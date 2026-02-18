SUVs sind in der Schweiz umstritten: Sechs von zehn Schweizern kritisieren ihre Grösse und den hohen Spritverbrauch. Doch SUVs bleiben beliebt: Jedes zweite verkaufte Auto gehört zu dieser Kategorie. Kleinstwagen spielen auf dem Schweizer Automarkt nur eine Nebenrolle.

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

SUV haben in der Schweiz einen schlechten Ruf. Sie sind als «Panzer» verschrien, gelten wegen ihrer schieren Grösse als gefährlich und stehen im Ruf, die Luft zu verpesten. Sechs von zehn Schweizern finden, dass die Fahrzeuge auf unseren Strassen zu gross sind, wie eine repräsentative Studie im Auftrag von AutoScout24 zeigt. Besonders Umweltorientierte stören sich an den Dimensionen: 85 Prozent kritisieren die Grösse der Autos. Deren Fahrer würden zudem durch rücksichtsloses Verhalten auffallen.

Und doch: Wenns ums eigene Gefährt geht, fahren Schweizer Autokäufer trotzdem auf grosse, PS-starke Autos ab. Sie stellen sich lieber einen SUV in die Garage, als einen Klein- oder Kleinstwagen. Fahrzeuge wie Microlino, Fiat Topolino und Citroën Ami bleiben auf Schweizer Strassen eine Seltenheit. Nur 4 Prozent der Haushalte besitzen ein solches Mikroauto. Und nur 17 Prozent können sich laut der Erhebung vorstellen, in den nächsten zwei Jahren eines zu kaufen oder zu leasen.

Minis passen nicht zum Lifestyle

Die Kleinstwagen haben ein schlechtes Image. 56 Prozent der Befragten halten sie zwar für praktisch, wenns ums Parkieren geht. Gleichzeitig verbindet fast die Hälfte der Befragten diese Autos mit wenig Stauraum und einem eingeschränkten Insassenschutz. Über 80 Prozent halten sie für ungeeignet im Familienalltag. Für 64 Prozent sind sie höchstens ein Zweitauto. Gar nur 15 Prozent sehen darin ein Modell, das zu ihrem eigenen Lifestyle passt.

Höchstens der Preis bringt Interessentinnen und Interessenten ins Grübeln. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist laut der Umfrage das wichtigste Kaufargument. Als angemessenen Preis nennen die Befragten einen Betrag von knapp 10'000 Franken. Auf AutoScout24 wurden entsprechende Modelle 2025 im Schnitt zwischen 9900 und 11'200 Franken inseriert. «Trotz dieser Übereinstimmung bleibt das Interesse insgesamt niedrig», heisst es in einer Mitteilung der Plattform.

Der SUV-Boom geht also ungebremst weiter. Mehr als jedes zweite verkaufte Auto ist mittlerweile ein solcher «Strassenpanzer».