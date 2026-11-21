Wegen des Kurssturzes bei den KI-nahen Titeln erlebte die US-Börse eine ausgesprochen schwierige Woche und riss die Märkte weltweit mit nach unten.

Darum gehts Der S&P 500 fiel erstmals seit März 2020 sieben Tage in Folge, am Freitag um 3,7 Prozent; der Nasdaq verlor 5,3 Prozent

Nach ihrem Börsengang fiel die Anthropic-Aktie am Freitag um 8,5 Prozent

Laut «New York Times» handelt es sich noch um eine Korrektur, während Citi-Analyst Stuart Kaiser für die kommenden Monate pessimistisch bleibt

Yannick Weber Blick Newsdesk

Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie im März 2020 war das nicht mehr passiert: Der S&P 500 schloss sieben Tage in Folge im Minus. Besonders schwierig war der Freitag mit minus 3,7 Prozent, beim Nasdaq allein waren es sogar minus 5,3 Prozent. Wie CNN festhält, liegt der Nasdaq inzwischen unter dem Stand zu Jahresbeginn. Anfang Oktober hatte er noch ein historisches Rekordhoch erreicht.

«Im Moment ist das ein Meltdown», fasst Arun Sundaram, Vizepräsident von CFRA Research, gegenüber dem US-Sender zusammen. «Es gibt einen regelrechten Exodus aus den Tech-Aktien», ergänzt Steve Sosnick, Stratege bei Interactive Brokers. In der Vorwoche hatte Nvidia mit dem spektakulären Auftritt von CEO Jensen Huang für Unruhe gesorgt. Die guten Quartalsergebnisse des Unternehmens brachten keine echte Verschnaufpause.

Anthropic liess nur einen Tag lang träumen

Gegen Ende der Woche richteten sich die Blicke auf den Börsengang von Anthropic, der Entwicklerin der KI Claude. Nach einem fulminanten Start am Donnerstag stürzte die Aktie am Freitag um 8,5 Prozent ab und lag damit nur noch knapp über ihrem Ausgabepreis. Die «New York Times» weist ihrerseits darauf hin, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht von einem Börsencrash sprechen könne. Man befinde sich weiterhin im Bereich einer «Korrektur», wie es sie in den letzten zwanzig Jahren etwa zehnmal gegeben habe.

Ein Analyst der Citi, Stuart Kaiser, zeigt sich dagegen für die kommenden Monate nicht besonders optimistisch. «Leider gibt es keinen offensichtlichen Katalysator und kein Ereignis, die die Stimmung zum Jahresende hin verbessern könnten», sagt er. Die trübe Stimmung betrifft nicht nur die USA. Der Euro Stoxx 50, der die wichtigsten Werte der Eurozone umfasst, verlor am Freitag 2,81 Prozent, wie die AFP vermeldet.

Auch die Schweiz ist betroffen. In den letzten fünf Tagen büsste die Schweizer Börse etwas mehr als 3,5 Prozent ein, wobei insbesondere grosse Industriekonzerne nachgaben.