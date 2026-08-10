Eine Ferieninsel steht Kopf: Wegen der totalen Sonnenfinsternis am Mittwoch drohen auf Mallorca massive Verkehrsprobleme. Reiseveranstalter holen Touristen deshalb früher im Hotel ab. Doch am Flughafen heisst es dann länger warten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sonnenfinsternis auf Mallorca am 12. August verursacht Verkehrschaos und Staus

Touristen müssen bis zu fünf Stunden vor Abflug am Flughafen sein

In Zürich beginnt die Finsternis um 19:24 Uhr und endet 20:42 Uhr

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Nach zwei Wochen mit Kind und Kegel oder den besten Kollegen am Meer will man nur noch eines: möglichst schnell nach Hause! Für Mallorca-Touristen dürfte dieser Wunsch diese Woche nicht in Erfüllung gehen. Vor allem, wer am Mittwoch nach Hause fliegt, braucht viel Geduld. Wegen der totalen Sonnenfinsternis am 12. August droht auf den Strassen der Ferieninsel ein Verkehrschaos. Auf Mallorca ist das Spektakel besonders gut zu sehen.

Jetzt reagieren die Reiseveranstalter. Sie holen Touristinnen und Touristen zwei bis drei Stunden früher als üblich im Hotel ab, wie das «Mallorca Magazin» berichtet. Das kann zu einem extrem langen Aufenthalt am Flughafen Palma führen. «Wenn alles reibungslos verläuft, kann es sein, dass manche Fluggäste bereits bis zu fünf Stunden vor dem Abflug ankommen», sagt Pedro Fiol, Präsident des Verbands der balearischen Reisebüros Aviba, im Bericht.

Deutlich früher anreisen

Lieber stundenlang am Gate warten, als wegen eines Staus den Flieger verpassen, lautet die Devise. Auch wer selbständig zum Flughafen kommt, wird aufgefordert, sich deutlich früher als gewohnt auf den Weg dorthin zu machen. Grund sind die umfangreichen Verkehrsbeschränkungen rund um die Sonnenfinsternis. Zahlreiche Strassen werden komplett gesperrt. Die Behörden erwarten grosse Besucherströme und greifen ein, um das Schlimmste zu verhindern.

Am Flughafen selbst soll laut dem «Mallorca Magazin» dagegen Normalbetrieb herrschen. Zu Einschränkungen bei Starts und Landungen wegen der Sonnenfinsternis soll es nicht kommen. Pilotinnen und Piloten seien sich spezielle Lichtverhältnisse gewohnt, heisst es. Auch für ankommende Feriengäste wird aufgerüstet. Private Taxi- und Busunternehmen wollen am Mittwoch deutlich mehr Fahrzeuge einsetzen, damit Touristen trotz des Verkehrspuffs möglichst rasch zu ihren Hotels gelangen.

Grosser Run auf Spezialbrillen

Auch in der Schweiz ist die Vorfreude gross auf die Sonnenfinsternis. Spezielle Schutzbrillen sind vielerorts bereits ausverkauft. Sie sind nötig, um dem Spektakel ohne Risiken für die Augen zu folgen. Denn normale Sonnenbrillen oder eigene Bastellösungen mit getönten Folien reichen nicht. Die Brille muss zudem unbeschädigt sein, das heisst, sie weist keine Risse oder Löcher auf. Wer die Sonnenfinsternis mit einem Feldstecher oder Teleskop bestaunen möchte, sollte das Objektiv ebenfalls mit einem Filter oder einer Schutzfolie abkleben.

In Zürich beginnt sich der Mond um 19.24 Uhr zwischen Erde und Sonne zu schieben. Schluss ist dann um 20.42 Uhr, wenn die Sonne hinter dem Albis verschwindet. An anderen Orten im Land beginnt das Spektakel ein paar Minuten früher oder später. Das Wetter müsste passen. Für Mittwochabend sind höchstens lokale Gewitter angesagt.