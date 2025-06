Die Swiss hat ihren rechtlichen Sitz nach 23 Jahren von Basel nach Kloten verlegt. Der Umzug an die Obstgartenstrasse 25 erfolgte am 9. Mai, womit die Airline nun offiziell dort ansässig ist, wo auch die frühere Swissair ihren Sitz hatte.

Der erste Swiss-Chef der Geschichte, Andre Dose (rechts), posiert 2002 stolz in Basel (Archivbild). Foto: Blick

Umzug erfolgte am 9. Mai, operativ bereits seit 2002 in Kloten

Die Fluggesellschaft Swiss hat ihren rechtlichen Sitz von Basel nach Kloten verlegt – nach 23 Jahren. Damit ist sie wieder dort, wo auch die frühere National-Airline Swissair ansässig war.

Der Wechsel von der Malzgasse 15 im Basler Viertel St.-Alban-Vorstadt an die Obstgartenstrasse 25 in Kloten wurde bereits am 9. Mai vollzogen – still und heimlich, wie das Branchenportal «Aerotelegraph» am Montag berichtete. Im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde der Domizilwechsel veröffentlicht.

Der Schritt ist vor allem formeller Natur. Mit der Sitzverlegung endet die Ära Basel aber definitiv. Operativ fallen die Entscheidungen bereits seit der Gründung der Airline 2002 in Kloten, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Zürich.

Warum Basel dereinst ausgewählt wurde

Basel war Gründungsort und zunächst offizieller Sitz von Swiss. Die Airline ging rechtlich aus der Regionalfluggesellschaft Crossair hervor, die ihren Sitz in der Rheinstadt hatte. Dieser wurde nach der Umwandlung zur neuen National-Airline beibehalten – nicht zuletzt, weil mit UBS, Roche und Novartis wichtige Basler Konzerne zu den Gründungsaktionären gehörten.

Bereits 2015 hatte sich Swiss fliegerisch aus Basel zurückgezogen und ihre letzten Linienflüge vom Euroairport eingestellt.

Der bisherige Sitz von Swiss lag bei einer Anwaltskanzlei in Basel, die nun aufgelöst werde, erklärte eine Swiss-Sprecherin dem «Aerotelegraph». Da der Flughafen Basel auf französischem Boden liege, komme dieser als neuer Standort nicht infrage. Mit dem Umzug nach Zürich seien die Wege zu Ämtern und Instanzen nun direkter und kürzer, so die Sprecherin.