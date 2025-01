Aus für Body Shop in der Schweiz – 33 Läden weg

Coop zieht Body Shop den Stecker. Der Franchisevertrag mit dem Kosmetikhändler läuft Ende Mai aus. 108 Angestellte sind betroffen. Coop will sie weiterbeschäftigen. Was mit den Läden geschieht, ist noch nicht klar.

1/4 Coop schliesst in der Schweiz seine Body-Shop-Filialen. Foto: Keystone

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Body Shop ist in der Schweiz Ende Mai Geschichte. Nach eingehender Analyse hat sich der Detailhändler Coop dazu entschieden, den Franchisevertrag für den Kosmetikanbieter The Body Shop Switzerland auslaufen zu lassen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die früher durch den Franchisegeber The Body Shop International Limited definierte, einzigartige Positionierung im Markt ist mittlerweile nicht mehr vorhanden», schreibt Coop.

Lange Jahre schon ist Body Shop bekannt für seine wohlriechenden Badesalze, Cremen und Pflegeprodukte. Offenbar hat dieses Konzept zuletzt nicht mehr funktioniert. Das während der letzte Jahre vom Franchisegeber durchgeführte Revitalisierungsprogramm habe den angestrebten Effekt verfehlt, trotz intensiven Bemühungen und dem grossen Einsatz der Mitarbeitenden von The Body Shop Switzerland, schreibt auch Coop.

Das Konzept, mit nachhaltiger und naturnaher Kosmetik zu punkten, werde inzwischen aber von vielen Kosmetikfirmen verfolgt, sagte ein Coop-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Ob die Sparte Verluste schrieb und ob das Auslaufen der Franchise einen Abschreiber in der Coop-Rechnung zur Folge haben wird, liess er offen.

Entlassungen soll es keine geben. Den 108 Mitarbeitenden von The Body Shop Switzerland wird eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Coop-Gruppe in Aussicht gestellt. Was mit den Läden passiert, ist noch nicht klar. Für die frei werdenden 33 Verkaufsflächen – meist an bester Lage – evaluiert Coop eine Nutzung durch ihre weiteren Fachformate, wie es heisst.

Im August 1983 eröffnete Body Shop in Zürich den ersten Laden in der Schweiz. Der Franchisevertrag läuft noch bis Ende Mai 2025.

Das Kosmetikunternehmen hatte Mitte Februar 2024 für die Muttergesellschaft in Grossbritannien Insolvenz angemeldet. Die Schweizer Niederlassungen von The Body Shop, die 2010 von Coop übernommen wurden, waren vom Insolvenzverfahren nicht betroffen.