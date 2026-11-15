Jahrelang diktierte Booking.com die Konditionen. Jetzt schlagen Tausende Hotels aus ganz Europa zurück, 800 aus der Schweiz. Ein Basler Hotelier erzählt, weshalb er bei der Megaklage gegen die Buchungsplattform mitmacht.

Darum gehts Mehr als 18'000 Hotels klagen gegen die Vermittlungsplattform Booking, darunter rund 800 Betriebe aus der Schweiz

Grund ist die sogenannte Paritätsklausel, die tiefere Preise auf anderen Verkaufskanälen jahrelang verhindert hat

Die Basler Krafft Gruppe zahlte 1,8 Millionen Franken an Booking und fordert nun 360'000 Franken zurück

Mischa Stünzi Redaktor Wirtschaft

Es ist eine der grössten europäischen Sammelklagen gegen ein einzelnes Unternehmen überhaupt: Mehr als 18’000 Hotels aus ganz Europa zerren Booking.com vor Gericht – 800 davon aus der Schweiz. Wie es in der eben veröffentlichten Mitteilung des Branchenverbands Hotelleriesuisse heisst, geht es dabei auch um viel Geld.

Im Zentrum des Zoffs steht die sogenannte Paritätsklausel. Mit dieser hat Booking über Jahrzehnte verhindert, dass Hotels auf den eigenen Verkaufskanälen und anderen Plattformen günstigere Preise anbieten als bei Booking. 2022 wurde die Klausel in der Schweiz als missbräuchlich eingestuft und verboten.

«Sofort klar, dass wir mitmachen»

An der Klage gegen Booking beteiligt sich auch die Krafft Gruppe. Sie betreibt in Basel mehrere Hotels und Restaurants, darunter die bekannten Häuser Krafft und Nomad. CEO Franz-Xaver Leonhardt (57) erklärt: «Wir haben uns jahrzehntelang über die Paritätsklausel geärgert. Deshalb war es für mich sofort klar, dass wir mitmachen.»

Leonhardt betont, er sei gerne bereit, Booking für die erbrachten Leistungen angemessen zu entschädigen. «Aber lange Zeit waren die Provisionen einfach zu hoch.» Wegen der Paritätsklausel konnte Booking aus dem Vollen schöpfen und musste keine Angst haben, beim Preis unterboten zu werden. Bis zu 18 Prozent des Zimmerpreises mussten Hotels an Booking abliefern. «Besonders happig wars während Corona. Da hat Booking seine ganze Marktmacht ausgespielt. Wir waren kurz davor, den Vertrag zu künden», sagt Leonhardt.

Krafft Gruppe zahlte 1,8 Millionen

Für die Klage hat er nachgerechnet: In 14 Jahren hat die Krafft Gruppe 1,8 Millionen Franken an Provisionen an Booking überwiesen. Davon fordert sie nun 360’000 Franken zurück.

Es geht Leonhardt aber nicht primär ums Geld. Viel wichtiger ist ihm, dass die Zusammenarbeit zwischen Booking und den Hotels fair ist. «Das war leider nicht immer der Fall. Aktuell würde ich die Zusammenarbeit als neutral bezeichnen», so der Hotelier. Eine Vertragsauflösung steht für ihn heute nicht mehr zur Diskussion – es gebe Kunden, an die komme ein Hotel nur über Booking ran.

Aber er will nicht von der Plattform abhängig sein. Mit diesem Ziel vor Augen gewährt die Krafft Gruppe einen Rabatt, wenn Gäste direkt buchen. Ein Teil der gesparten Provision kommt also dem Gast zugute: «Wer direkt bei uns bucht, zahlt in der Regel 8 bis 10 Prozent weniger als bei der Buchungsplattform.» Die komplette Provision könne er den Gästen natürlich nicht weitergeben, sagt Leonhardt, «weil wir mehr Aufwand haben, wenn jemand direkt bei uns bucht».

Ein administrativer Kraftakt

Dass so viele Hotels bei der Sammelklage mitgemacht haben, überrascht den Basler nicht. «Ich kenne keinen Betrieb, der die Klage nicht wenigstens im Geist unterstützt.» Wer nicht mitmacht, scheue vor allem den administrativen Aufwand. «Die ganzen Rechnungen aus all den Jahren zusammenzutragen, war ein Kraftakt.»

Der Branchenverband hat die Klage unterstützt. «Die hohe Beteiligung zeigt die Unzufriedenheit vieler Betriebe mit den Geschäftsbedingungen der Buchungsplattformen», erklärt Christian Hürlimann (54), Direktor von Hotelleriesuisse. Die Klage liegt nun bei den Richtern in Amsterdam, wo Booking den Hauptsitz hat.

Schadenssumme von über 1 Milliarde?

Rechnet man die Forderung der Krafft Gruppe auf die 18'000 Hotels hoch, kommt man auf eine Schadensumme von weit über 1 Milliarde Franken. Hotelleriesuisse teilt auf Anfrage mit, dass die Betriebe gemäss Schätzungen des Klägers rund 30 Prozent der zwischen 2004 und 2024 überwiesenen Kommissionen zurückfordern können. Die effektive Summe legt das Gericht fest. Klar ist aber: Für den Booking-Konzern steht viel auf dem Spiel.

Was er mit dem Geld machen würde, hat sich Leonhardt noch nicht überlegt. «Ein Grossteil würde eh an die Anwälte und die Steuerbehörde gehen», sagt er und lacht. Mit dem Rest gäbe es wohl ein grosses Fest für die Angestellten.