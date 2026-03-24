Nach einer Rosskur, Entlassungen und Firmenverkäufen macht die Migros-Gruppe wieder einen Milliarden-Gewinn. Ob das reicht, um im Kerngeschäft weiter vor Coop die Nase vorn zu haben? Denn hier holt der Basler Rivale schnell auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros erzielt 2025 einen Gewinn von 1133 Mio. Franken, plus 171 Prozent

Massive Einsparungen: 1500 Stellen weg, Verkäufe von Tochterfirmen und Beteiligungen

Umsatz: 31,9 Mrd. Franken, Coop vorne mit 35,5 Mrd. Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mega-Gewinn nach Mega-Abbau: Die Migros-Gruppe fährt im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von satten 1133 Millionen Franken ein. Das sind 714 Millionen Franken mehr als im Jahr zuvor oder ein Plus von 171 Prozent. Nur einmal in der Geschichte der Migros war der Gewinn höher. Das war 2020 mit rund 1800 Millionen Franken, als der orange Riese Globus, Interio und das Glattzentrum in Wallisellen ZH verkaufte.

Die Rekordfahrt sorgt nicht nur intern für Erklärungsbedarf, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit. Zur Erinnerung: Die Migros stiess 2024 ein massives Umbau- und Sparprogramm mit Entlassungen an, sie hat gut 1500 Vollzeitstellen abgebaut. Tochterfirmen mit Verlusten wie Melectronics, SportX oder Micasa wurden verkauft und aus dem Kundentreueprogramm Cumulus gestrichen.

«Elementare Verantwortung»

«Wir haben eine elementare Verantwortung für die Grundversorgung im Land. Die Migros ist für die Schweiz systemrelevant», sagte Migros-Chef Mario Irminger (60) an der Medienkonfernz. Und weiter: «Im Wesentlichen haben wir uns die letzten drei Jahre damit beschäftigt, unser Portfolio auf die vier Geschäftsfelder auszurichten, in denen wir tätig sind.» Er meint damit die Bereiche Food- und Non-Food, Bank und Gesundheit. Die Migros habe eine Bereinigung angestossen. «Unternehmen, die nicht mehr zur Strategie passten oder Verluste schrieben, haben wir verkauft. Wir haben die wesentlichen Verlustquellen nun alle geschlossen.»

Verbucht wurden im letzten Jahr aber vor allem jene Verkäufe wie die Obi-Märkte, die Mibelle Group, Hotelplan oder die Südkorea-Beteiligung Gowoonsesang Cosmetics, die massiv Geld in die Migros-Kasse spülten. Die Höhe dieser sogenannten positiven Sondereffekte soll insgesamt 700 Millionen Franken betragen.

Die Unternehmensverkäufe kosten die Migros aber auch Umsatz. Die Nummer 2 im Schweizer Detailhandel hat 2025 – gemessen am Gesamtumsatz – 31,9 Milliarden Franken Umsatz erzielt. Das ist weniger als in den Vorjahren. Rivale Coop verzeichnete dagegen einen Rekordumsatz von 35,5 Milliarden Franken. Im Kerngeschäft Detailhandel mit den Supermärkten ist die Migros zwar noch vor Coop, doch der Basler Rivale holt schnell auf.

Beim Gewinn landete Coop 2025 bei 606 Millionen Franken. Das sind 21,1 Millionen Franken mehr als im Vorjahr, als die Coop-Gruppe 585 Millionen Franken erzielt hatte.

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