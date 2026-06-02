SUVs werden hierzulande immer beliebter. Das zeigt der neue SUV Report 2026 des Vergleichdienstes Comparis: Mehr als jeder zweite Neuwagen in der Schweiz gehörte 2025 in diese Kategorie. Ein Hersteller krallt sich zudem überraschend den Titel als Marktführer.

Boom reisst nicht ab – mehr als jeder zweite Neuwagen ist ein SUV

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 58 Prozent aller Neuzulassungen 2025 in der Schweiz waren SUVs

Skoda verdrängt BMW als SUV-Marktführer mit 14'758 verkauften Fahrzeugen

Tesla verliert 24 Prozent, Ford sogar 59 Prozent gegenüber 2024

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Schweizer und ihre SUVs – das ist eine wahre Liebesgeschichte. Dabei haben die PS-starken Fahrzeuge, wegen ihrer schieren Grösse oft abschätzig als «Panzer» bezeichnet, hierzulande eigentlich einen schlechten Ruf. Sechs von zehn Schweizer finden, dass die Fahrzeuge auf unseren Strassen zu gross sind. Zu diesem Schluss kam eine Studie im Februar 2026.

Auch wenn die «Panzer» im Volksmund verschrien sind: Herr und Frau Schweizer fahren trotzdem voll auf die grossen Geländeautos ab. Das zeigen auch die neuesten Zahlen des Vergleichdienstes Comparis: Im Jahr 2025 war mit 58 Prozent mehr als jedes zweite neu zugelassene Fahrzeug auf Schweizer Strassen ein SUV, wie aus dem jüngsten Report hervorgeht. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei 28 Prozent.

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«Die Schweiz fährt SUV – und zwar immer konsequenter»

Jean-Claude Frick, Mobilitätsexperte bei Comparis, sagt dazu: «Diese Karosserieform ist endgültig zum Standard geworden. Sie hat die klassische Limousine und den Kombi als bevorzugte Familienfahrzeuge verdrängt.» Frick kommt deshalb zum Schluss: «Die Schweiz fährt SUV – und zwar immer konsequenter.»

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Vom Schweizer Boom profitiert insbesondere Skoda. Der tschechische Autobauer hat die Marke BMW vom Spitzenplatz verdrängt. 14'758 Skoda-SUVs holten sich Schweizerinnen und Schweizer 2025 – das sind 11,1 Prozent aller Neuzulassungen und ein sattes Wachstum von 29 Prozent gegenüber 2024. Gemäss Comparis machen SUVs mittlerweile über drei Viertel der Schweizer Skoda-Neuzulassungen aus.

Tesla und Ford verlieren

Die Amerikaner gehen derweil als Verlierer hervor: Ford setzte in der Schweiz 2685 SUVs weniger ab als 2024 – ein Rückgang von 59 Prozent. Und auch die Stromer von Elon Musk (54) verzeichneten einen deutlichen Rückgang: Mit 1665 weniger Neuzulassungen verlor Tesla 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies sei vor allem auf die sinkende Nachfrage nach dem Model Y zurückzuführen, schreibt Comparis.

Elektro-SUVs haben nach wie vor einen schweren Stand: Auch wenn bereits rund 25 Prozent der neu zugelassenen SUVs elektrisch betrieben werden, stagnierte der Anteil zwischen 2024 und 2025. Nächstes Jahr dürften die Zahlen etwas rosiger aussehen, führten der Iran-Krieg und die explodierenden Spritpreise doch zu einem Nachfrage-Boom nach Stromern.