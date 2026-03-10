Office World konzentriert sich voll auf den Online-Handel. Die Büromaterial-Kette mit Sitz in Bolligen BE schliesst alle Filialen im Land. Das ist bitter für die 45 Angestellten: Sie verlieren alle ihren Job.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Office World schliesst bis 2027 alle Filialen in der Schweiz

45 Vollzeitstellen betroffen, Online-Handel wird vollständig übernommen

Schliessung Glattzentrum Wallisellen: 840 m² ab November 2026 verfügbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Bürobedarf-Händler Office World mit Sitz in Bolligen BE leidet unter der Online-Konkurrenz: Wer heute Druckerpatronen, neue Stifte oder eine Tastatur braucht, der shoppt online. Und kauft nicht mehr im Laden ein, wie noch vor 15 Jahren. Anfang Jahr schon hat Office World das Aus von drei Standorten bekanntgegeben. Ende Januar wurden die Filialen in der Berner Altstadt und in Sursee LU geschlossen. Seit Februar ist auch der Standort in Winterthur ZH Geschichte. 10 Mitarbeiter haben ihre Jobs verloren.

Jetzt zeigt sich: Das war erst der Anfang vom Ende. Denn Office World macht komplett Schluss mit dem Verkauf im Laden: Alle zehn verbleibenden Filialen verschwinden, wie der «Tages-Anzeiger» zuerst berichtet hat. Spätestens im Frühling 2027 schliesst die letzte Filiale. «Das Verhältnis zwischen Einnahmen und Kosten stimmt im Ladengeschäft langfristig nicht mehr», schreibt Dominik Engeler, Leiter Filialgeschäft bei Office World, in einer Mitteilung. Künftig setzt Office World komplett auf den Online-Handel. Über die digitale Plattform will das Unternehmen rund 60’000 Büroartikel anbieten.

45 Vollzeitstellen werden gestrichen

Für die Angestellten ist der Schritt bitter. Insgesamt sind 45 Vollzeitstellen betroffen. Die Schliessungen erfolgen schrittweise über das kommende Jahr. Immerhin: Office World verspricht, Mitarbeitende frühzeitig zu informieren und sie bei der Suche nach neuen Jobs zu unterstützen.

Besonders stark betrifft es die Region Zürich. Die Filiale im Glattzentrum schliesst bereits im Oktober 2026. Kurz danach folgen die Standorte Regensdorf und Zürich-Altstetten. Auch die übrigen Läden in St. Gallen, Pratteln BL, Basel, Luzern, Lausanne und Steinhausen ZG schliessen in diesem oder im nächsten Jahr. Die letzte Filiale macht im April 2027 in Genf dicht.

Fläche im Glattzentrum ist ausgeschrieben

Die meisten Office-World-Läden befinden sich an guten Lagen. Lange dürften sie nicht freistehen, wie etwa die Filiale im Glattzentrum in Wallisellen ZH. Ab dem 1. November 2026 sind im Untergeschoss des grössten Einkaufszentrums der Schweiz 840 Quadratmeter Ladenfläche ausgeschrieben. Für 630 Franken pro Quadratmeter.

«Wir wünschen uns ein Fachmarktformat mit einem starken Brand aus den Bereichen Sport und Freizeit, Home und Living, Food oder Mobilität», heisst es im Inserat auf Immoscout. Eine weitere Beiz wird es also nicht geben im Glatt. Normalerweise gehen Flächen an solchen Top-Lagen unter der Hand weg. Im Glattzentrum gibts eine Warteliste. Rageth Clavadetscher, Geschäftsführer des Glattzentrums, will mit der Annonce «den Horizont erweitern, um zu sehen, was der Markt an Möglichkeiten bietet», wie er dem «Zürcher Unterländer» sagt.

Office World wurde 1991 gegründet. 1997 kaufte die Migros das Unternehmen. Zwei Jahrzehnte lang war Office World eine Tochter des orangen Riesen. 2017 verkaufte die Migros-Gruppe das Bürozubehör-Unternehmen an die österreichische MTH Retail Group, die sämtliche Mitarbeitende und alle Verkaufsstellen übernahm. Die MTH Retail Group betreibt in Deutschland und Österreich über 770 Filialen im Papeterie- und Schreibwarenbereich.