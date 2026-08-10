DE
FR
Abonnieren
Das passiert bei einer totalen Sonnenfinsternis
1:18
Spektakel am 12. August:Das passiert bei einer totalen Sonnenfinsternis

Chaos zum Ferienende
Mallorca-Touristen müssen stundenlang am Flughafen ausharren

Eine Ferieninsel steht Kopf: Wegen der totalen Sonnenfinsternis am Mittwoch drohen auf Mallorca massive Verkehrsprobleme. Reiseveranstalter holen Touristen deshalb früher im Hotel ab. Doch am Flughafen heisst es dann länger warten.
Publiziert: 10.08.2026 um 10:12 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 11:00 Uhr
Kommentieren
1/4
Mallorca-Touristen werden vor der Rückreise auf eine harte Geduldsprobe gestellt.
Foto: MIQUEL A. BORRAS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sonnenfinsternis auf Mallorca am 12. August verursacht Verkehrschaos und Staus
  • Touristen müssen bis zu fünf Stunden vor Abflug am Flughafen sein
  • In Zürich beginnt die Finsternis um 19:24 Uhr und endet 20:42 Uhr
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Nach zwei Wochen mit Kind und Kegel oder den besten Kollegen am Meer will man nur noch eines: möglichst schnell nach Hause! Für Mallorca-Touristen dürfte dieser Wunsch diese Woche nicht in Erfüllung gehen. Vor allem, wer am Mittwoch nach Hause fliegt, braucht viel Geduld. Wegen der totalen Sonnenfinsternis am 12. August droht auf den Strassen der Ferieninsel ein Verkehrschaos. Auf Mallorca ist das Spektakel besonders gut zu sehen.

Jetzt reagieren die Reiseveranstalter. Sie holen Touristinnen und Touristen zwei bis drei Stunden früher als üblich im Hotel ab, wie das «Mallorca Magazin» berichtet. Das kann zu einem extrem langen Aufenthalt am Flughafen Palma führen. «Wenn alles reibungslos verläuft, kann es sein, dass manche Fluggäste bereits bis zu fünf Stunden vor dem Abflug ankommen», sagt Pedro Fiol, Präsident des Verbands der balearischen Reisebüros Aviba, im Bericht.

Deutlich früher anreisen

Lieber stundenlang am Gate warten, als wegen eines Staus den Flieger verpassen, lautet die Devise. Auch wer selbständig zum Flughafen kommt, wird aufgefordert, sich deutlich früher als gewohnt auf den Weg dorthin zu machen. Grund sind die umfangreichen Verkehrsbeschränkungen rund um die Sonnenfinsternis. Zahlreiche Strassen werden komplett gesperrt. Die Behörden erwarten grosse Besucherströme und greifen ein, um das Schlimmste zu verhindern.

Am Flughafen selbst soll laut dem «Mallorca Magazin» dagegen Normalbetrieb herrschen. Zu Einschränkungen bei Starts und Landungen wegen der Sonnenfinsternis soll es nicht kommen. Pilotinnen und Piloten seien sich spezielle Lichtverhältnisse gewohnt, heisst es. Auch für ankommende Feriengäste wird aufgerüstet. Private Taxi- und Busunternehmen wollen am Mittwoch deutlich mehr Fahrzeuge einsetzen, damit Touristen trotz des Verkehrspuffs möglichst rasch zu ihren Hotels gelangen.

Grosser Run auf Spezialbrillen

Auch in der Schweiz ist die Vorfreude gross auf die Sonnenfinsternis. Spezielle Schutzbrillen sind vielerorts bereits ausverkauft. Sie sind nötig, um dem Spektakel ohne Risiken für die Augen zu folgen. Denn normale Sonnenbrillen oder eigene Bastellösungen mit getönten Folien reichen nicht. Die Brille muss zudem unbeschädigt sein, das heisst, sie weist keine Risse oder Löcher auf. Wer die Sonnenfinsternis mit einem Feldstecher oder Teleskop bestaunen möchte, sollte das Objektiv ebenfalls mit einem Filter oder einer Schutzfolie abkleben.

Mehr zum Thema Sonnenfinsternis
Darum ist Mallorca am 12. August schon fast ausgebucht
Das ist der Grund
Astronomie-Fans stürmen Mallorca
Das musst du zur Sonnenfinsternis am 12. August wissen
Mit Video
Astrophysikerin klärt auf
Das musst du zur Sonnenfinsternis am 12. August wissen
Schweizer kaufen Sonnenfinsternis-Brillen wie blöd – hier kriegst du noch welche
Mit Video
Buch-Trick & Co.
Hier kannst du noch eine Sonnenfinsternis-Brille ergattern
Die besten Orte, um die Sonnenfinsternis zu erleben
Natur-Spektakel
Die 10 besten Orte, um die Sonnenfinsternis zu erleben
Spektakuläre Bilder zeigen Rückseite des Mondes
Mit Video
Aufgenommen von Artemis-Crew
Spektakuläre Bilder zeigen Rückseite des Mondes
Sonnenfinsternis 2026: Gefahr für deinen Vierbeiner? Das musst du wissen
Mit Video
Sonnenfinsternis am 12. August
Sonnenfinsternis 2026: Gefahr für deinen Vierbeiner? Das musst du wissen

In Zürich beginnt sich der Mond um 19.24 Uhr zwischen Erde und Sonne zu schieben. Schluss ist dann um 20.42 Uhr, wenn die Sonne hinter dem Albis verschwindet. An anderen Orten im Land beginnt das Spektakel ein paar Minuten früher oder später. Das Wetter müsste passen. Für Mittwochabend sind höchstens lokale Gewitter angesagt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen