport in einer Mitteilung erklärt. Insgesamt soll es 140 Zimmer geben. 80 davon entfallen auf das 2-Sterne-Franchisenhaus «Ibis Budget» der gleichnamigen französischen Hotel-Kette. Ausserdem wird es ein 4-Sterne-Betrieb unter der Franchise «Tribe» mit 60 Zimmern geben. Damit wolle man auf ein «seit vielen Jahren bestehendes Bedürfnis nach einem Hotel direkt auf dem Flughafengelände» reagieren, heisst es weiter. 

«Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Euroairport ein Projekt zu realisieren, das für KER Hospitality einen bedeutenden Meilenstein darstellt und zugleich den Erwartungen der Reisenden entspricht», lassen sich die Co-Geschäftsführer Olivier Berthaud und Claude-André Deschamps in der Mitteilung zitieren. Die Eröffnung ist für Ende 2027 vorgesehen. 

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