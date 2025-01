In Deutschland steckt Depot in der Sanierung, Dutzende Filialen müssen schliessen. Bislang liefen die 34 Schweizer Filialen weiter, von einem Konkurs war bislang nicht die Rede. Das hat sich nun geändert. Offenbar ist heute Abend schon definitiv Schluss.

Paukenschlag in der Schweizer Einrichtungsbranche: Depot kann Mitarbeiterlöhne und Rechnungen nicht mehr bezahlen. Die Dekokette hat im Kanton Thurgau am 30. Januar 2025 Insolvenz angemeldet. Das zuständige Amt für Betreibungs- und Konkurswesen bestätigt die Blick-Informationen. Eine Anfrage zu weiteren Details ist bei Vize-Amtsleiter Hansjörg Högger hängig. Offenbar sollen die Läden heute zum letzten Mal geöffnet haben.

Depot eine der grösseren Einrichtungs- und Dekoketten im deutschsprachigen Raum und gehört der Gries Deco Company (GDC). Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hatte das Unternehmen mit Sitz in Deutschland im Juli 2024 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Es kam zu Schliessungen in Österreich und Deutschland. Ziel ist es nach Firmenangaben, bis spätestens Mitte 2025 wieder in den Regelbetrieb übergehen zu können. Inzwischen betreibt Depot noch 285 Läden im deutschsprachigen Raum.

Mitarbeiter von 34 Filialen in der Schweiz zittern

In der Schweiz unterhält Depot 34 Filialen. Beliefert werden diese aus einem Lager in Deutschland. Was passiert nun mit den knapp 300 Mitarbeitenden in der Schweiz? Sollte das Konsultationsverfahren keine weiteren Verbesserungen bringen, stünde eine Massenentlassung an. Dazu wird es wohl kommen, denn die Branche ist immens unter Druck.

Das ist zum einen die Billig-Konkurrenz aus China. Der Online-Marktplatz Temu etwa versorgt die Schweizer Konsumwelt mit Billigdeko – weit günstiger als die Artikel bei Depot zu haben sind. Gleichzeitig machen sich die österreichischen XXXLutz-Läden und Mömax breit. Der Konkurrenzdruck macht auch der Migros zu schaffen, die einen Käufer für ihre Micasa-Möbelhäuser sucht.

Apropos Migros: Depot ist seit Jahren auf Schlingerkurs. 2009 verkaufte die Familie Gries eine Beteiligung an Depot an die Migros. Diese stockte dann auf, baute die Kette aus. Zehn Jahre später im 2019 zog die Migros bei Depot die Reissleine und verkaufte die Kette wieder an die Familie Gries.

