Hausarztpraxis streitet mit Mall of Switzerland – und schliesst per sofort

Streit um Öffnungszeiten und Bauarbeiten führten zu wirtschaftlichen Einbussen

Zwei Millionen Franken investierte die MedCenter-Gruppe in die hochwertige Hausarztpraxis in der Mall of Switzerland. Die Praxis ist schlicht und modern gehalten. Ein dunkler Holzboden und weitere Holzelemente verleihen den Räumen eine gewisse Wärme – damit sich die Patientinnen und Patienten dort wohlfühlen.

Nur: Die Patienten müssen sich eine neue Arztpraxis suchen. Denn der MedCenter-Ableger zieht aus dem Einkaufscenter in Ebikon LU aus und schliesst – per sofort. Die Eingangstür ist mittlerweile mit einem amtlichen Siegel des Konkursamts Hochdorf/Kriens versehen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Der Praxis Mall of Switzerland MedCenter AG droht die Insolvenz, eine vorläufige Konkursanzeige ist schon deponiert.

Mall of Switzerland fordert hohen Geldbetrag

Zum Bruch mit der Mall of Switzerland hat letztlich ein Zahlungsbefehl geführt, der es in sich hat. Die Betreiber des Einkaufszentrums fordern einen sechsstelligen Betrag. Der Grund: Die Mieter sind laut dem Vertrag mit dem Shopping-Tempel dazu angehalten, die gleichen Öffnungszeiten zu haben.

Jedoch schloss die Praxis an allen sechs Öffnungstagen vor der offiziellen Schliessungszeit – teils mehrere Stunden früher. Dies sei wegen des geringen Patientenaufkommens und des Fachkräftemangels nötig gewesen, rechtfertigt sich Herbert Sterchi, Geschäftsführer der MedCenter-Unternehmensgruppe. «Wir konnten uns mit dem vergangenen Management auf eine Änderung einigen, welche das jetzige Management nicht anerkennt», sagt er zur Zeitung. Die Mall äusserte sich gegenüber der «Luzerner Zeitung» nicht zum Fall. Man behandle vertragliche Fragen vertraulich.

Bauarbeiten führten zu «ohrenbetäubendem Lärm»

Mit den Betreibern der Mall of Switzerland hat die Arztpraxis schon länger Reibereien, die juristische Nachwehen nach sich ziehen könnte. Den Streit ausgelöst haben Bauarbeiten im Einkaufszentrum. Wegen eines neuen Mieters sollten die Motoren der beiden Rolltreppen und des Lifts an einem anderen Ort eingebaut werden, nämlich in die Decke der Praxis. Doch dann wurden die Motoren laut dem Bericht plötzlich in benachbarte Räume der Arztpraxis verlegt – zum Ärger von Sterchi. «Wir hatten während der Bauarbeiten mit Wassereinbrüchen zu kämpfen und konnten aus diesem Grund die Röntgen-Anlage über Monate nicht betreiben», sagt er der Zeitung.

Dies habe zu «nicht unbeträchtlichen wirtschaftlichen Einbussen» geführt, betont Sterchi. Seine Schilderungen zu den Umständen sind dramatisch. Er spricht von «ohrenbetäubendem Lärm» und Stromäusfällen. «Patientinnen und Patienten verliessen uns, weil wir gewisse Untersuchungen wie zum Beispiel das Abhören der Lunge und des Herzens nicht mehr zuverlässig tätigen konnten.» Die wirtschaftliche Lage habe nun zur Schliessung geführt. Immerhin: Die total sechs Mitarbeitenden können in der Permanence-Notfallpraxis oder der Hausarztpraxis am Bahnhof Luzern weiterarbeiten, die ebenfalls zum MedCenter-Imperium gehören. Auch den Patienten hat die Unternehmensgruppe Anschlusslösungen unterbreitet.