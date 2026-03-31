In den Restaurants von Coop steigen die Preise für Kaffee. Eine grosse Tasse kostet neu 50 Rappen mehr. Auch Soft-Drinks sind teurer geworden. Trotzdem bleiben die Getränke günstiger als in den Restaurants der grossen Konkurrentin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit dem 23. März kostet ein grosser Kaffee in den Coop-Restaurants 50 Rappen mehr

Der Preis liegt neu bei 4.95 Franken, die reguläre Grösse bleibt preislich unverändert

Auch Soft-Drinks wurden um 10 Rappen teurer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Egal ob Espresso, Café Crème oder ein hipper Iced Coffee: Die Schweiz ist eine Nation von Kaffeetrinkern! Mit durchschnittlichen 1237 Tassen pro Kopf und Jahr gehören wir gar zu den Weltmeistern im Kaffeekonsum.

Entsprechend sensibel reagieren die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn ihr liebstes Getränk teurer wird. Genau das ist in den 180 Coop-Restaurants der Fall. Dort zahlen Gäste neu für einen Kaffee der Grösse XL 4.95 Franken. Zuvor war er mit 4.45 Franken 50 Rappen günstiger. Die Preiserhöhung gilt seit dem 23. März, wie ein Coop-Sprecher auf Anfrage von Blick bestätigt. Zum Vergleich: Vor gut drei Jahren kostete die grosse Tasse Kaffee noch 3.95 Franken. Seit Sommer 2021 gibts das Kaffee-Angebot in den Coop-Restaurants zudem in Bio-Qualität.

Auch Soft-Drinks werden teurer

Als Grund für die Preiserhöhung führt der Basler Detailhändler die Kostenentwicklung in den Coop-Restaurants an. «Die Preisanpassung erfolgt nicht zuletzt deshalb, damit das Preis-Leistungs-Verhältnis des grossen Kaffees zu den anderen Heissgetränken in den Coop Restaurants passt», so der Sprecher. Heisst: Mit der Erhöhung passt Coop den Kaffeepreis den anderen Getränken im Sortiment an. Die reguläre Tasse Kaffee kostet weiterhin 3.65 Franken.

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Teurer geworden sind auch die Softgetränke bekannter Marken, wie der Coop-Sprecher bestätigt. Eine 0,5-Liter-Flasche Coca-Cola oder Elmer-Citro kostet neu 3.75 Franken – 10 Rappen mehr als zuvor.

Coop ist trotzdem noch günstiger als die Migros

Trotz der Preiserhöhungen: Coop ist bei den beliebten Getränken weiterhin günstiger als die grosse Konkurrentin, wie ein Vergleich zeigt. In den Migros-Restaurants in Zürich kostet eine Tasse XL-Kaffee 5.10 Franken – also 15 Rappen mehr als bei Coop. Den regulären Migros-Kafi gibts seit Februar des letzten Jahres für 3.70 Franken. In den Zürcher Restaurants verlangt der orange Riese sogar 3.90 Franken pro Tasse, dafür kommen die Kaffeebohnen von Max Havelaar.

Bei den Soft-Drinks fährt man in den Coop-Restaurants ebenfalls günstiger. Coca-Cola, Rivella, Sinalco oder Apfelschorle kosten bei der Migros nämlich 3.80 Franken. Hier ist der orange Riese also 5 Rappen teurer. Mit den jetzigen Anpassungen hat sich Coop also einfach dem Preisniveau des ewigen Rivalen angenähert.